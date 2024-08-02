麵包店8大推介｜Bakehouse進駐東薈城　西環/上環/中環必食指南

中西區麵包店！Bakehouse大熱，連內地旅客也捧上天，每日幾乎排長龍。不過，其實西環、上環、中環都有好多手作麵包及蛋糕店舖。他們的糕點不僅是貌相吸睛，適合打卡，味道還有一定的保證。一齊睇睇8大精選推介，不妨嚐嚐小店的手作糕點。



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中西區美食 8大手作麵包餅店推介

中西區集合各色美食，麵包蛋糕可說是熱門輕食之選。以下集結8大人氣手工麵包餅店，一嚐有品質的麵包，同時也可能被它們的外貌吸引。又食得，又睇得，打卡一流！

中西區手作麵包餅店推介【1】Bakehouse

由前香港四季酒店餅廚Grégoire Michaud所創辦的Bakehouse，從2018年在灣仔開業起就已經大受歡迎，店內自設餅房，麵包甜品現烤現做保證新鮮。招牌蛋撻近年更在社交平台成為旅客大熱，幾乎每次經過都看到人龍。Bakehouse現時已開設5間分店，主要在港島區。

有見及此，Bakehouse將於今年進軍新界區，10月先進駐東涌東薈城名店倉，並於明年1月在沙田新城市廣場開設全新的麵包咖啡廳（bakery-café），爲新界區食客帶來招牌酸種蛋撻、酸種麵包、丹麥酥、冬甩等各式手作麵包。

Bakehouse 灣仔店

營業時間：星期一至日 08:00 - 21:00 (堂食時段為08:00 - 18:00)

地址：灣仔大王東街14號地舖



Bakehouse 蘇豪店

營業時間：星期一至日 08:00 - 21:00

地址：中環士丹頓街5號嘉彩閣地舖



Bakehouse 尖沙咀店

營業時間：星期一至日 08:00 - 21:00

地址：尖沙咀漢口道44號地舖



Bakehouse 赤柱店

營業時間：星期一 全日休息 星期二至日08:00 - 18:00

地址：赤柱赤柱大街116號地舖



Bakehouse 銅鑼灣店

營業時間：星期一至日 08:00 - 21:00

地址：銅鑼灣啟超道16號地舖



中西區手作麵包餅店推介【2】Vission Bakery

Vission Bakery 開張數月已成熱點，是大坑Cookie Vission 的姊妹店，同為名物曲奇負責人創辦的Vission Bakery品質一定有保證！超過30款酥皮包點及冬甩，其Tiramisu酥及和焦糖布丁酥為店舖主打。

Tiramisu酥（$55）包面鋪滿可可粉，Brioche Feuilletée 作包身。外殼酥脆，層次感豐富。可可粉下有軟滑Mascarpone Cheese，加上咖啡手指餅，底層更有咖啡Ganache，咖啡香味濃郁。

Vission Bakery（官方圖片）

焦糖布丁酥（$50）選用墨西哥布甸，比日常接觸的日式布甸口感更紮實。內藏Brioche Feuilleteee 蛋撻殼、香草奶油、海綿蛋糕、Leche Flan、脆餅塊及Sugar Crunch 山核桃。

下圖睇Vission Bakery更多選擇▼▼

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現在Vission Bakery還可以送貨。提前5天訂購，最低訂單金額為300 港元（超過800港元可免費送貨至特定地點）。

Vission Bakery

地址：中環士丹頓街7號翠文樓地下低層

營業時間：星期一至五 07:30 - 21:00、星期六至日 09:00 - 21:00



中西區手作麵包餅店推介【3】Tartes & Pop

Tartes & Pop 的撻不只造型吸睛，連包裝也很可愛。每個細撻會用單獨細盒裝，之後用一個巨型盒裝起三個細撻。店舖建議用手食更滋味，餅底結實，不會一咬即碎亦不會過硬。

黑芝麻抹茶撻（$48）抹茶味濃且不澀，夾芝麻餡味道濃郁加倍！

Tartes & Pop法式咖啡忌廉布丁撻 (官方圖片)

法式咖啡忌廉布丁撻（$48）濃濃的咖啡味平衡甜膩、香橙伯爵茶撻（$48）香橙和伯爵茶味十分夾又幾濃郁， 慕絲相當幼滑，撻中放了橙肉，絕對是清新之選。除了細撻之外，亦可以訂購大生日撻。

Tartes & Pop

地址：上環摩利臣街2號地舖

營業時間：星期一至六 11:00 - 18:30、星期日 全日休息、公眾假期 11:00 - 18:30



中西區手作麵包餅店推介【4】Frenchies

Frenchies 推介濃縮咖啡肉桂卷及牛角包，另有多款吐司、扭文麵包、沙津等，店內同時供應多款咖啡及飲品。

濃縮咖啡肉桂卷（$38）不會太甜，肉桂醬量十足，麵包扎實有口感。咖啡味亦不會搶了肉桂卷本身的味道，兩味平衡。Babka（$40）扭文麵包表層塗滿抹茶醬，而餡料是巧克力醬。

Frenchies Babka（$40）扭文麵包表層塗滿抹茶醬，而餡料是巧克力醬。（官方圖片)

Frenchies

地址：中環荷李活道39-43號地下

營業時間：07:00 - 19:00



中西區手作麵包餅店推介【5】Miam Bakery

Miam Bakery主打歐陸麵包，舖面設計簡單有個性，雖然店面小小但種類繁多。每日出售多款麵包也是新鮮出爐。

Miam Bakery主打肉桂卷（$27）更有口碑！肉桂漿份量澎湃，味道濃郁；包質口感煙韌又有嚼勁。

另外，更有Bagel、牛角包、蛋批、芝士餅、酸種麵包以及巴斯克蛋糕等等。

Miam Bakery

地址：西環西營盤第三街73號興華樓地舖

營業時間：星期一至二 全日休息、星期三至日 08:00 - 18:00



中西區手作麵包餅店推介【6】Soft Thunder Bakery

Soft Thunder Bakery位於堅尼地城站旁，出售多款每天新鮮焗製酥皮麵包。其中Unicorn Puff（$32）為招牌產品，外層酥皮一共搓摺成486層，以傳統忌廉筒為藍本。有原味吉士、朱古力、榛子和抹茶。

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另外，更有蝴蝶酥、牛角包、法式酥皮蛋撻、蛋糕和曲奇等。

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Soft Thunder Bakery

地址：西環北街29-31號鴻利樓地下A號舖

營業時間：10:30 - 17:30



中西區手作麵包餅店推介【7】華爾登餅店

「華爾登餅店」於1984年西營盤皇后大道西開業，現時由第二代孫太負責製餅，第三代阿女Naomi負責推廣。傳統包點荷蘭撻、月餅、三角朱古力蛋糕等保留傳統味道之餘，亦作出嶄新轉變。

她們推出一系列全新產品，包括可愛的散水曲奇餅，客人可以按需要寫不同語句，亦有印上不同字眼的紙包蛋糕。除此之外，還有廣為人知的「屌屌貓」標誌性貓Logo，在西餅、蛋糕以及曲奇等包點上都能看到「屌屌貓」的可愛身影。

今年店家還因應客人和網民的要求，推出了歌詞蛋卷，將港人耳熟能詳的歌詞印在蛋卷上，包點雖有外觀上的改變，但內餡卻保留傳統味道，讓傳統包得以傳承。

華爾登餅店

地址：西環西營盤第二街120-126號仁福大廈地舖

營業時間：08:00-19:00



中西區手作麵包餅店推介【8】天天烘焙

「天天烘焙」最出名的是麻糬波波。（錢伊藍攝）

「天天烘焙」最出名的是麻糬波波，共有5款不同口味，包括斑蘭、朱古力、紫薯、鹹蛋黃以及原味，更有菠蘿皮麻糬波波。每款麻糬波波價錢只售$6-8不等。

菠蘿皮麻糬波波的外皮酥脆，麻糬內餡則十分煙韌，外脆內軟，口感豐富。店內的麻糬波波味道濃郁，招牌是特濃朱古力味以及班蘭味。店內還有其他傳統麵包、西餅、曲奇和蛋糕等售賣。

天天烘焙

地址：西環西營盤德輔道西320號地舖

營業時間：06:00-22:00



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