11月生日壽星逾45大優惠！免費自助餐／迪士尼門票　睇戲買嘢有平

2023年11月生日壽星必看逾45大生日優惠及生日好去處！包括半島西餐、免費酒店自助餐、火鍋放題、免費釣蝦等等。11月生日壽星亦可享用多項玩樂優惠及多間熱門商戶購物優惠，如生日免費去海洋公園、迪士尼樂園、昂坪360、山頂蠟像館等。



生日好去處（圖片來源：Unsplash@keishakim）

- 下列優惠以發稿日為準，最終優惠視乎個別餐廳及商戶而定

- 個別餐廳及商戶之優惠或會因應節日或公眾假期暫停提供，詳情可致電餐廳及商戶查詢。



【11月生日優惠 —— 購物生日優惠】

11月生日優惠【1】DON DON DONKI

Donki會員生日可以獲贈驚喜禮物，包括現金優惠券或精選產品。記得要先下載Donki手機App登記成為會員，才可享有生日優惠。

（圖片來源：DON DON DONKI）

11月生日優惠2023【1】DON DON DONKI

地點：全線Don Don Donki分店

日期：即日起至另行通知



11月生日優惠【2】Uniqlo

連鎖服裝店Uniqlo推出生日優惠，下載Uniqlo App會員更可以獲取「$50生日優惠券」，購物滿 $500即可使用。

（圖片來源：Mira Place）

獲取方法

Step 1. 下載 UNIQLO 流動應用程式

Step 2. 按指示填上用戶資料完成登記

Step 3. 「生日優惠券」就會自動在你生日月份時送上！



11月生日優惠2023【2】Uniqlo

地點：全線Uniqlo分店

日期：由即日起至優惠結束



11月生日優惠【3】Adidas

Adidas亦有推生日優惠，登記成為Adidas「adiClub」會員，連續12個月內消費滿$1000即可升級成為銅卡會員，可於生日月份收到$50優惠券；連續12個月內消費滿$4000即可升級成為銀卡會員，於生日月份可收到$100優惠券；連續12個月內消費滿$8000即可升級成為金卡會員，於生日月份可收到$200優惠券。

11月生日優惠2023【3】Adidas

地點：Adidas網店

日期：由即日起至優惠結束

詳情按此

11月生日優惠【4】MUJI 無印良品

完成登記MUJI passport，生日翌月首日便可獲得額外100里數。不過要提提大家，只有於生日前完成登記才可享有優惠。

（無印良品提供）

11月生日優惠2023【4】MUJI 無印良品

地點：MUJI 無印良品 APP

日期：即日起至另行通知

詳情：https://www.muji.com/hk/passport/muji_passport/birthday.html



11月生日優惠【5】Nike

只需於Nike官方網站免費登記成為會員，生日壽星就可在生日正日獲得$100折扣優惠碼。

11月生日優惠2023【5】Nike

地點：Nike網店

日期：即日起至另行通知

詳情：https://www.nike.com.hk/memberShip/home.htm



11月生日優惠【6】AEON

只需付年費$20成為AEON會員，即可於生日月份顧客服務櫃台換領「生日折扣全日通」一張，並於生日月份內任選其中一天，無限次享有95折購物折扣優惠。

（圖片來源：AEON）

11月生日優惠2023【6】AEON

地點：全線AEON

日期：即日起至另行通知

詳情：https://www.aeonstores.com.hk/aeon_member_card



11月生日優惠【7】豐澤

透過手機應用程式或網頁註冊成為Fortress iClub基本會員，生日月份於豐澤門市或網店消費滿$500，並輸入優惠碼「12465059」，即可享$50折扣優惠！

（圖片來源：豐澤）

11月生日優惠2023【7】豐澤

地點：豐澤網店

詳情：https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/moneyback-birthday?txId=f71892f34cdce



11月生日優惠【8】友和

成為友和YOHO電器會員，生日月份會經電郵收到生日電子優惠券，凡購物滿$500即可享$50折扣優惠。如果想使用生日優惠，記得必須要在生日月份前1個月註冊成為會員。

（圖片來源：友和）

11月生日優惠【8】友和

地點：友和全線分店

日期：即日起至另行通知

詳情：https://www.yohohongkong.com/zh-hk/post/692-%E5%8F%8B%E5%92%8CYOHO%E6%9C%83%E5%93%A1%E5%B0%88%E5%8D%80



11月生日優惠【9】誠品書店

鍾意看書的文青留意，下載誠品App，登入後至「兌換」頁面就可以收到電子優惠券！金卡會員憑券於香港誠品書店單筆消費滿港幣$250，可享85折優惠及各大商戶購物優惠；黑卡會員憑券單筆消費滿港幣$250，享8折優惠。

（資料圖片）

11月生日優惠【9】誠品書店

地點：誠品書店全線分店

日期：即日起至另行通知

詳情：https://meet.eslite.com/tw/tc/member/memberbenefits



11月生日優惠【10】彌明生活百貨

彌明生活百貨設生日優惠！登上MI MING MART 網上專門店購物，或來MI MING MART專門店申請，即可成為Go Clean會員計劃之會員。會員生日可獲贈$50生日購物禮券及$100即時購物獎賞；而迎新禮物則包括$100購物禮券、皇牌產品體驗裝等。

（圖片來源：彌明生活百貨Facebook）

11月生日優惠2023【10】彌明生活百貨

日期：即日起至另行通知

地點：彌明生活百貨

詳情：https://www.mimingmart.com/go-clean-membership/



【11月生日優惠 —— 好去處玩樂生日優惠】

11月生日優惠【11】香港迪士尼樂園酒店

預訂香港迪士尼樂園酒店的指定房間優惠或套票，與壽星於生日正日入住，標準客房連指定晚餐或自助晚餐（兩位）只需港幣$2,454起 ，生日賓客免費獲贈1日門票一張（價值港幣$759），香港居民還可額外再獲贈蛋糕造形毛巾及生日卡 。

延伸優惠：Disneyland 香港迪士尼樂園入場門票 - 限時86折！輸入推廣瑪【DISNEY86】享低至官方原價86折優惠｜ 低至半價預訂

香港迪士尼樂園度假區（資料圖片）

11月生日優惠【11】香港迪士尼樂園酒店

日期：即日起至另行通知

地址：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



11月生日優惠【12】海洋公園

海洋公園推出生日免費入場優惠，壽星可於生日正日及公園日間開放時間免費入場玩，只需於海洋公園網站成功預約入場，並於票務部出示網上預約確認，以及有效香港身份證明文件或香港出生證明書，就可以免費入場。

（資料圖片）

11月生日優惠2023【12】海洋公園

日期：即日起至另行通知

地址：香港香港島黃竹坑黃竹坑道180號



11月生日優惠2023【13】昂坪360

昂坪纜車於即日起至2023年12月31日推出港人限定生日優惠，香港居民可於生日當天免費乘坐來回昂坪纜車（標準車廂），同行朋友可以8折購買3張即日來回纜車門票。

（昂坪360 Ngong Ping 360圖片）

11月生日優惠2023【13】昂坪360

優惠日期：即日起至2023年12月31日

詳情：https://www.np360.com.hk/tc/event-promotions/promotions/birthday-offer-for-local-residents



延伸優惠：昂坪360纜車來回車票｜水晶、標準車廂低至半價換購

11月生日優惠【14】天際100

由即日起2023年12月31日，天際100（Sky100）推出港人專享生日優惠，生日月份內帶同1位朋友（最多3位）以5折優惠購買門票，即可免費換領門票入場。票價方面，成人標準門票為$99，小童或長者為$64元。

此外，壽星於Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong購買餐單上的食品或禮品店指定正價產品，亦可享8折優惠。

（Sky100 - Hong Kong's Observation Deck）

11月生日優惠2023【14】天際100

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

優惠日期：即日起至2023年12月31日



11月生日優惠【15】香港杜莎夫人蠟像館

香港杜莎夫人蠟像館繼續推出生日優惠，由即日起至2023年12月31日，生日壽星可於生日當天、生日前後7天，與至少1名現場購買尊尚套票（售價為港幣$329）的親友一同進場，即可享免費入場優惠。

11月生日優惠2023【15】香港杜莎夫人蠟像館

地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖

優惠日期：即日起至2023年12月31日

*優惠只適用於持有香港永久居民身份證或香港臨時居民身份證人士，證明文件影印本無效。



延伸優惠：香港杜莎夫人蠟像館門票+數碼相片優惠套票｜低至69折｜ 低至半價預訂

11月生日優惠【16】大富翁夢想世界

位於山頂的大富翁夢想世界是全球首間大富翁的主題館，生日壽星與最少1位同行親友，入場前只需讚好官方Facebook專頁，即可以生日同行8折優惠購買成人門票，而生日壽星更可以憑香港身份證件，獲贈生日免費門票1張。

（KKday 圖片）

11月生日優惠2023【16】大富翁夢想世界

地點：香港山頂道118號山頂廣場3樓301號舖

開放時間：星期一至日上午10:00至下午8:00（最後入場為下午7:00）

優惠日期：即日起至2023年12月31日（不適用日子為9月30日、10月1至2日及23日、12月25至26日）



延伸優惠：香港大富翁夢想世界｜獨家優惠｜入場門票低至半價預訂

11月生日優惠【17】高先電影院

高先電影院推出會員限定生日優惠！成為院線會員後，在生日月份的首日免費獲贈戲票贈券一張。

11月生日優惠【17】高先電影院

地址：堅尼地城吉席街2號

優惠日期：即日起至另行通知



11月生日優惠【18】Cinema City

只要成為Cinema City VIP會員，生日月份將獲贈1,000分，積分可用作免費換領戲飛一張。

11月生日優惠【18】Cinema City

地址：Cinema City全線戲院

優惠日期：即日起至另行通知



11月生日優惠【19】嘉禾院線

嘉禾院線會員生日月份內消費可獲雙倍積分及額外300積分，積分可換領電影禮券，讓壽星以較優惠價錢欣賞電影。

（圖片來源：嘉禾院線）

11月生日優惠【19】嘉禾院線

地點：嘉禾院線全線戲院

日期：即日至另行通知



11月生日優惠【20】香港麗思卡爾頓酒店

香港麗思卡爾頓酒店推出生日禮遇，生日壽星只要$2,450（未包加一服務費），即可於生日月份在水療中心享受90分鐘紓緩按摩，以及於行政酒廊享用輕食或下午茶。另外，生日壽星更可免費獲贈香檳、於水療服務當天免費使用頂樓泳池及健身中心。

11月生日優惠2023【20】香港麗思卡爾頓酒店

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

日期：即日至另行通知



11月生日優惠【21】AME Stadium

11月生日的壽星可以於11月期間參觀K11的AME Stadium，能以「2人同行7折」（人均約$336）或「3人同行壽星免費」（人均約$320）的優惠價入場，體驗攀石、籃球、單車、獨木舟等運動項目。

11月生日優惠【21】AME Stadium

地點：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓223室

日期：即日至2023年12月31日



【11月生日優惠——飲食】

除了購物與好去處優惠，有超過25間食肆亦正推出優惠予11月的壽星，當中包括酒樓、燒烤場、自助餐廳、釣蝦場、車仔麵店等。除了壽星，同行者亦有優惠。詳情可參閱以下連結：