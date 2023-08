啟德新商場︳AIRSIDE9.28開幕餐廳清單　設室內衝浪場850充電車位

啟德發展區2023年有新商場落成,AIRSIDE官方宣布於2023年9月28日開幕試業,共70萬呎的大型新商場,匯聚餐飲、娛樂及藝術焦點。店鋪包羅本地及國際品牌、多國菜餐廳美食、體驗式零售、約25,000呎city’super及逾12,000呎MUJI。



啟德AIRSIDE四大亮點

餐飲特色︰

多達40間餐廳,包括特色烘焙蛋糕店、打卡咖啡店及茶屋、人氣過江龍料理或本地薑佳餚,又有多國餐飲美食廣場、寵物友善的露天茶座,方便遊客享用美食。

Foodmuse美食廣場:NEEDS BURGER、鮨点、古早台居、胡椒廚房、8番拉麵、銀咖喱、今日漢江、越男仔 Express、山城小麵、叉燒丼家、俏鳳凰。

亞洲美食:Chatterbox Café、Goobne Chicken、Nam Nam Vietnamese Cuisine、阿不鴨不、翡翠拉麵小籠包、樂天皇朝薈萃、京都勝牛、魚がし日本一、嵐月、冬柏、米炊、五匠六釜、千両、燒肉火蔵、Pickabowl(即將開業)、湊湊火鍋‧茶憩(甄選)(即將開業)、泰沾麵(即將開業)、太二酸菜魚(即將開業)。

甜品及烘焙:AIRSIDE Pâtisserie、Artemis By Déesses、Cinnabon、DALLOYAU、Homebake 、La Création Premium、nana’s green tea、Shaz Confections 、Smile™ Froyo . Cake . Gift、奇華餅家、迷客夏(即將開業)。

Cafe及茶飲店:Grind & Brew、Ideaology、le jus – Natural Smoothies、Nespresso、Relish Kitchen by ALOT、Starbucks Reserve、如菓.愛、工夫茶舍、敬酒、官茶坊(即將開業)、林香檸手打檸檬茶(即將開業)。

西餐美食:AIRSIDE Cafe、Chef’s Cuts、GOOCA、麥當勞、Bellavista(即將開業)、THE CIPOLLINI PIZZERIA (即將開業)、Terrace in Seaside(即將開業)、船長炸魚長薯條(即將開業)、樹屋(即將開業)。

大型超市City’super進駐啟德Airside,City’super Airside 面積達25,000平方呎,售賣超市食品及生活用品。

娛樂設施︰

包括全港首設於購物商場內的室內大型衝浪場,佔地逾萬呎之外,更內設餐廳,無分季節讓水上活動愛好者盡情衝浪。全新MCL AIRSIDE戲院佔地逾33,000呎,7間影院,超過900個座位,電影迷不容錯過。

泊車設施︰

有全港首個智能泊單車系統,提供48個單車泊位;而停車場共有850個車位,全部配備電動車充電功能。

藝術焦點︰

本地文創新空間,社區設計師、藝術家及職人舉辦共學工作坊,逾萬平方呎的藝文空間將散佈商場的不同角落,Gate 33藝文館約3,000平方呎,由專業藝術團隊打理,定期策劃藝文展覽,注入更多藝術元素。

交通連接︰

連接AIRSIDE的啟德港鐵站出入口亦在新商場2023年9月28日開幕試業時同步啟用;購物商場上有32層甲級寫字樓。估計如果從AIRSIDE前往中環僅20分鐘,往香港國際機場和深圳邊境需45分鐘。

