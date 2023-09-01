9月生日56大食玩買優惠！免費半島西餐送蛋糕、酒店自助餐、放題

9月生日優惠2023！9月生日優惠，9月生日壽星必看逾56大生日優惠！包括半島西餐、免費酒店自助餐、火鍋放題、免費釣蝦等等。9月生日壽星亦可享用多項玩樂優惠及多間熱門商戶購物優惠，如生日免費去海洋公園、迪士尼樂園、昂坪360、山頂蠟像館等。



（圖片來源：Unsplash@keishakim）

- 下列優惠以發稿日為準，最終優惠視乎個別餐廳及商戶而定

- 個別餐廳及商戶之優惠或會因應節日或公眾假期暫停提供，詳情可致電餐廳及商戶查詢。



【9月生日優惠——飲食】

9月生日優惠【1】半島酒店大堂茶座

半島酒店推出生日優惠，當月生日壽星可享有「快樂生辰獎賞」生日優惠，於生日當日惠顧大堂茶座晚餐2位或以上，可獲贈生日蛋糕1個。

請按下面連結看地址及詳細資料：

如果想使用半島酒店生日優惠，記得要在3日前向餐廳預訂，用餐時需出示出生日期證明，如要取消訂座要最少1日前通知。

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9月生日優惠【2】八歌仙：4人同行，1人免費

八歌仙主打日本和牛燒肉和Shabu Shabu兩食，現推出生日優惠，壽星前往八歌仙慶祝生日，4人同行1人可以免費食燒肉（收取原價加一服務費），再送生日蛋糕1件及即影即有1張。

請按下面連結看地址及詳細資料：

9月生日優惠【3】La Famille：免費生日蛋糕

LIFETASTIC的「銀會員」可於生日月內凡作任何消費可享免費件裝蛋糕1件，而「金會員」可獲免費原個小型蛋糕1個。要注意，要在領取前至少3天預訂。

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（圖片來源：LIFETASTIC）

生日優惠【4】舅父仔火鍋專門店

深水埗舅父仔火鍋專門店推出生日優惠，今個9月生日壽星於生日月份造訪，專顧火鍋配料安格斯牛小排，3人或以上即送安格斯牛小排玫瑰花盤，6人或以上，壽星更可獲贈現金大利是一封！

9月生日優惠2023｜舅父仔火鍋專門店

地址：深水埗福華街39號地舖

電話：26887388、93893998 (WhatsApp)



生日優惠【5】黃金海岸酒店

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳推出生日優惠！由即日起2023年12月31日，生日壽星於生日月份與3位成人親友以正價惠顧自助午餐或自助晚餐，即可享1位免費！如果升級為尊尚會員，還可額外獲得半磅生日蛋糕一個，留意節慶等特別日子並不適用於此優惠計劃。

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屯門香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳。（資料圖片）

9月生日優惠【6】龍鼓灘海邊BBQ

燒烤場位置屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐，除了普通座位，另設有海景位及冷氣VIP房！壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，無限時歎到多款燒烤美食！

請按下面連結看地址及詳細資料：

（FB @ 龍鼓灘海邊BBQ）

9月生日優惠【7】百樂酒店Park café

百樂酒店Park café推出生日優惠，凡至少4人一同惠顧於Park café享受「心『花』怒放．海鮮自助晚餐」，1位當月生日壽星即可享免費自助午餐優惠，同行親友都有85折。

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「心『花』怒放．海鮮自助晚餐」（圖片來源：香港百樂酒店）

9月生日優惠【8】香港港麗酒店

香港港麗酒店推出生日優惠！由即日起至2023年12月31日，於生日月份惠顧指定餐廳即可享有生日優惠，包括送免費生日蛋糕1個及食品及飲品8折優惠，每人再贈送1杯香檳雞尾酒一杯（2至3位客人惠顧）或精選美酒1瓶（4位或以上客人惠顧）。

壽星需要先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員，下載會員App後憑生日電子優惠券，即可使用生日優惠。

（圖片來源：香港港麗酒店）

9月生日優惠｜香港港麗酒店

地址：香港金鐘道88號太古廣場

優惠日期：由即日起至2023年12月31日

*優惠不適用於意寧谷及懷歐敘周末早午餐。

*此優惠不適用於9月29日、12月22日、12月24至26日、12月31日、公衆假期、煙花匯演夜及憑券入場之日子。



9月生日優惠【9】Holly Brown Cabin Crew Coffee

Holly Brown推出生日禮遇。壽星於生日當月光顧 Holly Brown Coffee Roaster，可獲得丹麥吐司1份。丹麥吐司上放滿雪糕、朱古力、忌廉、果醬，一定讓壽星感到愉快。

請按下面連結看地址及詳細資料：

（圖片來源：Holly Brown）

9月生日優惠2023｜Cabin Crew Coffee

地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期2樓228號舖

電話：2618 6191

優惠日期：由即日起至另行通知



需提前訂座，此優惠只限下午6時後晚飯時間之訂座。訂座時需於備註列明生日顧客的姓名及此優惠。



*優惠適用於2位或以上的訂座，每位客人需至少消費1樣食品或飲品。

*每次消費最多可享用優惠1次。

*優惠只適用於顧客生日月份內之訂座。

*需出示有效身份證明文件。

*此優惠只可使用1次。



9月生日優惠【10】8度海逸酒店

8度海逸酒店生日優惠！凡4位或以上同行惠顧，生日之星可享以下其中一項優惠，1.生日之星半價連免費紅/白餐酒乙支、2.免費生日蛋糕 1 磅連免費紅/白餐酒乙支。此外，星期一至五可享8折；星期六至日、公眾假期及前夕可享85折；凡每位成人或長者惠顧，同行一位小童更可享半價優惠；凡惠顧之首100位客人，可享額外9折；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，可享無限量供應煎鵝肝伴黑松露汁。

（8度海逸酒店 提供）

9月生日優惠2023｜8度海逸酒店

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

電話訂座：2126 1960

優惠日期：即日至2023年9月30日



自助晚餐供應時間：星期一及五至日及公眾假期晚上6時至9時

收費：

星期一至四：成人$598；長者$508；小童$438

星期五至日、公眾假期：成人$638；長者$568；小童$498



9月生日優惠【11】香港維港凱悅尚萃酒店

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳推出生日優惠，壽星於生日月份惠顧自助餐，即可獲贈750毫升Prosecco氣泡酒乙支（適用於 4 位或以上的成人同行惠顧）；另外，凡於生日當天惠顧的客人，更可額外獲贈1磅裝原個蛋糕1個（適用於6位或以上的成人同行惠顧）。

9月生日優惠｜香港維港凱悅尚萃酒店

地址：香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳

日期：即日起至2023年12月31日



9月生日優惠【12】蝦立方

位於新蒲崗的室內釣蝦場「蝦立方」，佔地近4,000呎，空間感十足，可以釣淡水大頭蝦，在購買鐘數內釣到多少，就可以帶走多少。場內更提供免費即場烹調大頭蝦服務，即釣即歎大頭蝦，夠晒過癮！壽星生日前後3日二人同行前往，可享免費釣蝦3小時優惠。

請按下面連結看地址及詳細資料：

9月生日優惠【13】The Tiffany Blue Box Cafe

The Tiffany Blue Box Cafe推出生日優惠！於生日月內訂座凡兩位或以上於 The Tiffany Blue Box Cafe 惠顧各一份全日供應菜單上的三道菜套餐，即可免費享用一份迷你 Blue Box Cake，以及到全港最大Tiffany & Co. 旗艦店體驗導覽。需於至少48小時前訂座，並註明享用生日優惠。

9月生日優惠2023｜The Tiffany Blue Box Cafe

地址：尖沙咀北京道一號207-208號店

日期：即日起至另行通知

*優惠不適用於元旦、情人節、母親節、平安夜、聖誕節、聖誕節翌日及除夕。

*優惠不適用於下午2時至6時之預訂。



9月生日優惠【14】上村牧場

日本人氣過江龍燒肉店上村牧場推出生日優惠，凡於生日月份訂座3位或以上，薩摩牛饗宴套餐全單可享有85折優惠！需最少一天前訂座表示享用優惠。

（圖片來源：上村牧場@Facebook）

9月生日優惠2023｜上村牧場

地址：銅鑼灣時代廣場地庫2樓B213-214號舖

電話：2551 0232

優惠日期：由即日起至另行通知



9月生日優惠【15】麥當勞

成為麥當勞親子會會員，購買任何食品，即送新地/蘋果批/中薯條。

（官方圖片）

9月生日優惠【16】城景國際酒店City Café

供應超過數十款環球美饌，供應即切燒美國牛肉眼的城景國際酒店自助餐店——City Café提供生日福利。壽星可於生日正日、之前或之後3天內獲贈生日蛋糕（半磅）。要換取蛋糕，須於入座前2天向店方預訂。壽星須於換取蛋糕時出示身份證明文件。

（圖片來源：城景國際酒店）

地址：香港九龍窩打老道23號

電話訂座：2783 3287 / WhatsApp: 5483 0307

優惠日期：即日至2023年9月30日



9月生日優惠【17】Suage北海道湯咖哩

Suage北海道湯咖哩是由札幌「游到」香港開辦分店的「過江龍」，出售各種湯咖喱料理。來港短短數周，已宣佈會向壽星提供生日優惠！生日壽星於生日正日、之前或之後7日光顧餐廳，便得到全單8折的生日優惠。

請按下面連結看地址及詳細資料：

（圖片來源：FB@我は何しに香港へ？）

9月生日優惠【18】株式會社獎賞計劃

由即日起，成為KABU PASS會員可以於「牛角日本燒肉專門店」、「牛角Buffet」、「牛角次男坊」、「牛涮鍋」、「牛涮鍋もっと」、「温野菜」、 「和平飯店」、「永華日常」及「好呷」 等享有會員優惠。

銀會員於生日月份消費可獲雙倍積分；金會員惠顧即送免費指定甜品1客（只限「牛角日本燒肉專門店」及「温野菜」），以及生日月份限定電子割引券 ，包括牛角「食ベ飲み放題」六人同行一人免費、牛角Buffet 免費「食ベ放題」(1位) 六人同行一人免費，以及牛涮鍋/ 牛涮鍋もっと 免費和牛蛋糕等。

（資料圖片）

9月生日優惠2023｜株式會社獎賞計劃

優惠日期：即日起至另行通知（優惠不適用於12月24日至26日及12月31日）

餐廳地址及更多優惠詳情：https://member.kabu.com.hk/tc/privileges.html



9月生日優惠【19】富臨飯店

生日月份惠顧富臨飯店即送免費生日壽桃。

地址：香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓

電話：2869 8282

優惠日期：即日至2023年12月31日



9月生日優惠【20】平昌 BBQ Mongkok

如果鍾意一大班人歎韓燒，生日壽星都有優惠！壽星於生日當天或前後3天，讚好餐廳的Facebook或Instagram專頁，並於結帳時出示身份證，壽星即可享75折優惠及切生日蛋糕免收切餅費！

（平昌 BBQ Mongkok@Facebook）

9月生日優惠2023｜平昌 BBQ Mongkok

地址：香港九龍旺角西洋菜南街1N號兆萬中心(CTMA)13樓

電話：2612 1682

優惠日期：即日起至另行通知



9月生日優惠【21】如心酒店Nina Patisserie

如心酒店餅店Nina Patisserie的蛋糕向來都有不少好評，登記成為Vivva會員，於生日月份內購買指定蛋糕，即可享半價優惠。優惠不適用於電子優惠券，需要前往指定分店選購。

（圖片來源：如心酒店Nina Patisserie）

9月生日優惠2023｜如心酒店Nina Patisserie

優惠適用分店：Café Circles、 如、 canton pot 、阿翁小館、 I-O-N 中環街市、 I-O-N 黃竹坑、 I-O-N 觀塘、Nina Patisserie 荃灣西、Nina Patisserie 銅鑼灣、 Nina Patisserie 黃竹坑、Nina Patisserie 觀塘、Nina Patisserie 中環街市、 Nina Patisserie 美麗華廣場期間限定店，以及Nina Patisserie 又一城期間限定店



提取點：Nina Patisserie 荃灣西、Nina Patisserie 銅鑼灣、 Nina Patisserie 黃竹坑、Nina Patisserie 觀塘、Nina Patisserie 中環街市、 Nina Patisserie 美麗華廣場期間限定店，以及Nina Patisserie 又一城期間限定店



9月生日優惠【22】香港九龍東皇冠假日酒店

登記成為新地會會員，於生日之月份與其它三位或以上付全費之成人，平日星期一至五惠顧尚廚、紫粵軒或星幕，生日者可享5折，其餘三位客人可享85折優惠及免費獲贈紅酒或白酒一枝。 酒店中的星幕餐廳，無論慶祝生日、結婚周年、拍拖紀念日都非常適合，凡惠顧晚餐，則免費送火焰朱古力球雪山蛋糕，更可以自訂朱古力賀詞，每晚限量供應，最少一日前預訂！

（圖片來源：九龍東皇冠假日酒店官方）

9月生日優惠2023｜香港九龍東皇冠假日酒店

地址：香港將軍澳唐德街3號

電話：3983 0688



9月生日優惠【23】九龍東皇冠假日酒店

九龍東皇冠假日酒店旗下的自助餐廳正供應晚市生日優惠。壽星於晚市光顧自助餐廳，便可免費獲得火焰朱古力球雪山蛋糕，更可以自訂朱古力賀詞牌！雪山蛋糕每晚限量供應，謹記要在欲光顧之日的至少前一日預訂。

請按下面連結看地址及詳細資料：

（圖片來源：香港九龍東皇冠假日酒店）

9月生日優惠2023｜九龍東皇冠假日酒店

地址：將軍澳唐德街3號 (港鐵將軍澳站C出口)

電話：3983 0388



9月生日優惠【24】恆豐酒店

恆豐酒店紅煙窗餐廳推出「海鮮盛宴 · 情迷龍蝦之夜」自助晚餐，供應波士頓龍蝦、香草龍蝦仔、紐西蘭生蠔等，兩位成人或以上惠顧，生日壽星正日以及前後3天均可享有半價優惠及生日甜品1客。

9月生日優惠｜恆豐酒店紅煙窗

日期：即日起至另行通知

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道222號

供應時間：星期一至日晚上6時至9時

查詢：2732 4611



*須提前訂座並註明享用生日優惠

*請於入座前出示有效之香港身份證正本以享優惠



9月生日優惠【25】The Mira

The Mira亦有推出生日優惠，生日壽星凡於生日一星期內，與朋友同行惠顧WHISK或Yamm晚餐，可獲贈汽酒及生日蛋糕1個。

9月生日優惠2023｜The Mira WHISK

優惠日期：即日起至另行通知（適用於惠顧星期一至日之晚餐，包括公眾假期）

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 5樓

查詢：2315 5999



*必須最少1日前預訂，優惠須視乎供應情況而定。

*訂座時說明「Birthday Celebration」，以享優惠。

*優惠不可與其他特別菜譜及信用卡生日優惠同時使用。



9月生日優惠｜The Mira Yamm

優惠日期：即日起至另行通知（適用於惠顧星期一至日之晚餐，包括公眾假期）

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 地下大堂

查詢：2315 5111



*必須提前預訂，優惠須視乎供應情況而定。

*優惠可與其他特別菜譜及信用卡生日優惠同時使用。



9月生日優惠【26】熊本牛鍋

熊本牛鍋主打日式火鍋放題，4人同行或以上惠顧，壽星即可免費享用皇牌或澳洲和牛套餐！生日優惠適用於$268或$298套餐，需要提早一日預訂及另收正價加一服務費。

9月生日優惠【27】Mr. Steak Buffet à la minute

Mr. Steak Buffet推出生日優惠，即日起至9月30日，逢星期一至四晚市時段（公眾假期及前夕除外），4人同行惠顧自助餐，1位當月生日壽星即可享免費優惠！今個月起還加推星期五、六、公眾假期都有「 六人同行一人免費」！餐廳主打環球美食自助餐，提供多款不同種類的食物，包括精選海鮮、即開生蠔、燒牛扒等，尾輪更可任食和牛！

（圖片來源：Mr. Steak Buffet à la minute@Facebook）

9月生日優惠2023｜Mr. Steak Buffet à la minute

優惠日期：即日起至2023年9月30日

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

預訂電話：2881 5757



9月生日優惠【28】等等 HEA

台式餐廳「等等 HEA」推出123分鐘無限任食台式火鍋，凡於Kkday網站預訂，4位或以上壽星免費！任食台式火鍋可在5款湯底中任選2款，包括正宗台式烤魚、台式香辣鮑魚雞煲 、花膠胡椒雞煲、台南乳豬手煲、古早酸菜白肉煲，更無限追加美國肥牛、丸類、蔬菜、台式小食及甜品等。

9月生日優惠2023｜等等 HEA

優惠日期：即日起至2023年9月15日

優惠時段：每日中午14:30至晚上20:30入座，用餐時間由上桌開始計算，限時123分鐘

地址：九龍城福佬村道41號地下

預訂網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/123223



9月生日優惠【29】JK Brother's日韓刺身及海鮮涮涮鍋放題

JK Brother's日韓刺身及海鮮涮涮鍋放題推出生日優惠，凡於生日月份惠顧，4人同行壽星半價；8人同行壽星免費。

（JK Brother’s FB圖片）

9月生日優惠2023｜JK Brother's日韓刺身及海鮮涮涮鍋放題

地址：尖沙咀彌敦道180號寶華商業大廈3樓

電話：5598 8697



9月生日優惠【30】會展中心中庭

即日起至2023年12月31日，會展中心中菜廳「中庭」推出生日優惠，生日月份惠顧中庭，凡4位或以上享用晚餐消費滿指定金額，壽星即可享免費優惠，每位更可獲壽桃包一個。

請按下面連結看地址及詳細資料：

（圖片來源：中庭）

9月生日優惠【31】白石燒烤

免費登記成為白石燒烤會員，並於生日月份內消費滿$1,500食物（不包括爐費），即可獲贈免費金牌乳豬。

（圖片來源：白石燒烤）

9月生日優惠2023｜白石燒烤

優惠日期：即日起至另行通知

地址：新界馬鞍山白石第1950號

電話：2744 8188

*使用生日優惠必需提早於生日月份之前一個月成為會員及消費滿1,500食物（不包括爐費）

*生日優惠只限生日月份使用（特別日子不適用）

*會員優惠不可與其他優惠共用，詳情請參閱會員細則

*迎新優惠劵或乳豬優惠劵每張訂單只可使用其中一項，可同時扣除會員積分



9月生日優惠【32】LIFETASTIC

登記成為Delicake會員，金及銀級會員可享有生日月特別餐飲及蛋糕優惠，如餐飲8折優惠，作任何消費，銀級會員可享免費件裝蛋糕1件，金級會員可獲免費原個小型蛋糕1個（須於3天前預訂）等。

（圖片來源：LIFETASTIC）

9月生日優惠2023｜LIFETASTIC

地點：LIFETASTIC銅鑼灣希慎廣場分店、尖沙咀海港城分店、尖沙咀The ONE分店、沙田新城市廣場分店、將軍澳PopCorn分店

日期：即日起至優惠結束

登記會員網址：https://lifetastichk.com/memberShip.php?lang=tc&



9月生日優惠【33】牛氣Nabe Urawa

牛氣向壽星供應「牛肉蛋糕」。壽星於生日內一周內惠顧牛氣晚市，會獲贈以牛肉堆砌，如蛋糕形狀的「牛肉蛋糕」。謹記壽星須在到訪之日前最少一日致電店方訂檯，方可獲贈「牛肉蛋糕」。

（圖片來源：牛氣）

9月生日優惠2023｜牛氣Nabe Urawa

地址：荃灣大河道98號如心廣場二期1樓104號舖（荃灣分店）

電話：2662 6610



9月生日優惠【34】聯和墟新好運燒臘工房

聯和墟新好運燒臘工房9月推出生日優惠，9月壽星於結帳時出示身份證，便可以得到「全單9折優惠」，以優惠價享用燒味飯、雀籠燒鴿、素鵝、紅荳冰等美點。

請按下面連結看地址及詳細資料：

聯和墟新好運燒臘工房

地址：粉嶺聯和墟聯安街45號

營業時間：09:30 -20:30

電話：2669 2186



【9月生日優惠 —— 玩樂生日優惠】

9月生日優惠【35】香港迪士尼樂園酒店

預訂香港迪士尼樂園酒店的指定房間優惠或套票，與壽星於生日正日入住，標準客房連指定晚餐或自助晚餐（兩位）只需港幣$2,454起 ，生日賓客免費獲贈1日門票一張（價值港幣$759），香港居民還可額外再獲贈蛋糕造形毛巾及生日卡 。

（資料圖片）

於生日時惠顧位於香港迪士尼樂園美國小鎮大街的小鎮雪糕店，店員會額外免費為壽星的雪糕插上「Duffy與好友」生日小牌，讓大家的生日體驗更甜美。

請按下面連結看地址及詳細資料：

插上「Duffy與好友」生日小牌的雪糕（圖片來源：香港迪士尼樂園度假區）

9月生日優惠2023｜香港迪士尼樂園

地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園度假區



9月生日優惠2023｜小鎮雪糕店

地址：竹篙灣香港迪士尼樂園美國小鎮大街區316-318號舖

電話：3550 3388



9月生日優惠【36】海洋公園

海洋公園推出生日免費入場優惠，壽星可於生日正日及公園日間開放時間免費入場玩，只需於海洋公園網站成功預約入場，並於票務部出示網上預約確認，以及有效香港身份證明文件或香港出生證明書，就可以免費入場。如生日正日適逢公園星期二休園日，相關優惠享用日期順延1天，網上預約系統會於每月15日下午5:00開放未來4星期的名額。

（資料圖片）

9月生日優惠2023｜｜海洋公園

地址：香港香港島黃竹坑黃竹坑道180號



9月生日優惠【37】銀鑛灣渡假酒店

銀鑛灣渡假酒店推出生日優惠，生日壽星入住1晚雙人標準客房，包雙人早餐、雙人晚餐及生日蛋糕，優惠價港幣$868，人均只需$499起，適合想趁生日順便出外郊遊的朋友。生日優惠只適用於星期日至星期四，免費生日蛋糕只提供予最少三天前預訂之客人。

（圖片來源：銀鑛灣渡假酒店）

9月生日優惠2023｜｜銀鑛灣渡假酒店

地點：香港大嶼山梅窩銀礦灣 D.D.2 地段648

日期：即日起至8月31日（只適用於星期日至星期四）

詳情：https://www.silvermineresort.com/promotion/tc



9月生日優惠【38】昂坪360

昂坪纜車於即日起至2023年12月31日推出港人限定生日優惠，香港居民可於生日當天免費乘坐來回昂坪纜車（標準車廂），同行朋友可以8折購買3張即日來回纜車門票。

（昂坪360 Ngong Ping 360圖片）

9月生日優惠2023｜｜昂坪360

地址：香港大嶼山東涌達東路11號

優惠日期：即日起至2023年12月31日



9月生日優惠【39】天際100

由即日起2023年12月31日，天際100（Sky100）推出港人專享生日優惠，生日月份內帶同1位朋友（最多3位）以5折優惠購買門票，即可免費換領門票入場。票價方面，成人標準門票為$99，小童或長者為$64元。

此外，壽星於Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong購買餐單上的食品或禮品店指定正價產品，亦可享8折優惠。

（Sky100 - Hong Kong's Observation Deck）

9月生日優惠2023｜天際100

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

優惠日期：即日起至2023年12月31日



9月生日優惠【40】香港杜莎夫人蠟像館

香港杜莎夫人蠟像館繼續推出生日優惠，由即日起至2023年12月31日，生日壽星可於生日當天、生日前後7天，與至少1名現場購買尊尚套票（售價為港幣$329）的親友一同進場，即可享免費入場優惠。

9月生日優惠2023｜香港杜莎夫人蠟像館

地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖

優惠日期：即日起至2023年12月31日

*優惠只適用於持有香港永久居民身份證或香港臨時居民身份證人士，證明文件影印本無效。



9月生日優惠【41】大富翁夢想世界

位於山頂的大富翁夢想世界是全球首間大富翁的主題館，生日壽星與最少1位同行親友，入場前只需讚好官方Facebook專頁，即可以生日同行8折優惠購買成人門票，而生日壽星更可以憑香港身份證件，獲贈生日免費門票1張。

（KKday 圖片）

9月生日優惠2023｜大富翁夢想世界

地點：香港山頂道118號山頂廣場3樓301號舖

開放時間：星期一至日上午10:00至下午8:00（最後入場為下午7:00）

優惠日期：即日起至2023年12月31日（不適用日子為9月30日、10月1至2日及23日、12月25至26日）



9月生日優惠【42】高先電影院

高先電影院推出會員限定生日優惠！成為院線會員後，在生日月份的首日免費獲贈戲票贈券一張。

9月生日優惠【43】Cinema City

只要成為Cinema City VIP會員，生日月份將獲贈1,000分，積分可用作免費換領戲飛一張。

9月生日優惠【44】嘉禾院線

嘉禾院線會員生日月份內消費可獲雙倍積分及額外300積分，積分可換領電影禮券。

9月生日優惠【45】香港麗思卡爾頓酒店

香港麗思卡爾頓酒店推出生日禮遇，生日壽星只要$2,450（未包加一服務費），即可於生日月份在水療中心享受90分鐘紓緩按摩，以及於行政酒廊享用輕食或下午茶。另外，生日壽星更可免費獲贈香檳、於水療服務當天免費使用頂樓泳池及健身中心。

9月生日優惠2023｜香港麗思卡爾頓酒店

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

電話：2263 2263



【9月生日優惠 —— 購物生日優惠】

9月生日優惠【46】Uniqlo

Uniqlo有推出生日優惠，下載Uniqlo App會員更可以獲取「$50生日優惠券」，購物滿 $500即可使用。

（圖片來源：Mira Place）

獲取方法

Step 1. 下載 UNIQLO 流動應用程式

Step 2. 按指示填上用戶資料完成登記

Step 3. 「生日優惠券」就會自動在你生日月份時送上！



9月生日優惠2023｜Uniqlo

地點：全線Uniqlo分店

日期：由即日起至優惠結束

詳情：https://www.uniqlo.com.hk/zh_HK/?clickref=1101lwVnAWxp&utm_source=partnerize&utm_medium=affiliate&utm_campaign=skimlinks_phg&utm_content=



9月生日優惠【47】DON DON DONKI

Donki會員生日可以獲贈驚喜禮物，包括現金優惠券或精選產品。記得要先下載Donki手機App登記成為會員，才可享有生日優惠。

（圖片來源：DON DON DONKI）

9月生日優惠2023｜DON DON DONKI

地點：全線Don Don Donki分店

日期：即日起至優惠結束



9月生日優惠【48】Adidas

Adidas亦有推生日優惠，登記成為Adidas「adiClub」會員，連續12個月內消費滿$1000即可升級成為銅卡會員，可於生日月份收到$50優惠券；連續12個月內消費滿$4000即可升級成為銀卡會員，於生日月份可收到$100優惠券；連續12個月內消費滿$8000即可升級成為金卡會員，於生日月份可收到$200優惠券。

9月生日優惠2023｜Adidas

地點：Adidas網店

日期：由即日起至優惠結束

詳情：https://www.adidas.com.hk/adiClub?ranMID=44931&ranEAID=2116208&ranSiteID=TnL5HPStwNw-O02YDaAZ5_bXDgagmcOlFQ



9月生日優惠【49】MUJI 無印良品

完成登記MUJI passport，生日翌月首日便可獲得額外100里數。不過要提提大家，只有於生日前完成登記才可享有優惠。

（無印良品提供）

9月生日優惠2023｜MUJI 無印良品

地點：MUJI 無印良品 APP

日期：由即日起至優惠結束

詳情：https://www.muji.com/hk/passport/muji_passport/birthday.html



9月生日優惠【50】Nike

只需於Nike官方網站免費登記成為會員，生日壽星就可在生日正日獲得$100折扣優惠碼。

9月生日優惠2023｜Nike

地點：Nike網店

日期：由即日起至優惠結束

詳情：https://www.nike.com.hk/memberShip/home.htm



9月生日優惠【51】AEON

只需付年費$20成為AEON會員，即可於生日月份顧客服務櫃台換領「生日折扣全日通」一張，並於生日月份內任選其中一天，無限次享有95折購物折扣優惠。

（圖片來源：AEON）

9月生日優惠2023｜AEON

地點：全線AEON

日期：即日起至優惠結束

詳情：https://www.aeonstores.com.hk/aeon_member_card



9月生日優惠【52】豐澤

透過手機應用程式或網頁註冊成為Fortress iClub基本會員，生日月份於豐澤門市或網店消費滿$500，並輸入優惠碼「12465059」，即可享$50折扣優惠！

（圖片來源：豐澤）

9月生日優惠2023｜豐澤

地點：豐澤網店

詳情：https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/moneyback-birthday?txId=f71892f34cdce



9月生日優惠【53】友和

成為友和YOHO電器會員，生日月份會經電郵收到生日電子優惠券，凡購物滿$500即可享$50折扣優惠。如果想使用生日優惠，記得必須要在生日月份前1個月註冊成為會員。

9月生日優惠【54】Zalora

網店Zalora會員可於生日當天獲贈82折優惠碼，凡購物滿$500，即可享額外82折優惠！優惠限期3日，記得把握機會！

9月生日優惠【55】誠品

鍾意看書的文青留意，下載誠品App，登入後至「兌換」頁面就可以收到電子優惠券！金卡會員憑券於香港誠品書店單筆消費滿港幣$250，可享85折優惠及各大商戶購物優惠；黑卡會員憑券單筆消費滿港幣$250，享8折優惠。

（資料圖片）

9月生日優惠【56】彌明生活百貨

彌明生活百貨設生日優惠！登上MI MING MART 網上專門店購物，或來MI MING MART專門店申請，即可成為Go Clean會員計劃之會員。會員生日可獲贈$50生日購物禮券及$100即時購物獎賞；而迎新禮物則包括$100購物禮券、皇牌產品體驗裝等。

（圖片來源：彌明生活百貨Facebook）

9月生日優惠2023｜彌明生活百貨

日期：即日起至優惠結束

地點：彌明生活百貨

詳情：https://www.mimingmart.com/go-clean-membership/

