11月生日壽星逾45大優惠！免費自助餐／迪士尼門票 睇戲買嘢有平
2023年11月生日壽星必看逾45大生日優惠及生日好去處！包括半島西餐、免費酒店自助餐、火鍋放題、免費釣蝦等等。11月生日壽星亦可享用多項玩樂優惠及多間熱門商戶購物優惠，如生日免費去海洋公園、迪士尼樂園、昂坪360、山頂蠟像館等。
- 下列優惠以發稿日為準，最終優惠視乎個別餐廳及商戶而定
- 個別餐廳及商戶之優惠或會因應節日或公眾假期暫停提供，詳情可致電餐廳及商戶查詢。
【11月生日優惠 —— 購物生日優惠】
11月生日優惠【1】DON DON DONKI
Donki會員生日可以獲贈驚喜禮物，包括現金優惠券或精選產品。記得要先下載Donki手機App登記成為會員，才可享有生日優惠。
11月生日優惠2023【1】DON DON DONKI
地點：全線Don Don Donki分店
日期：即日起至另行通知
11月生日優惠【2】Uniqlo
連鎖服裝店Uniqlo推出生日優惠，下載Uniqlo App會員更可以獲取「$50生日優惠券」，購物滿 $500即可使用。
獲取方法
Step 1. 下載 UNIQLO 流動應用程式
Step 2. 按指示填上用戶資料完成登記
Step 3. 「生日優惠券」就會自動在你生日月份時送上！
11月生日優惠2023【2】Uniqlo
地點：全線Uniqlo分店
日期：由即日起至優惠結束
11月生日優惠【3】Adidas
Adidas亦有推生日優惠，登記成為Adidas「adiClub」會員，連續12個月內消費滿$1000即可升級成為銅卡會員，可於生日月份收到$50優惠券；連續12個月內消費滿$4000即可升級成為銀卡會員，於生日月份可收到$100優惠券；連續12個月內消費滿$8000即可升級成為金卡會員，於生日月份可收到$200優惠券。
11月生日優惠2023【3】Adidas
地點：Adidas網店
日期：由即日起至優惠結束
詳情按此
11月生日優惠【4】MUJI 無印良品
完成登記MUJI passport，生日翌月首日便可獲得額外100里數。不過要提提大家，只有於生日前完成登記才可享有優惠。
11月生日優惠2023【4】MUJI 無印良品
地點：MUJI 無印良品 APP
日期：即日起至另行通知
詳情：https://www.muji.com/hk/passport/muji_passport/birthday.html
11月生日優惠【5】Nike
只需於Nike官方網站免費登記成為會員，生日壽星就可在生日正日獲得$100折扣優惠碼。
11月生日優惠2023【5】Nike
地點：Nike網店
日期：即日起至另行通知
詳情：https://www.nike.com.hk/memberShip/home.htm
11月生日優惠【6】AEON
只需付年費$20成為AEON會員，即可於生日月份顧客服務櫃台換領「生日折扣全日通」一張，並於生日月份內任選其中一天，無限次享有95折購物折扣優惠。
11月生日優惠2023【6】AEON
地點：全線AEON
日期：即日起至另行通知
詳情：https://www.aeonstores.com.hk/aeon_member_card
11月生日優惠【7】豐澤
透過手機應用程式或網頁註冊成為Fortress iClub基本會員，生日月份於豐澤門市或網店消費滿$500，並輸入優惠碼「12465059」，即可享$50折扣優惠！
11月生日優惠2023【7】豐澤
地點：豐澤網店
詳情：https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/moneyback-birthday?txId=f71892f34cdce
11月生日優惠【8】友和
成為友和YOHO電器會員，生日月份會經電郵收到生日電子優惠券，凡購物滿$500即可享$50折扣優惠。如果想使用生日優惠，記得必須要在生日月份前1個月註冊成為會員。
11月生日優惠【8】友和
地點：友和全線分店
日期：即日起至另行通知
詳情：https://www.yohohongkong.com/zh-hk/post/692-%E5%8F%8B%E5%92%8CYOHO%E6%9C%83%E5%93%A1%E5%B0%88%E5%8D%80
11月生日優惠【9】誠品書店
鍾意看書的文青留意，下載誠品App，登入後至「兌換」頁面就可以收到電子優惠券！金卡會員憑券於香港誠品書店單筆消費滿港幣$250，可享85折優惠及各大商戶購物優惠；黑卡會員憑券單筆消費滿港幣$250，享8折優惠。
11月生日優惠【9】誠品書店
地點：誠品書店全線分店
日期：即日起至另行通知
詳情：https://meet.eslite.com/tw/tc/member/memberbenefits
11月生日優惠【10】彌明生活百貨
彌明生活百貨設生日優惠！登上MI MING MART 網上專門店購物，或來MI MING MART專門店申請，即可成為Go Clean會員計劃之會員。會員生日可獲贈$50生日購物禮券及$100即時購物獎賞；而迎新禮物則包括$100購物禮券、皇牌產品體驗裝等。
11月生日優惠2023【10】彌明生活百貨
日期：即日起至另行通知
地點：彌明生活百貨
詳情：https://www.mimingmart.com/go-clean-membership/
【11月生日優惠 —— 好去處玩樂生日優惠】
11月生日優惠【11】香港迪士尼樂園酒店
預訂香港迪士尼樂園酒店的指定房間優惠或套票，與壽星於生日正日入住，標準客房連指定晚餐或自助晚餐（兩位）只需港幣$2,454起 ，生日賓客免費獲贈1日門票一張（價值港幣$759），香港居民還可額外再獲贈蛋糕造形毛巾及生日卡 。
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11月生日優惠【11】香港迪士尼樂園酒店
日期：即日起至另行通知
地址：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區
11月生日優惠【12】海洋公園
海洋公園推出生日免費入場優惠，壽星可於生日正日及公園日間開放時間免費入場玩，只需於海洋公園網站成功預約入場，並於票務部出示網上預約確認，以及有效香港身份證明文件或香港出生證明書，就可以免費入場。
11月生日優惠2023【12】海洋公園
日期：即日起至另行通知
地址：香港香港島黃竹坑黃竹坑道180號
11月生日優惠2023【13】昂坪360
昂坪纜車於即日起至2023年12月31日推出港人限定生日優惠，香港居民可於生日當天免費乘坐來回昂坪纜車（標準車廂），同行朋友可以8折購買3張即日來回纜車門票。
11月生日優惠2023【13】昂坪360
優惠日期：即日起至2023年12月31日
詳情：https://www.np360.com.hk/tc/event-promotions/promotions/birthday-offer-for-local-residents
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11月生日優惠【14】天際100
由即日起2023年12月31日，天際100（Sky100）推出港人專享生日優惠，生日月份內帶同1位朋友（最多3位）以5折優惠購買門票，即可免費換領門票入場。票價方面，成人標準門票為$99，小童或長者為$64元。
此外，壽星於Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong購買餐單上的食品或禮品店指定正價產品，亦可享8折優惠。
11月生日優惠2023【14】天際100
地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓
優惠日期：即日起至2023年12月31日
11月生日優惠【15】香港杜莎夫人蠟像館
香港杜莎夫人蠟像館繼續推出生日優惠，由即日起至2023年12月31日，生日壽星可於生日當天、生日前後7天，與至少1名現場購買尊尚套票（售價為港幣$329）的親友一同進場，即可享免費入場優惠。
11月生日優惠2023【15】香港杜莎夫人蠟像館
地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖
優惠日期：即日起至2023年12月31日
*優惠只適用於持有香港永久居民身份證或香港臨時居民身份證人士，證明文件影印本無效。
延伸優惠：香港杜莎夫人蠟像館門票+數碼相片優惠套票｜低至69折｜ 低至半價預訂
11月生日優惠【16】大富翁夢想世界
位於山頂的大富翁夢想世界是全球首間大富翁的主題館，生日壽星與最少1位同行親友，入場前只需讚好官方Facebook專頁，即可以生日同行8折優惠購買成人門票，而生日壽星更可以憑香港身份證件，獲贈生日免費門票1張。
11月生日優惠2023【16】大富翁夢想世界
地點：香港山頂道118號山頂廣場3樓301號舖
開放時間：星期一至日上午10:00至下午8:00（最後入場為下午7:00）
優惠日期：即日起至2023年12月31日（不適用日子為9月30日、10月1至2日及23日、12月25至26日）
延伸優惠：香港大富翁夢想世界｜獨家優惠｜入場門票低至半價預訂
11月生日優惠【17】高先電影院
高先電影院推出會員限定生日優惠！成為院線會員後，在生日月份的首日免費獲贈戲票贈券一張。
11月生日優惠【17】高先電影院
地址：堅尼地城吉席街2號
優惠日期：即日起至另行通知
11月生日優惠【18】Cinema City
只要成為Cinema City VIP會員，生日月份將獲贈1,000分，積分可用作免費換領戲飛一張。
11月生日優惠【18】Cinema City
地址：Cinema City全線戲院
優惠日期：即日起至另行通知
11月生日優惠【19】嘉禾院線
嘉禾院線會員生日月份內消費可獲雙倍積分及額外300積分，積分可換領電影禮券，讓壽星以較優惠價錢欣賞電影。
11月生日優惠【19】嘉禾院線
地點：嘉禾院線全線戲院
日期：即日至另行通知
11月生日優惠【20】香港麗思卡爾頓酒店
香港麗思卡爾頓酒店推出生日禮遇，生日壽星只要$2,450（未包加一服務費），即可於生日月份在水療中心享受90分鐘紓緩按摩，以及於行政酒廊享用輕食或下午茶。另外，生日壽星更可免費獲贈香檳、於水療服務當天免費使用頂樓泳池及健身中心。
11月生日優惠2023【20】香港麗思卡爾頓酒店
地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓
日期：即日至另行通知
11月生日優惠【21】AME Stadium
11月生日的壽星可以於11月期間參觀K11的AME Stadium，能以「2人同行7折」（人均約$336）或「3人同行壽星免費」（人均約$320）的優惠價入場，體驗攀石、籃球、單車、獨木舟等運動項目。
11月生日優惠【21】AME Stadium
地點：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓223室
日期：即日至2023年12月31日
【11月生日優惠——飲食】
除了購物與好去處優惠，有超過25間食肆亦正推出優惠予11月的壽星，當中包括酒樓、燒烤場、自助餐廳、釣蝦場、車仔麵店等。除了壽星，同行者亦有優惠。詳情可參閱以下連結：
11月生日壽星可以享有甚麼優惠？
11月生日壽星可享有逾50大食玩買優惠，包括免費自助餐、燒肉放題等，詳情請看全文。
如打算前往推出生日優惠的店舖領取優惠，需要預約嗎？
部分需要預約，而優惠要求各有不同，詳情可閱內文。