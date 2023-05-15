新巴告別｜特辦H1B開篷觀光路線全日任搭$200　附出發點/途經路線

新巴快將引退，並與城巴正式合併。由本周五（19日）起，新巴將特辦「光榮告別新巴」主題限定路線——H1B號，帶領大家來往新巴發源地以及新巴在港九的多個主要據點，讓大家一邊欣賞景色，一邊回味昔日搭新巴的時光。



新巴告別港人 特辦懷舊路線H1B

新巴已服務香港人25年，穿梭香港多區，將於7月1日起正式與城巴合併，新巴品牌會於同日告別大家。

為了讓巴士迷重溫昔日時光，新巴會於5月19日至7月2日的指定日子內，營辦H1B號線，分別由中環、尖沙咀出發，途經新巴發源地、舊巴士廠及港九多個行經地點（7月1日或之後的班次將改以城巴行駛）。H1B號線會以開篷巴士行走，方便大家從車上欣賞沿途景色，尤其途經南區時，能夠看到壯麗的海景。

H1B號線將會用開篷巴士行駛（圖片授權：新巴）

H1B號線︰

中環開出︰途經新巴昔日向中巴所租用的車廠、作為新巴現時樞紐的創富道車廠、城巴的柴灣車廠以及新巴在東區的重要據點——筲箕灣總站 。

尖沙咀開出︰途經新巴使用得最長久的黃竹坑車廠以及新巴在南區的主要據點——香港仔、華富邨。

除此之外，H1B也途經中西區、灣仔區以及油尖旺區多個景點，大家可以按需要在沿途上落。購買「再見新巴」限量紀念套票只需$200，可全日任搭H1、H1B以及H2號線，套票除了特別版車票，還包含「我們的新巴」特別版貼紙一張。而不需要全日乘搭H1B號線的朋友，可用$39.8單程票價乘搭，同樣有機會乘開篷巴士感受駛入隧道與橫跨海上大橋的感覺。