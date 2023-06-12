九龍塘美食｜深圳馳名太二老壇子酸菜魚　又一城首開專吃地道川菜

深圳過江龍「太二老壇子酸菜魚」即將進駐九龍塘又一城！以後不用北上，在香港也可歎到正宗的酸菜魚及一系列地道川菜。新店預計在今年第4季開幕，川菜老饕不可錯過。



超人氣太二老壇子酸菜魚進軍香港 料第四季開幕

太二老壇子酸菜魚源於廣州，發跡於深圳，是國內人氣高企的川菜館，門口總排起長長人龍。即便當地人想食也要有排隊的覺悟，更何況是香港人？好消息是太二近日宣布將進駐香港，選址又一城，大家以後不用北上亦能嘗到美味兼正宗的酸菜魚，並預計在今年第四季開幕。

（圖片來源：太二老壇子酸菜魚官方提供）

太二門口總排著長長人龍。（圖片來源：太二老壇子酸菜魚官方提供）

店如其名，太二老壇子酸菜魚的招牌菜自然就是酸菜魚，出名選用肉質緊實細嫩的鱸魚，並配合自家製醃製的酸菜，黃金湯頭集鮮、酸、辣、香於一身。不似其他酸菜魚店，太二老壇子不可按個人口味另加辣或減辣，太二主張「酸菜魚就一種味道，就用一種魚、一種辣度，不加辣也不減辣」的規矩，對自己的調味信心十足。事實上，太二在國內熱度及討論度極高，以人氣力證配方的認受性。

酸菜魚 主打「酸菜比魚好吃」

太二酸菜魚之所以有名，在於從原材料芥菜開始控制，選用口感爽脆的雲南小葉芥菜，控溫控濕醃製近30天出壇，酸度適中，亦不會太淋或太硬。而魚肉亦嚴選肉質緊實細嫩的鱸魚，選取鱸魚的精華部分，大片的去骨，令魚肉入口更彈韌鮮美，煮熟後加進酸菜高湯，熗上辣椒油，香氣瞬間爆發。

除了酸菜魚外，太二亦有一系列地道的中國川菜和小吃，包括口水雞、水煮嫩牛、四川擔擔麵、蛋酥軟糍粑、停不下來小酥肉、芥末蝦仁球、蒜泥白肉等，應有盡有。

太二老壇子酸菜魚香港分店

地址：九龍塘達之路80號又一城（預計第四季開幕）

官方網站：http://taier.jiumaojiu.com/

