書展2023｜門票獨家$5起入場+免費再進入場！附時間日期

第33屆香港貿易發展局香港書展，將即日起至25日在香港會議展覽中心舉行。今屆的書展以「兒童及青少年文學」作為年度主題，大家可以在場內找到許多啟迪心靈的相關讀物。書展2023將如往屆一樣同場舉辦「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，讓大家體會閱讀樂趣的同時，大飽口福、體驗運動項目、獲取旅遊資訊。



7.19書展2023開鑼！

香港書展2023跟往年一樣，場內有各類書籍及刊物、兒童及青少年圖書、宗教及心靈書籍、各類文儀美勞用品、教育及學習中心、興趣用品、音像多媒體產品、運動及消閒電子書及電子學習資源，包括電子書閱讀器、視聽教材、教育軟件。

書展2023門票購買詳情︰01空間

香港書展（尹嘉蔚攝）

今年書展預計將有30個國家及地區、約760家展商親臨參展。書展來到第33屆，將以「兒童及青少年文學」作為年度主題，並以「從香港閲讀世界：童來悅讀少年時」點題。屆時，大家不但可以在各大攤位找到許多啟迪心靈的兒童及青少年讀物，也可以在演講場地聆聽作者創作相關作品時的心路歷情。

+ 5

書展亦將如往屆一樣同場舉辦「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，豐富大家在展覽活動裡的體驗。

書展2023門票購買詳情︰01空間

（1）電子超級書迷證 - 港幣$88 (2023年7月19至25日)

每張超級書迷證只限一人使用及進場，持證人士於香港書展 2023 可無限次以特別通道進入會場。



（2）成人 港幣$30、小童 港幣$10 - (2023年7月19至25日)

小童適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童

每票只限一人進場一次。



低至半價換購書展2023門票連結︰01空間

凡以正價購買首兩天(19/07或20/07) 香港書展門票人士，憑此票可於21/07(五)、22/07(六)或23/07(日)下午7時後，及24/07(一)下午7時後 各免費再進場一次。



購票連結︰01空間

備註：【*低至半價換購】 - 優惠適用指定活動門票，以01積分抵扣方式付款。以上優惠價錢均以扣減最多「01積分」後計算所得，以版面顯示計算為準。

旅遊推廣、試玩運動、睇日本吉祥物表演

「香港運動消閒博覽」方面，今年會繼續有各大與體育、消閒與旅遊相關的機構擺設展覽，以八大主題區包括「運動大本營」、「戶外體驗」、「健康．健身」、「學遊天地」、「棋樂無窮」、「攝影世界」、「日本館」和「手作市集」，讓大家體驗包括滑板、划艇、露營、棋藝、攝影等多種運動、康樂活動。現場更有香港三項鐵人代表曹詠淘及香港霹靂舞代表隊成員陳嘉怡的星級分享及表演，讓大家了解運動員的成長心路歷程。

「運動大本營」多個參展商設有多項運動體驗以及模擬遊戲，供市民免費試玩，包括今年創會90周年的香港遊樂場協會設置約4米高的流動繩網，並提供互動拳擊沙包及VR划艇體驗；香港賽馬會帶來的賽馬運動體驗及1:1「金鎗六十」馬匹雕塑；捷斯香港滑板會提供的滑板體驗班及示範等。

+ 8

當中，首次參展及剛於去年才成立的捷斯香港滑板會，將會在場內設立賽道，讓小朋友在教練的指導下一嘗踩滑板的感覺。即場登記成為會員與報讀課程的客人會分別獲得滑板月刊以及手指滑板。而棋具公司「棋樂無窮」將會即場發售於以香港為特色的棋，包括讓小朋友學習如何安全乘搭鐵路的《港鐵沿途有禮》、《起筷》、《李家今晚煮乜餸》等。

+ 7

「日本館」今年會進一步昇華，規模比往年更大！日本國家旅遊局會聯同山形、沖繩、福岡、宮崎、栃木、鳥取等14個日本縣市擺放攤位，展示各縣市獨有的一面以及日本漫畫、吉祥物。當中，青森縣更會首次進駐博覽，更會於場內擺放「睡魔祭」期間用作巡遊、高2米的「睡魔」，讓大家打卡留念。

文藝廊 展現悠久嶺南文化

「文藝廊」今年將設有「年度主題作家」及「嶺南瑰寶．絢麗探索」兩大展區，繼續設於會展中心三樓展覽大堂。「年度主題作家」展區將聚焦阿濃、周蜜蜜、韋婭、孫慧玲、梁望峯、潘明珠、潘金英、君比(已故)及何紫(已故)九位年度主題相關作家的精選書目及珍貴藏品。

另外，大會聯同嶺藝會、香港書法家協會等多個機構攜手推出「嶺南瑰寶．絢麗探索」展區，展示名家的書法作品及嶺南畫派的畫作，更有非物質文化遺產廣彩陶瓷，宣揚嶺南獨有的藝術文化。黃飛鴻作為嶺南文化的代表人物，大會特設專門展區，介紹其生平與經歷，包括五、六十年代的黃飛鴻電影相關書籍、武術雜誌、電影特刊、珍貴劇照等，加深大家對嶺南的武術和歷史的認識。此外，文藝廊將加入更多互動展示元素，更生動地呈現嶺南的風土人情。

+ 2

書展消閒活動

充氣直立板體驗

日期：7月19日

時間：12:30 - 13:00



露營達人教你玩轉露營裝備

日期：7月19日

時間：16:00 - 16:30



山野安全秘笈與地圖技巧

日期：7月20日

時間：15:30 - 16:00



熊本熊&壺侍都嚟咗啦！充滿魅力嘅九州北部大推介 !

日期：7月22日

時間：12:30 - 13:00



1,200款美食雲集 本地/歐洲/亞洲美點都有

今屆的「零食世界」將會設有懷舊、健康、朱古力及糖果等6大主題區，繼續販售來自世界各地的美食。大家可以找到產自香港的大澳蝦醬辣肉鬆；來自台灣、深受港人喜愛的「海邊走走」花生醬蛋卷；韓國目前流行的酸甜乳酪馬卡龍；由意大利調酒師製作的無酒精雞尾酒；以及首次登陸書展的泰國「été」珍多冰、珍珠奶茶味雪糕等。

+ 7

隨著疫情高峰期過去，大家今年不必再戴上口罩，可以即場試食各種美點。

香港書展 2023展覽詳情

日期：2023年7月19日-25日

地點：香港會議展覽中心

地址：香港灣仔博覽道1號

交通：於會展港鐵站B3出口/灣仔站A5出口離開，再步往會場



書展2023開放時間日期（展覽會關閉前45分鐘截止進場）︰

2023年7月19 - 20日 （星期三至四）

10:00 - 22:00 （「香港運動消閒博覽」及「零食世界」將提早1小時關閉）



2023年7月21 - 22日 （星期五至六）

10:00 - 23:00（「香港運動消閒博覽」及「零食世界」將提早1小時關閉）



2023年7月23 - 24日 （星期日至一）

10:00 - 22:00（「香港運動消閒博覽」及「零食世界」將提早1小時關閉）



2023年7月25日 （星期二）

09:00 - 17:00



（圖片來源︰香港貿發局香港書展官網）

灣仔是個美食天堂，糅合各國菜式，網羅名牌食府及特色小店，如果要推介美食給本地人及遊客，來灣仔，會發現很多驚喜。同時灣仔集結最齊「客路」，OL上班族、街坊、網紅及遊客等，造就各式餐廳食肆在區內誕生。睇多啲灣仔搵食推介︰灣仔美食｜灣仔會展站美食17大推介！蛋包飯/日式撈麵/新景園咖喱