餐飲優惠｜Fashion Walk換購禮券55折起　30間餐廳任揀帶毛孩都得

天氣時晴時雨，行街shopping嘆美食逛商場最方便，還分分鐘有著數。Fashion Walk名店坊近日便推出獎賞計劃，從即日起至6月30日，只要換購電子餐飲禮券，即可以優惠價品嚐到銅鑼灣Fashion Walk及Food Street超過30間環球美食餐廳！



30間環球美食餐廳慢慢揀

銅鑼灣商場商店多，行到累要醫肚，一樣有多種選擇。hello恒隆商場獎賞計劃，從即日起到6月30日，HK01有獨家限時55折換購優惠，可以HK$55換購一套2張HK$50 Fashion Walk 電子餐飲禮券（總值 HK$100），適用於銅鑼灣 Fashion Walk 及 Food Street各大參與餐飲商戶。只要訂購後下載恒隆商場App掃描二維碼兌換，便可體驗超過30間環球美食餐廳，讓你慢慢揀。

30間餐廳美食多元化，包括港人最愛的日本料理如千両，還有提供黑門市場地道特色小食、和牛、海鮮、刺身及各種時令食材的黑門水產すいさん；以「蠔」湯作主打拉麵店，提供極罕牡蠣料理的牡蠣不如帰；體驗Omakase或"盲盒式"料理的鮨政；在京都享負盛名的甜品名門Kitano Lab創立的Pancake專門等。

除了日本菜外，其他亞洲美食包括中式菜好湯好麵、以招牌原創「中式漢堡」小包包為主打的小包包；以嶄新風格呈現新加坡街頭美食的天天 Authentic；新開韓式居酒屋GYOJASANG等特色美食。

對亞洲美食不感興趣？Fashion Walk 及 Food Street亦有不少西式餐飲，包括PIRATA Group旗下全新概念西班牙小菜餐廳Calle Ocho、海鮮扒房Coast Seafood& Grill、法式越南菜Le Colonial、美式輕食店BURGEROOM、精品咖啡店Base8及URBAN COFFEE ROASTER等環球美食。

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想體驗港式地道美食，可選擇以70年代小巴、舊大丸百貨、殖民地辦公廳和學校教室作主題的喜喜冰室，冰室更設有乒乓球枱、康樂棋等懷舊玩意；Second Draft亦提供本地手工啤酒及港式風味Fusion 菜，花多眼亂不懂選擇？不如輪流嚐試吧！

露天下午茶 與毛孩共享歡樂時光

除了美食佳餚，部分餐廳亦設有露天用餐位置及寵物友善設備，讓您可於日間微醺陽光下與愛寵細味下午茶，或於入夜後微風伴隨及璀璨燈飾下共享 Happy Hour 時光，締造美好回憶！

HK01 x hello恒隆商場獎賞計劃

銷售日期：5月11日起至6月30日

換購網址：按此換購兌換日期：5月11日起至7月7日

兌換方法：下載恒隆商場App掃描二維碼兌換

Fashion Walk餐飲電子券有效期：發出日起計30日

*每人限換購1套兩張，數量有限，換購完即止*

更多 Fashion Walk 美饌：https://www.hanglungmalls.com/fashion-walk/dining