【12蚊店】12蚊店好用小物推介！最近有網民於12蚊店發堀到一款微波爐叮叮盒，只要於盒內加水兼冚蓋，就可以直接將食品放入微波爐加熱，包括急凍燒賣、珍珠雞等都用得，絕對適合懶人使用。

12蚊店微波爐叮叮盒有驚喜！加水冚蓋超方便 叮燒賣/珍珠雞都得

最近有網民於Facebook群組發帖分享，自己於12蚊店購買了一款微波爐叮叮盒，並附上一張叮燒賣的相片，大讚「個盒放微波爐叮燒賣好方便」，唔使開火蒸都可以吃到軟熟燒賣，吸引大批網民留言。

（圖片來源：FB@12蚊店關注組）

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該款微波爐蒸盒有別於一般塑膠餐盒或玻璃飯盒，主要可用以代替「以火蒸煮」的方式，叮叮盒內裡分設有底盤及食物盤，前者可以加水至注水線，後者則放入食物例如急凍燒賣，然後蓋上蓋子，便可以放入微波爐翻熱，效果與用火蒸煮幾乎相似，甚為方便！

不少網民留言指好想買，有網民表示「呢個盒超級好用」、「我用來叮腸粉都好好食」，都有人大讚「叮包同珍珠雞都好正，一啲都唔乾，同蒸一樣」。事主更有趣指「我買左一段時間！淨係用嚟洗士多啤梨同藍莓」，不過今次用來叮燒賣後，而且無需解凍都做到一樣效果，認為非常方便。大家有興趣不妨當作參考！