灣仔美食推介24間　壽司郎居酒屋／韓式刀削麵／炭燒牛／星馬菜

灣仔美食推介！灣仔向來是美食雲集的地方，區內有不少高評分的餐廳。《香港01》「好食玩飛」記者整合灣仔及會展站一帶24大美食，除了有海景打卡下午茶，粉紅主題素食餐廳，還有人氣日式蛋包飯、日本過江龍撈麵、米芝蓮星馬菜及打卡文青Cafe等，即睇灣仔及會展站附近有甚麼餐廳推介！



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灣仔、會展一帶多美食，還有千日賣份的脆皮燒春雞！（ig@__amor_vitae_）

灣仔美食【1】薔紅——$88脆皮燒春雞日賣逾千份

薔紅特色茶餐廳的招牌脆皮燒春雞，抵食套餐價$88，有半隻燒春雞配香飯／茄汁意粉／薯仔沙律／炸春雞，單日可賣1,200多份燒春雞餐，大受歡迎！老闆曾接受《香港01》訪問表示，每隻雞的工序需時至少4小時，最繁忙時更要開4個炸雞，32隻雞一齊炸！

薔紅

地址：灣仔莊士敦道194-204號灣仔商業中心1樓

營業時間：星期一至六 07:00 - 00:00；星期日 11:00 - 00:00

電話：2838 3784



灣仔美食【2】東寶小館——大排檔特色戰鬥碗、風沙雞

想在香港體驗大排檔獨有煙火氣，東寶小館就是不錯之選。東寶小館屹立北角30多年老字號大排檔，近年於灣仔商廈重開，出名菜好吃、來過的名人多！東寶小館主打多款粵式手工菜，當中必點現點現燒的風沙雞，外皮酥脆，雞肉也很嫩滑；黃金蝦蝦肉鮮甜肥美，咸蛋黃汁香濃惹味；沙拉骨，酸甜沙拉醬配上炸排骨，非常送飯！邊吃小菜，不忘以「戰鬥碗」飲啤酒，大啖肉大啖酒，好寫意！

東寶小館

地址：灣仔謝斐道303號凱聯2樓

營業時間：17:30 - 00:00

電話：2880 9399／2880 5224



灣仔美食【3】標記雲吞麵——招牌雲吞牛筋麵

想在灣仔食一碗地道的雲吞麵，不妨去標記雲吞麵！這裏的鮮蝦雲吞都是每日新鮮現包，大大粒，蝦仁爽脆新鮮，獲不少好評。此外，店家的牛筋也分量十足，牛筋燉煮得恰到好處，入口幼滑，令人一試難忘。

標記雲吞麵

地址：灣仔灣仔道119號地舖



灣仔美食【4】新景園咖喱小廚——招牌咖喱豬扒飯

新景園咖喱小廚以招牌咖喱豬扒飯、乾炒牛河、各款鑊氣小炒及粉麵聞名，不少網民表示都自家製咖喱味道驚喜，豬扒份量十足，外皮炸得鬆脆，內裡肉質嫩滑，而且啖啖肉汁，網民表示整體不會十分油膩。

新景園咖喱小廚

地址：灣仔春園街20號地舖

營業時間：11:30 - 14:30；18:30 - 20:30（逢星期日及公眾假期休息）

電話：2574 9172



灣仔美食【5】元朗合隆潮州粉麵——必食胡椒豬雜湯、豬油撈麵

位於灣仔的粉麵店每天大排長龍，人氣非常高！主打豬雜白胡椒湯、豬油撈麵、冰鎮墨魚頭以及花雕醉雞，看似普通的潮州菜式，憑著新鮮食材及用心烹調技巧，成為灣仔區平民美食。

（圖片授權：IG@foodstalkers_hk）

元朗合隆潮州粉麵 灣仔本店

地址：灣仔德仁街3號A舖

時間：10:30 - 21:00



元朗合隆潮州粉麵 灣仔分店

地址：灣仔皇后大道東109-115號智群商業中心地下2號舖

電話：2880 0918



灣仔美食【6】秋田鐵板燒刺身專門店——必試卡通炒飯

充滿和式風情的秋田鐵板燒刺身專門店，店舖裝飾別出心裁，以和服、竹簾和清酒等充滿日本特色的裝飾作擺設，主打鐵板燒和爐端燒。所有食物均由師傳即席烹調，當中的鐵板卡通炒飯，充滿童趣和儀式感，大廚會先詢問客人喜歡哪個卡通人物，再在鐵板上以雞蛋、米、櫻花蝦等食材拼湊出來，如果是前來慶祝節日，大廚還會用蛋漿寫上祝福字句，非常有驚喜！

秋田鐵板燒刺身專門店

地址：灣仔皇后大道東202號QRE Plaza 8樓

營業時間：星期一至日 12:00-15:30；18:00-22:30

電話：2788 0012



灣仔美食【7】杉玉——壽司郎旗下居酒屋

壽司郎旗下的居酒屋杉玉，食物款式和日本清酒超過100款，人均約$200，非常抵食！餐廳環境以木色為主，加上私隱度高，很適合和家人朋友聚餐。除了推介餐廳招牌菜吞拿魚漁船盛、池魚骨脆餅和羅勒醬蒜香橄欖油煮魷魚番茄配法包外，他們的鮮榨檸檬梳打酒也相當值得一試，非常推介在下班後，或是假日前往這裡小酌一杯！

杉玉

地址：灣仔軒尼詩道256號The Hennessy地下B及C號舖

營業時間：星期一至日 11:00 - 23:00

電話：2286 0898



灣仔美食【8】貓之眼——手打日式和牛漢堡扒 招牌三色醬汁

這間餐廳主打雙拼醬汁日式蛋包飯，秉持著日本小店的職人精神，香嫩滑蛋包裹著秋田縣產的米飯，再淋上自家製醬汁，賣相非常吸引！食客可以從3款秘製醬汁中自選不同配搭，包括咖喱豬肉汁、忌廉雞肉汁及濃茄燴牛肉醬，款款都經長時間熬製，拌飯一流。

Cat's Eye 貓之眼

地址：灣仔汕頭街24號地舖

營業時間：11:30-15:00；17:30-21:00

電話：2891 8986



灣仔美食【9】Seoul Noodles——韓國爆紅刀削麵

在韓國爆紅的刀削麵專門店Seoul Noodles，於香港開業不久便大排長龍。餐廳主打地道的韓式刀削麵，最平$68便可以吃到，CP值超高！餐廳的招牌菜雞湯刀削麵，足足有半隻雞，湯底十分清甜而且沒有油膩感，雞肉也非常細嫩Juicy。愛吃辣的，不妨試試辣牛肉湯麵，牛肉份量毫不客氣，配搭掛湯的刀削麵非常惹味！

Seoul Noodles（新禧大樓店裝修中）

地址：灣仔軒尼詩道68號新禧大樓地下A號舖

營業時間：星期一至日11:00 - 21:00

電話：3691 8008



Seoul Noodles（208 Johnston店）

地址：灣仔莊士敦道206-212號208 Johnston地下3號舖

營業時間：星期一至日10:00 - 04:00

電話：9673 6975



灣仔美食【10】麺屋こころ——特色日式撈麵

來自日本的「麺屋こころ」（Kokoro Tokyo Mazesoba），主打招牌日式撈麵，在自家製的麵條上加入溫泉蛋、辣肉燥、慢煮叉燒等多款配料，非常足料！香港店不時更會推出期間限定口味，想試試拉麵或者沾麵以外的日本料理，不妨一試！

麺屋こころ

地址：灣仔軒尼詩道68號新禧大廈地下1C號舖

營業時間：11:30 - 22:00

電話：3751 6966



灣仔美食【11】Grill Tajimaya——手工漢堡扒

日式洋食屋Grill Tajimaya主打即叫即製鐵板手工漢堡扒，招牌黑毛和牛漢堡扒套餐採用時令和牛及豚肉混合製成，上面淋上味道香濃的Taleggio軟芝士，上枱前會先用錫紙保溫，入口軟稔，肉汁豐富。

Grill Tajimaya

地址：灣仔港灣道30號 新鴻基中心2樓2A-1鋪

營業時間：11:30 - 21:00

電話：2838 9971



灣仔美食【12】1963木十豆寸——台式古宅風歎古早料理

主打古早味台式料理的「1963木十豆寸」，位於一座唐樓的2樓，裝修和佈置大多使用老闆在台灣收集的古物，營造一種台灣老宅的感覺。餐廳提供多款套餐及小菜，包括紅燒牛肉麵、三杯雞、滷味拼盤，每款套餐都會附送一小碗滷肉飯和三款小菜，而滷肉飯套餐則會有滷味拼盤。

1963木十豆寸

地址：灣仔灣仔道110號中匯大樓2樓

營業時間：11:45 - 20:30

電話：3105 0160



灣仔美食【13】Samsen泰麵——米芝蓮推介招牌船麵

香港近年有不少主打船麵的餐廳，位於灣仔一級歷史建築藍屋附近的泰麵是其中一間人氣小店，連續獲米芝蓮推介，門外經常大排長龍。餐廳裝修走復古懷舊泰國風，擺設了舊式家具、泰式鐵標牌。最受歡迎的菜式是泰式和牛船麵，不少網民稱讚湯底濃郁、牛肉肉質嫩滑。

泰麵

地址：灣仔石水渠街68號地下

營業時間：【星期一至四】12:00 - 15:00；18:00 - 22:00【星期五至日】12:00 - 15:00；18:00 - 23:00

電話：2234 0001



灣仔美食【14】莎巴馬來西亞餐廳——米芝蓮老字號星馬菜

灣仔一間人氣星馬菜結業兩年後，以原班人馬在原區重開，必試多款招牌菜式包括正宗海南雞飯、肉骨茶、椰汁辣飯、自家熬製肉骨茶、馬來椰絲炸香蕉、蕉葉燒魚等，款式選擇繁多，味道正宗地道。

莎巴馬來西亞餐廳

地址：灣仔灣仔道177-179號保和大廈地下1號舖

營業時間：10:30 - 16:00；17:00 - 21:00

電話：5922 2218



灣仔美食【15】後街牛扒——高質扒房 必試牛腰扒

位於灣仔窄巷的後街牛扒，是一間位置略為隱蔽的扒房，但亦因如此，用餐環境相對其他餐廳寧靜。餐廳主打高質牛扒，當中推介美國荷斯登牛腰扒配法式忌廉牛油薯蓉，肉質細緻，夾帶獨特油香，配少少生蒜已令味道更有層次。另外意大利黑松露蘇格蘭蟹皇扁意粉、蘇格蘭公爵蟹肉扁意粉，也是餐廳的招牌菜。

後街牛扒

地址：灣仔交加里7號永成大廈地下A號舖

營業時間：【平日】 12:00-15:30；17:30-23:00（逢星期三休息）【星期六至日及公眾假期】 12:00-16:00；17:30-23:00

電話： 9552 2251



灣仔美食【16】Associazione Chianti——1KG重T骨牛扒

主打傳統意大利菜的Associazione Chianti，是區內頗具名氣的意大利餐館。餐廳採用USDA Super Prime級黑安格斯牛扒，油花特別豐富，而且肉質與脂肪分布均勻，及牛味濃郁。當中必食足足重達1KG的厚切佛羅倫斯T骨牛扒，以特製的烤爐炭燒，非常惹味，食肉獸最啱！另一推介是手工意粉及甜品Tiramisu，意粉每天新鮮製造，質地偏略帶煙韌和掛汁，而作為意大利甜品的經典Tiramisu亦同樣出色。

後街牛扒

地址：灣仔船街15號寶志閣地下2號舖

營業時間：【期一至三】18:00-23:00【星期四至五】18:00-23:45【星期六】12:00-15:00；18:00-23:45【星期日及公眾假期】12:00 - 15:00；18:00-22:00【公眾假期前夕】18:00-22:00

電話：3619 3360



灣仔美食【17】Pier 1929——270度維港景色 絕美下午茶

灣仔人氣海景餐廳Pier 1929除了坐擁270度維港景色，每晚8時更可一邊用膳，一邊欣賞幻彩詠香江！餐廳中庭設有一條浪漫花海隧道，吸引很多人慕名前往打卡影靚相！餐廳不時都會推出特色主題的下午茶套餐！

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Pier 1929

地址：灣仔渡輪碼頭2樓

營業時間：12:00 - 22:00（逢星期一、二休息）

電話： 3188 9677



灣仔美食【18】JAJA——超打卡新派素食

新派素食餐廳「JAJA」位於灣仔藝術中心，坐擁維港無敵海景，整間餐廳以粉紅色及粉紫色為主調，採用木系桌椅加上花海佈置及雲朵燈飾，極具少女心！餐廳主打意大利及西式Fusion素菜，必試酥炸卡芒貝爾芝士麵包條、糙米壽司拼盤及設計精緻又夢幻的奶昔特飲！

（圖片來源：JAJA）

JAJA

地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

營業時間：11:30 - 22:00

電話：2877 3999



灣仔美食【19】Latter Café——法式奶油咖啡店

Latter Café以法式奶油色為設計主調，室內不時會有花藝佈置，隨時可以拍出文青風打卡靚相！餐廳主打多款特色咖啡，甜品有鬆餅、卷蛋及貝果，鹹點則有All Day Breakfast全日早餐及意粉等。適合與三五知己聚會閒聊，Chill住歎享受午後時光。

Latter Café

地址：灣仔謝斐道151-153號金聲大廈地下E號舖

營業時間：08:00 - 18:00

電話：5637 6245



灣仔美食【20】Bakehouse——前四季酒店餅廚主理

說到灣仔美食，少不了由前四季酒店糕餅主廚開設的Bakehouse，麵包以天然酵母長時間發酵製成，每天新鮮出爐，而且價錢相宜，門外經常大排長龍！最受歡迎的是葡撻，不少網民稱讚葡撻酥皮香脆，內餡甜而不膩。

Bakehouse

地址：灣仔大王東街14號地舖

營業時間：08:00 - 21:00



灣仔美食【21】FW Shop——人氣麻糬新店

灣仔軒尼詩道的麻糬店「FW Shop」，因開業後天天大排長龍，引起不少區內居民、打工仔的關注。同時，不少人都在社交媒體表示「FW Shop」價廉物美，選址親民，令小店人氣大增，甚至吸引了來自中國、海外的遊客專程到訪。

店內販售的麻糬種類不少，口味有6種、共12款口味，每種口味可選擇要或不要菠蘿脆皮。店內麵包櫃裡，放滿各種口味的麻糬供大家直接揀，包括原味、朱古力、紫薯、斑蘭、芝士以及肉鬆，全部只售$7至$8，價格不算高。此外，該店亦出售$30的牛油曲奇。店方亦表示會按情況，推出期間限定或新口味的麻糬。

FW Shop

地址：香港島灣仔軒尼詩道149號萬寶樓地下C號舖

營業時間：08:30 - 19:00

電話：5613 1338



灣仔美食【22】Lovever Patisserie——手工達克瓦茲

香港首家法式甜品達克瓦茲專門店「Lovever Patisserie」，推出了開心果達克瓦茲及開心果脆殼瑪德蓮，前者在開心果奶油霜上加入開心果碎，雙倍香濃，達克瓦茲又使用大量杏仁粉製作，表層酥脆內部柔軟輕盈；後者外層有粒粒開心果碎，內職則是入口鬆軟香甜的蛋糕質素，開心果味濃厚。

（圖片來源：Lovever Patisserie官網）

Lovever Patisserie

地址：灣仔大王東街2至4號安興大廈地下3C號舖

營業時間：11:30 - 19:30

電話：9048 0368



灣仔美食【23】13 Thirteen——烘底三文治／早餐店／港島上班族恩物

13 Thirteen因爆餡烘底三文治而聞名，烘底三文治有不少款式，例如黑松露炒蛋、芫荽炒蛋、蔥花炒蛋等，炒蛋是13 Thirteen是拿手主菜，所以當然有蝦仁炒蛋飯、瑞士雞翼糖心蛋飯等菜式，價錢為48至68蚊，除了三文治和飯類，也有販售粉麵、意大利包Ciabatta、熱狗、牛角包、菠蘿包等。店內只限外賣形式銷售，啱曬上班族買份早餐邊行邊食！

13 Thirteen

地址：灣仔皇后大道東75號地舖

營業時間：【星期一至五】07:30 - 16:00【星期六】08:00 - 14:00（星期日及公眾假期休息）

電話：5710 7271



灣仔美食【24】餃掂——手工餃／特式小食／養身湯

以每日新鮮手工製作餃子而聞名的餃掂，灣仔也有分店，有湯餃和煎餃的款式，味道也有不少選擇，有網民推介龍鳳松茸雙煎餃（黑白松露），98蚊8隻。除了餃子，也有特式小食如黃金原味皮蛋（$28）、蜜餞雞翼；另外也有養身湯，20蚊1碗，有蘋果、生魚、無花果、准山等食材在湯內。

餃掂

地址：灣仔莊士敦道44號地舖

營業時間：11:00 - 22:00

電話：2873 6800



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