香港好去處｜7、8月必去6大展覽　書展動漫展電腦節門票低至半價

香港好去處，香港7-8月展覽推介！暑假將至，學生哥應該最開心，完成暑期作業外，可趁這個機會參觀不同展覽，擴闊眼界之餘，亦可好好放鬆一下！除了每年暑假都會舉行的香港書展和動漫電玩展之外，會展亦會舉行香港電腦通訊節、「美食博覽」和BB春季購物節。即看6大展覽有什麼好玩和優惠！



第二期消費券將於今個月派發，市民想用消費券買票入場，可選擇經「01空間」購買網上門票，並支援多種支付方式，包括VISA、MASTER、AE、Apple Pay、八達通、AlipayHK等。另外，「01空間」會員更可以低至半價購票入場，註冊成新會員可獲贈800分。由即日起至7月31日每日簽到，更可日賺100「01積分」，不容錯過！

香港7月展覽推介

1. 香港書展2023 7天無限次入場

第33屆香港書展將於今個月19日，一連7日於灣仔會展舉行，今年書展的主題為「兒童及青少年文學」，值得家長帶小朋友一同入場。與此同時，今年參展商的數量超過500間，相信不同年齡層的讀者入場都可以找到合適的書籍。除了可以選擇到場排隊購買即日門票之外，亦可以選擇網上購票入門，毋須再花時間排隊，亦可以一票走勻香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界展。而超級書迷亦可以$88購買電子超級書迷證，7天展期內無限次以特快VIP通道入場，享受VIP的優待。

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香港書展2023

日期：7月19日至25日

地址：香港會議展覽中心

訂購入場門票連結

價錢：成人$30｜小童$10（「01空間」會員可低至半價換購）

訂購電子超級書迷證

價錢：$88（每人限買1張，「01空間」會員可低至半價換購）

2. 第24屆香港動漫電玩節+潮巨匠藝術玩具展

香港動漫電玩展將會緊接香港書展，於7月28日至8月1日於香港會展舉行。動漫展是一眾動漫迷最受矚目的盛事之一，除了可以買到港日最新動漫作品及遊戲產品之外，每年的cosplay比賽都是展覽的焦點之一，今年大會更邀得大量知名cosplayer來港參與演出，包括日本的伊織萌，另外亦有hakken 八犬（馬來西亞）、AOKIJI（法國）、Machi Kaneko（法國）、MOMO（台灣）、HIKO（台灣）、阿兆（台灣）、EJ & Raven（菲律賓），以及香港代表BaLance、合名Coser團隊 V-Project、 iMOTiON（香港）等。另外同場亦有潮巨匠藝術玩具展，展出部分難得一見的玩具，玩具迷就不能錯過。經網上購買入場門票，可節省排隊的時間，而家長亦可憑門票帶最多2名12歲以下兒童經1B通道免費進場。

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香港動漫電玩展+潮巨匠藝術玩具展

日期：7月28日至8月1日

地址：香港會議展覽中心

訂購入場門票連結

價錢：$42（「01空間」會員可低至半價換購）

香港8月展覽推介

1.第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽門票

每年的BB展都是各大新手爸爸媽媽期待的盛事之一，除了包羅萬有的BB產品之外，參展商亦推出大量優惠產品，每年都吸引不少父母入場支持。今年BB展將於8月3至6日在灣仔會展新翼Hall 1舉行，而今年展位更超過400個，集合學前興趣班、多元化益智玩具、嬰幼兒日常用品、產前產後護理、嬰兒護理、學習教材及書籍等，為家長提供一個一站式掃貨的好地方。於網上購買門票更可以獲得博覽優惠券1本，即買即場享受購物優惠。

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「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」2023

日期：8月3日至6日

地址：灣仔會展新翼Hall 1

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價錢：成人$30起（「01空間」會員可低至半價換購）

2. 第3屆工展會購物節2023

工展會可算是香港其中一個最悠久展覽之一，而主辦機構香港中華廠商聯合會近年更舉辦工展會購物節，今年更已經踏入第3屆。今年大會設約300個攤位，集「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」及「潮生活主題館」5大主題區，匯聚不同本地品牌之外，不同參展商亦推出不同優惠產品，吸引市民入場掃平貨。

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第3屆工展會購物節 2023

日期：8月4日至7日

地址：亞洲國際博覽館

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3.美食博覽2023 會員可低至半價購票

緊貼BB展是不少市民熱切期待的美食博覽2023（美食展），於8月17日至19日一連3日，在灣仔會展舉行。現場過百個攤位為入場人士提供大量優惠，同場亦舉行香港國際茶展、家電．家品．博覽及美與健生活博覽，市民可以入場參觀及掃平貨。

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美食博覽及同期展覽2023

日期：8月17至21日

地址：灣仔會展

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價錢：成人$40（「01空間」會員可低至半價換購）

4.香港電腦通訊節2023 送300萬元幸運卡

8月最後一個大型展覽是香港電腦通訊節2023（電腦節2023），大會表示今屆展覽將吸引300多間參展商參展，並且推出不同優惠。而今年電腦節亦推出現金消費券計劃，總值達300萬元，每位入場人士均可獲贈一張幸運卡，面值從10元、20元、50元、100元至500元不等，使用數目不限，更同時可與政府消費券合併使用。入場人士除可現場購票之外，經網上購票可以$30，換領原價$35入場門票。

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香港電腦通訊節2023

日期：8月25至28日

地址：灣仔會展

訂購入場門票連結

價錢：成人$30（原價$35）（「01空間」會員可低至半價換購）