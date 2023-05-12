免費坐電車︳5月14日全港電車免費搭遊港島　限1天慶祝國際家庭日

514免費搭電車！家庭議會趁著「國際家庭日」即將來臨，並宣揚仁愛家庭的文化，會於今個周日（5月14日）舉辦「免費乘電車日」，當天市民可免費乘搭所有電車路線，與家人一同暢遊港島，共享愉快周末。

（圖片來自家庭議會）

此外，家庭議會還同時推出「畢得鳥家庭」主題電車，主題電車印有一眾「畢得鳥家庭」角色，且色彩繽紛，充滿童趣，推廣「家‧信守一生」，即「守護家庭」及「關愛家人」的信息。

（圖片來自家庭議會）

聯合國將每年的五月十五日定為「國際家庭日」，以增進國際社會對家庭議題的認識。

國際家庭日 2023

免費乘車日：2023年5月14日

詳情：www.familycouncil.gov.hk/tc/main/index.html



免費搭電車｜港島好去處+港島美食懶人包！

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