又一城皇后飯店突宣布結業！商場開業至今25年　食客嘆：超唔捨得

皇后飯店Queen's Cafe昨日（20日）於社交平台宣布，九龍塘又一城分店將於8月中旬結業，不少食客得悉有關消息後紛紛留言懷念在餐廳度過的美好時光，大嘆：「好唔捨得！」又一城皇后飯店結業後，全港僅剩位於北角的分店，想品嚐餐廳招牌羅宋湯、薯仔沙律、焗豬扒飯等，就要把握機會了。



又一城皇后飯店歷25載 8月15日告別食客

皇后飯店Queen's Cafe昨日（20日）於Facebook宣布，又一城分店將於8月15日（星期二）正式結業。

（圖片來源：皇后飯店）

皇后餐廳自又一城商場1998年開業至今已有25年歷史，對於在附近上班上學的市民來說，可以說是商場地標之一。餐廳方面則表示：「為了迎接未來的發展，我們慎重考慮後，決定暫別九龍塘又一城。」

（圖片來源：FB@皇后飯店）

食客回憶滿滿 「同老公第一次拍拖嘅地方」

結業消息一出，很多食客紛紛湧至餐廳的社交平台留言大嘆不捨，同時藉此機會懷念昔日時光，有食客留言分享皇后飯店是「同老公第一次拍拖嘅地方」，充滿回憶；也有光顧多年的食客表示自小跟隨父母到皇后飯店吃飯：「已經係我生活一部份」，期待餐廳往後有更好的發展。

皇后飯店歷史

皇后飯店1952年於北角英皇道開業，至今已有71年歷史。餐廳主打俄國菜，同時融入香港料理文化，招牌菜式包括羅宋湯、薯仔沙律、焗豬扒飯等，深受大眾及不少政經名流喜愛。

（圖片來源：皇后飯店）

其後餐廳於1964年搬到銅鑼灣利園山道，由於多年未曾有大型裝修或修繕工程，原貌得以保留，在1990年時吸引王家衛電影《阿飛正傳》選擇於此取景，更有不少海外遊客特意前來「朝聖」，一連開數間分店，風頭一時無兩。

（圖片來源：皇后飯店）

皇后餐廳又一城分店於8月結業後，將僅餘北角海運城分店，不過餐廳方面表示將會在今年展開全新的旅程，未知是有否有計劃在其他地區再開分店，各位不妨繼續留意餐廳社交平台公布的最新消息。

（圖片來源：FB@皇后飯店）

皇后飯店Queen's Cafe

又一城分店地址：九龍塘達之路80號又一城L1樓L1-18號舖（8月15日結業）

北角分店：北角丹拿道51-61號港運城地下G22號舖