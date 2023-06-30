teamLab打卡｜女士恐走光被偷拍？3大著衫實用貼士打卡靚玩得安心

香港teamLab開幕在即，有不少人都非常期待，準備進場盡情打卡。不過，部分女生在teamLab的穿著打扮容易走光，引起網民一番討論。



teamLab打卡易走光？

早前開幕的澳門teamLab有很多鏡像空間，不少穿著短裙進場的女士，因為地面的鏡子反射到裙底，很容易走光。有網民看得「津津有味」，還將女士險走光的打卡照擺上討論區，叫大家準備入場「觀摩」香港teamLab的豔況。

不過，記者親自試玩過，香港teamLab的地下沒有鏡！所以不會有鏡子反射而「走光」的香艷場景。

3大著衫貼士 打卡更靚玩得安心

【1】穿裙子的話最好長裙

雖然地下沒有鏡子，但部分展館的椅子較矮。在「塗鴉自然 ── 鼓動山脈與山谷，紅色名錄」以及「彩繪城鎮立體紙模型」展館，參觀者可以在繪畫區域畫生物，所畫的生物會出現在展館中。但館內提供的椅子較矮，穿短裙可能會不方便。另外，「小人所居住的桌子」展館的桌子都十分矮，需要彎下身子或蹲著才可以玩和拍照。穿長裙活動會更自如，不怕走光尷尬。

【2】穿白色 / 淺色衣服

「天才跳房子」展館有幻彩的光影投射在牆上，若果穿深色衣服拍照很可能只會拍到一個黑影。相反，穿白色衣服靠在牆上拍照時打卡會好靚，因為動態的花朵和魚會在身上爆開成煙花。

【3】穿襪子

如果想到「滑梯水果園」滑滑梯，需要留意參觀者要穿襪子才可以滑滑梯。滑下來時碰到水果，水果就會爆成煙花。這個展館無論打卡還是拍片都十分合適！

《富衛保險 10周年呈獻「 teamLab共創！未來園」》

日期：2023年7月9日至2024年1月14日

地點：香港九龍灣宏照道38號企業廣場5期 MegaBox13樓

時間：星期一至五14:00-22:00、星期六、日及公眾假期10:00-22:00

購票方法：Trip.com

早鳥優惠票價：成人門票 HK$198、兒童門票 HK$148（6月8日至7月8日）

正價票價：成人門票 HK$220、兒童門票 HK$180（7月9日至2024年1月14日）

