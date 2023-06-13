雪糕優惠｜Châteraisé雪糕雪條大特價　$188/15支平均$12.5送冰袋

Châteraisé雪糕有優惠，夏日炎炎，吃雪糕的時候又到！Châteraisé目前提供冰凍甜品優惠，以優惠價錢消消暑，$188買到15件口味不同的雪糕、雪條或雪糕夾餅，平均每件只需$12.5！店方會贈送冰袋，毋須擔心雪糕溶掉。



Châteraisé 雪糕雪條套裝$188

連鎖餅店Châteraisé趁著天氣酷熱推出「家庭歡樂套裝」，大家能以優惠價$188享用雪糕，平均每件只需$12.5。

（圖片來源：Châteraisé）

「家庭歡樂套裝」包含了15款Châteraisé精選的人氣雪糕及雪條，種類多元。當中包括馬達加斯加雲呢拿雪條、牛奶脆皮雪條、曲奇脆皮雪條、薄荷朱古力雪條、蜜柑雪條、波子汽水雪條、馬達加斯加雲呢拿雪糕杯、士多啤梨果粒雪糕杯、冧酒提子牛油雪糕杯、京都宇治抹茶雪糕杯、雲呢拿紅豆鯛魚燒、比利時朱古力雪糕夾餅、八岳山牧場產鮮牛奶雪糕夾餅、北海道牛油甜筒、比利時朱古力甜筒。

冰袋可循環再用，在聚會、野餐、買食材時使用，相當環保。如果喜歡吃雪糕的朋友，不妨留意今次優惠。