啟德新商場︳AIRSIDE9.28開幕餐廳清單　設室內衝浪場850充電車位

啟德發展區2023年有新商場落成，AIRSIDE官方宣布於2023年9月28日開幕試業，共70萬呎的大型新商場，匯聚餐飲、娛樂及藝術焦點。店鋪包羅本地及國際品牌、多國菜餐廳美食、體驗式零售、約25,000呎city’super及逾12,000呎MUJI。



（AIRSIDE提供）

啟德AIRSIDE四大亮點

餐飲特色︰

多達40間餐廳，包括特色烘焙蛋糕店、打卡咖啡店及茶屋、人氣過江龍料理或本地薑佳餚，又有多國餐飲美食廣場、寵物友善的露天茶座，方便遊客享用美食。

Foodmuse美食廣場：NEEDS BURGER、鮨点、古早台居、胡椒廚房、8番拉麵、銀咖喱、今日漢江、越男仔 Express、山城小麵、叉燒丼家、俏鳳凰。

亞洲美食：Chatterbox Café、Goobne Chicken、Nam Nam Vietnamese Cuisine、阿不鴨不、翡翠拉麵小籠包、樂天皇朝薈萃、京都勝牛、魚がし日本一、嵐月、冬柏、米炊、五匠六釜、千両、燒肉火蔵、Pickabowl（即將開業）、湊湊火鍋‧茶憩（甄選）（即將開業）、泰沾麵（即將開業）、太二酸菜魚（即將開業）。

甜品及烘焙：AIRSIDE Pâtisserie、Artemis By Déesses、Cinnabon、DALLOYAU、Homebake 、La Création Premium、nana’s green tea、Shaz Confections 、Smile™ Froyo . Cake . Gift、奇華餅家、迷客夏（即將開業）。

Cafe及茶飲店：Grind & Brew、Ideaology、le jus – Natural Smoothies、Nespresso、Relish Kitchen by ALOT、Starbucks Reserve、如菓．愛、工夫茶舍、敬酒、官茶坊（即將開業）、林香檸手打檸檬茶（即將開業）。

西餐美食：AIRSIDE Cafe、Chef’s Cuts、GOOCA、麥當勞、Bellavista（即將開業）、THE CIPOLLINI PIZZERIA （即將開業）、Terrace in Seaside（即將開業）、船長炸魚長薯條（即將開業）、樹屋（即將開業）。

大型超市City’super進駐啟德Airside，City’super Airside 面積達25,000平方呎，售賣超市食品及生活用品。

娛樂設施︰

包括全港首設於購物商場內的室內大型衝浪場，佔地逾萬呎之外，更內設餐廳，無分季節讓水上活動愛好者盡情衝浪。全新MCL AIRSIDE戲院佔地逾33,000呎，7間影院，超過900個座位，電影迷不容錯過。

（AIRSIDE提供）

泊車設施︰

有全港首個智能泊單車系統，提供48個單車泊位；而停車場共有850個車位，全部配備電動車充電功能。

藝術焦點︰

本地文創新空間，社區設計師、藝術家及職人舉辦共學工作坊，逾萬平方呎的藝文空間將散佈商場的不同角落，Gate 33藝文館約3,000平方呎，由專業藝術團隊打理，定期策劃藝文展覽，注入更多藝術元素。

（AIRSIDE提供）

交通連接︰

連接AIRSIDE的啟德港鐵站出入口亦在新商場2023年9月28日開幕試業時同步啟用；購物商場上有32層甲級寫字樓。估計如果從AIRSIDE前往中環僅20分鐘，往香港國際機場和深圳邊境需45分鐘。

預料啟德發展區將來有多個重要基建項目陸續落成，包括雙子塔SOGO，各地遊客、當區居民將有更多遊玩及購物地點消遣。相關文章︰啟德擬建全港最長地下街+雙子塔SOGO！集娛樂/體育/酒店/購物一身