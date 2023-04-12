米芝蓮2023必比登香港名單出爐！68間星級餐廳　6間餐廳首次入圍

【米芝蓮2023｜必比登推介餐廳名單】米芝蓮2023香港必比登推介名單出爐！《香港澳門米芝蓮指南 2023》即將公布，在此之前率先公布必比登推介名單，今年度有68間香港餐廳上榜，其中6間更是全新上榜！即睇2023年比登推介名單食香港餐廳地址、名單列表喇！

米芝蓮2023必比登推介香港名單出爐！68間星級餐廳 6間餐廳首次入圍

米芝蓮2023香港必比登推介名單出爐！比起《米芝蓮指南》重點介紹奢華美饌，必比登推介則以低於$400，便能享受到優質三道菜式美食為基準，精挑細選出一系列高性價比的餐廳。

（官方提供）

以下排名不分先後：

米芝蓮必比登推介1. 阿純山東餃子

地址：太子荔枝角道60號地舖

電話：27899611



米芝蓮必比登推介2. 古月

地址：北角錦屏街後街29號A舖地下

電話：35684530



米芝蓮必比登推介3. 巴依餐廳

地址：西環水街43號地下

電話：24849981



米芝蓮必比登推介4. 倆口小吃 (元朗)

地址：元朗鳳攸北街5-7號順豐大廈地下18號舖

電話：61767259



米芝蓮必比登推介5. Brass Spoon (灣仔)

地址：灣仔月街1號地下B舖

電話：28770898



米芝蓮必比登推介6. 書湘門第 (西環)

地址：西環石塘咀皇后大道西420-424號冠華大廈地下B號舖

電話：28037177



米芝蓮必比登推介7. 陳勤記鹵鵝飯店

地址：將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓353B號舖

電話：28580033



米芝蓮必比登推介8. 潮樂園 (北角）

地址：北角和富道96號僑裕大廈地下4號舖

電話：35685643



米芝蓮必比登推介9. 粥麵館

地址：鰂魚涌英皇道683號嘉里中心2樓

電話：27500208



米芝蓮必比登推介10. 鼎泰豐 (銅鑼灣)

地址：鑼灣怡和街68號地舖

電話：31608998



米芝蓮必比登推介11. 鼎泰豐 (尖沙咀)

地址：尖沙咀廣東道30號新港中心3樓306舖

電話：27306928



米芝蓮必比登推介12. 丁爸食府 (彩虹)

地址：彩虹牛池灣貴池徑2號地下C號舖



米芝蓮必比登推介13. 容龍海鮮酒家

地址：屯門青山公路19咪半

電話：24506366



米芝蓮必比登推介14. 八寶清湯腩

地址：天后電氣道124號榮華大廈地鋪

電話：28898366



米芝蓮必比登推介15. 英記麵家

地址：西環西營盤高街32號地下

電話：25407950



米芝蓮必比登推介16. 頤東酒家

地址：旺角彌敦道749號歐亞銀行大廈1樓及2樓

電話：23815261



米芝蓮必比登推介17. 魚事者 (北角) 【新入選】

地址：北角炮台山宏安道14-28號威德閣地下14號舖

電話：35904930



米芝蓮必比登推介18. 鳳城 (北角)

地址：北角炮台山宏安道14-28號威德閣地下14號舖

電話：35904930



米芝蓮必比登推介19.增煇藝廚

米芝蓮必比登推介20.好湯好麵 (大圍)

米芝蓮必比登推介21.好到底

米芝蓮必比登推介22.聚興家

米芝蓮必比登推介23. 佳佳甜品

米芝蓮必比登推介24. 九記

米芝蓮必比登推介25.公和荳品廠

米芝蓮必比登推介26.坤記竹昇麵

米芝蓮必比登推介27.坤記煲仔小菜 (皇后大道西)

米芝蓮必比登推介28.劉森記麵家 (福榮街)

米芝蓮必比登推介29.蓮香居

米芝蓮必比登推介30.好運印尼餐廳

米芝蓮必比登推介31.麥文記

米芝蓮必比登推介32.美味廚

米芝蓮必比登推介33.滿堂樂

米芝蓮必比登推介34.錦

米芝蓮必比登推介35.波記

米芝蓮必比登推介36.莆田 (銅鑼灣)

米芝蓮必比登推介39.西關老袓【新入選】

米芝蓮必比登推介40.泰館

米芝蓮必比登推介41.泰麵

米芝蓮必比登推介42.生記

米芝蓮必比登推介43.Saya【新入選】

米芝蓮必比登推介44.蛇王良

米芝蓮必比登推介45.石記廚房

米芝蓮必比登推介46.船記 【新入選】

米芝蓮必比登推介47.麵鮮醬油房周月 (中環)

米芝蓮必比登推介48.星記

米芝蓮必比登推介50.華姐清湯腩

米芝蓮必比登推介51.新園興記

米芝蓮必比登推介52.大圍小館 (大圍)

米芝蓮必比登推介53.大榮華

米芝蓮必比登推介54.太湖海鮮城

米芝蓮必比登推介55.德記

米芝蓮必比登推介56.竹家

米芝蓮必比登推介57.正斗粥麵專家 (中環)

米芝蓮必比登推介58.添好運 (深水埗)

米芝蓮必比登推介59.天鴻燒鵝

米芝蓮必比登推介60.靠得住 (灣仔)

米芝蓮必比登推介61.沾仔記 (威靈頓街)

米芝蓮必比登推介62.兩姊妹涼皮有限公司(太子)【新入選】

米芝蓮必比登推介63.王府 (中環)

米芝蓮必比登推介64.吃什麼

米芝蓮必比登推介65.詠藜園

米芝蓮必比登推介66.一家

米芝蓮必比登推介67.阿元來了 (西環)

米芝蓮必比登推介68.裕記