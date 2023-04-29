平價驅蚊蟲方法推介！踏入蚊蟲季節，想杜絕蚊蟲入屋防蚊網必不可少，最近有女網民分享，她於淘寶僅花費3蚊人仔購入一款磁吸防蚊網，防止飛曱甴入屋，雖然要自己剪剪貼貼，但前後只需10分鐘便完成安裝，大讚簡單又好用。

港女勁讚淘寶¥3磁吸防蚊網！防止飛曱甴入屋 10分鐘安裝超簡單

最近有女網民在Facebook群組「淘寶開心share」發帖分享，指其家裡經常會有飛蟑螂從窗口入屋，便從淘寶入手一款平價防蚊網，原價售¥13元人民幣，但留下評價後，賣家退回10元，即前後僅花費3元人仔，直言「以後唔洗驚會有飛曱甴入嚟搵我」。

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（圖片來源：FB@淘寶開心share）

從事主分享的相片及影片中可見，該款磁吸防蚊網主要為自黏式，不過就需要自行DIY，「背後嘅磁帶都係自己剪剪貼貼，我自己都係避開左自窗花、手柄位嘅，無拆窗花落泥嘅」，形容10分鐘就完成安裝，而且可以隨意拉動窗門，方便又實用。

記者翻查淘寶商品資料，該款「磁吸金剛隱形防蚊網自製紗窗」，內附背膠磁條、裝飾條、裝飾拐角、紗網及防風卡扣，用家可以按照家中窗戶尺寸調整蚊網，目前優惠券後售價¥13元人民幣起。

貼文一出引來大批網民讚好。有網民表示：「鐵窗花果D最難搞」、「你（樓主）好似幫咗我解決問題」等，直言好想試用；都有網民認為，蚊網背膠黏力有限，「用左一年已經甩皮甩骨」、「住搵左隻係用魔術貼，比磁石實淨d（啲）」。事主建議，窗戶若要經常開關，建議訂造會較耐用，而且該蚊網「貓一抓就甩」，家有寵物的朋友們要多加注意。