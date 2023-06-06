唐老鴨主題餐廳︳進駐旺角荃灣山下菓子　唐老鴨美食3D蛋糕$58起

唐老鴨踩入餐廳！6月9日是唐老鴨的生日！為慶賀唐老鴨誕生89周年，旺角與荃灣有甜品店即日起化身成為唐老鴨期間限定店。大家可以在店內找到唐老鴨之外，更可一嘗各種唐老鴨造型甜品，並將唐老鴨精品帶回家，喜歡唐老鴨的朋友萬勿錯過。



唐老鴨甜品店 任打卡、歎美食、買精品

為了慶祝唐老鴨生日，山下菓子位於旺角及荃灣的分店即日起至8月31日，會化身成唐老鴨期間限定店，讓大家朝聖。甜品店內有多個打卡位，讓喜歡唐老鴨的朋友一睹偶像可愛容貌，跟牠打卡拍照。

藍色海洋主題 唐老鴨期間限定美食

山下菓子6月中更會供應2款唐老鴨造型甜品——唐老鴨尾巴小蛋糕（$58）與唐老鴨水手服小蛋糕（$58），將唐老鴨的得意造型以美食的形態呈現大家眼前。另外，餐廳有多款水手主題美食、4款海洋甜品以及2款海洋色調特飲。全部皆帶有唐老鴨、海洋以及夏日感覺的藍色。

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4款海洋甜品方面，每款均附有唐老鴨曲奇。當中，Tiramisu梳乎厘班戟配海鹽雪糕（$108）帶有咖啡味的香滑芝士漿，讓人一口可以品嘗到兩種不同層次的軟綿口感。而朱古力法式多士（$98）製作過程並不簡單，廚師以自家配方調製蛋漿浸 8至10小時，讓蛋漿有足夠時間浸透多士，使味道更為出眾，相當考功夫。

除此之外，山下菓子推出多款獨家設計產品，包輕便摺傘、摺合式旅行袋、手提扇仔、T 恤、保溫樽、食物袋、輕便環保購物袋、旅行收納袋等。讓大家把唐老鴨帶回家珍藏、伴在身邊。

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山下菓子

地址：旺角彌敦道 700 號 T.O.P 商場 3 樓 315 號舖（旺角分店）；荃灣大河道 98 號如心廣場二期 210 號舖（荃灣分店）

營業時間：12:15 - 21:30（旺角分店）；12:30 - 21:00（荃灣分店）

電話：39051470（旺角分店）；31688089（荃灣分店）

