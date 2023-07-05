土瓜灣咖啡店｜實試推薦精品虹吸咖啡+紅菜頭海鮮意粉+法國蘋果酥

土瓜灣咖啡店！天時暑熱，周末想和毛孩去放電，不想待在戶外暴曬，去咖啡打躉就是不錯選擇！近日，記者發現土瓜灣有家主打虹吸咖啡的寵物友善Cafe，店內供應著來自世界各地的稀少靚豆，加上一系列CP值高的輕食及甜品，人均不過百，絕對是人寵共樂好去處。



38款咖啡豆 野生貓屎/牙買加藍山…

作為一個咖啡控，記者對土瓜灣寵物友善店「Smart Cafe」挺有好感，這裡主打精品虹吸咖啡，供應38款來自世界各地的稀少咖啡豆，如印尼野生貓屎、白蘭地咖啡、世界頂級牙買加藍山豆、秘魯濃啡、哥倫比亞綠寶山中度啡…等，均是店主Angel自家烘焙，店主會按每種豆的特性，調節烘焙的程度，因此所出的咖啡口味都不會澀，質素高！難得的是，坊間一般的精品虹吸咖啡，動軌也逾百元至數百元不等，這兒大部分都劃一$58杯，當中較稀有的牙買加藍山及印尼野生貓屎約$110杯。

（圖片由記者提供）

店主Angel自己愛咖啡，奈何不多咖啡店做到啱自己的口味，於是自己開咖啡店！與大家分享相宜價錢又高質的咖啡。見有些客人天天也來喝貓屎（印尼野生貓屎咖啡），又有人帶愛寵來閒坐，記者與店主交流時也獲益良多。

虹吸咖啡 最能呈現咖啡完整風味

Smart Cafe主要用虹吸式方法去沖泡咖啡，即是以高溫沸騰時產生的壓力，充分萃取出咖啡的原始風味。記者覺得虹吸咖啡最能還原咖啡的完整風味，口感較厚實圓潤，純淨度高。記者自己也愛手沖，但試過虹吸後，不禁要轉軚！因為手沖用的水，溫度一般都不夠，不能呈現咖啡的所有風貌，而咖啡機所沖的咖啡則一式一樣好死板，不似虹吸壺般，可透過離火、泡啡時間等手法去控制風味。

記者3大必飲推介！

【1】印尼野生貓屎咖啡（$110/杯）

記者在數年前在印尼便嘗過貓屎咖啡，不過在香港倒是第一次在咖啡店嘗到！一來貓屎咖啡豆出口極少，二來價格昂貴，一般咖啡店也不會入貨。貓屎咖啡豆，原理就是讓麝香貓吃咖啡果，透過其胃酸破壞果實的外殼及蛋白質，產生短肽和更多的自由氨基酸，這樣出來的咖啡，苦澀味相對降低，口感更好。在Smart Cafe嘗到的版本，令我最印象深刻就是咖啡的回甘好勁，咖啡香一輕纏繞鼻腔歷久不散，尾段還有微微的甜香，真的做到甘而不澀。

（圖片由記者提供）

【2】白蘭地咖啡（$58/杯）

招牌白蘭地咖啡，記者也喜歡！雖然名字中有「白蘭地」三字，但咖啡基本上無任何酒精成分，只是這款咖啡豆帶有獨特的白蘭地酒香。此款豆經過中度烘焙，口感比輕烘來得紮實，又沒重烘般重味，味道好特別。愛酒又不敢喝太多酒的人，飲這款咖啡止癮也不錯。

（圖片由記者提供）

【3】各式Latte（各$58/杯）

除了精品咖啡選擇多，店家亦有15款口味的Latte！記者覺得選擇多，最適合愛「試新嘢」的人。Latte在咖啡基底上，加入朱古力、玫瑰、海鹽焦糖、各式水果等調製奶泡。當中，記者最印象難忘莫過於榴槤味咖啡，真的很重味！榴槤與咖啡味都重！雖然記者覺得不算最夾，但第一次品嘗，沖擊感強烈，幾獨特！至於焦糖及士多啤梨則較大路，香香甜甜，一般女生不會抗拒。

（圖片由記者提供）

自家製健康意粉 推薦紅菜頭帶子蜆肉意粉

除了咖啡出色，Smart Cafe也有一系列平靚正主食、包點及甜品。當中，記者最推薦紅菜頭帶子蜆肉意粉（$108），店家用新鮮紅菜頭煮製汁醬，上又有3粒厚肉帶子，健康得來又份量十足！這款意粉還可配一杯$58以下的咖啡，非常抵食。

（圖片由記者提供）

法國直送酥皮包及甜品

試試各式輕食及甜品！全部是法國直送，如菠菜酥、蘋果酥、檸檬蛋白批、椰子芒果脆餅蛋糕等，單價一律$38，配咖啡套餐也不過$68。當中，個人最愛檸檬蛋白批，香甜清新，與咖啡最襯！蘋果酥也不錯，內有滿滿的蘋果餡，十分香甜。

Smart Cafe

營業時間：08:00 - 20:00

地址：土瓜灣炮仗街93號喜築地下B號舖

