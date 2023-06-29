2023中秋月餅早鳥優惠｜望月特別版卡通月餅　流心奶黃月餅$198起

2023中秋月餅早鳥優惠！中秋節將至，大家想好買哪種月餅過節或送禮了嗎？各大餅家陸續推出月餅早鳥優惠。望月有5款卡通主題的特別版流心奶黃月餅。現在下單，仲可享有早鳥優惠，低至77折！看看有甚麽心水卡通、聯成主題月餅，選定一款過中秋啦！



望月特別版月餅系列 聯乘5大卡通

望月是次分別與Pokémon、小薯茄、Mr n Mrs Moon、MM x 十字牌及Coffee & Rob Kidney 合作，推出特別版月餅。每款月餅上也印有主題圖案，精緻可愛，自己食可以打卡，送禮又顯得別具心思。趁早鳥優惠下單，中秋有精美月餅食！

（官方圖片）

5大特別版月餅系列

【1】 Pokémon 特別版套裝 流心奶黃月餅 (8件禮盒裝)

月餅上印有比卡超的閃電尾巴圖案，盒上佈滿Pokémon卡通！買Pokémon 特別版月餅套裝，會送Pokémon環保袋一個。早鳥優惠售價$318（原價$388）享82折。

【2】 小薯茄 特別版套裝 流心奶黃月餅 (8件禮盒裝)

人氣YouTube channel 小薯茄再聯乘望月推特別版月餅，印有番茄薯仔吉祥物，十分趣緻。月餅的紙袋也印有小薯茄的公仔。相信即使不是他們的粉絲，也會被這可愛的卡通吸引吧！早鳥優惠售價$318（原價$388），享82折。

【3】 Mr n Mrs Moon 特別版套裝 流心奶黃月餅 (4件禮盒裝)

Mr n Mrs Moon 是本地動畫設計師的鬼馬作品，卡通是非常有喜感的月亮。經常在 IG上分享Mrs Moon和Mr Moon 的生活趣事，搞笑之餘引起讀者共鳴，成功吸引很多粉絲。月餅上有Mr n Mrs Moon的搞怪表情，月餅盒上更有參照耶穌和12門徒的名畫，絕對是他們機靈古怪的作風。早鳥優惠售價$198（原價$238）享84折。

Mr n Mrs Moon 在IG上也有發佈特別版月餅套裝的宣傳，可見畫風很鬼馬。

【4】 MM x 十字牌 特別版套裝 流心奶黃月餅 (4件禮盒裝)

MillMILK 和十字牌以往已有合作推出限定版薑奶，今年再與望月合作，而望月也首次與Moving Drawing合作設計月餅禮盒，以速寫人物及環境生活，刻畫趣事、通勤乘客、藝文活動。早鳥優惠售價$198（原價$238）享84折。

（官方圖片）

【5】Coffee & x Rob Kidney 特別版套裝 流心奶黃月餅 (4件禮盒裝)

首次聯乘上環咖啡洗衣店 Coffee & 和英國插畫家 Rob Kidney，特別版月餅套裝用了噴漆和漆筆，創作柔和夢幻的月餅禮盒。插畫顏色鮮明搶眼，設計概念希望表達中秋節與家人朋友凝聚的愛。早鳥優惠售價$198（原價$258）享77折。

（官方圖片）

英國插畫家 Rob Kidney 的作品用色大膽且富童真，相信今次的月餅禮盒一定新朝型格。

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除了特別版月餅系列，望月有多款不同月餅口味和中秋禮盒，例如經典奶黃月餅禮盒裝、流心抹茶月餅禮盒裝、抹茶紅豆月餅禮盒裝等。