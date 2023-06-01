麥當勞︳內地麥記炒麥樂雞遊戲機　原價¥30瘋飆7倍買潮流身份象徵

麥當勞換玩具，相信是不少人童年回憶！內地麥當勞適逢六一兒童節，推出限量版麥樂雞遊戲機，只須在任意訂單上加¥30即可獲得。由於遊戲機外形搞鬼，加上數量有限及情懷加持，推出短短一星期即遭到瘋搶，甚至炒高近7倍價錢！被內地網友譽為潮流象徵。



內地麥當勞麥樂雞遊戲機機瘋搶潮

內地麥當勞適逢六一兒童節，加上麥樂雞誕生40周年，乘勢推出了麥樂雞造型的俄羅斯方塊手提遊戲機。這部麥樂雞遊戲機，由 5月24日至6月1日在中國地區發售，限量40萬部，只須在任意訂單上加¥30人民幣即可獲得。不知是否數量有限，加上情懷加持，麥樂雞遊戲機一推出竟掀起瘋換搶，由原來¥30炒高至¥230，非常誇張！

（圖片來源：小紅書＠🍔麦麦汉堡大神🍔）

即睇網民反應 ▼ ▼ ▼

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有網民分享成功換購截圖，隨即引來一堆表示羨慕的留言。（圖片來源：小紅書＠游游🐷游游）

麥樂雞遊戲機暫時只玩到俄羅斯方塊遊戲，過關後還會出現心心圖案，仍有不少網民表示好受落，甚至有人取出20年前內地KFC推出的肯德基伯伯遊戲機比併。

（圖片來源：小紅書＠paradox）

目前在內地麥當勞官方APP、所有分店均已宣布「遊戲機無貨」！無法購得的網民已開始轉戰淘寶及eBay！淘寶平均一部炒價¥79，在eBay已高達US$32！即約¥227，較原價高7倍價錢！非常誇張！不知大家又覺得值唔值？