免費咖啡｜Starbucks免費送10萬杯咖啡　簡單3步輕鬆攞附優惠日期

撰文：是啦差弟弟
出版：更新：

Starbucks免費派咖啡！即日至20日期間，大家只要於Instagram上完成簡單步驟，即可獲得免費咖啡。Starbucks會一連7日送出多達10萬杯咖啡，每日都需要喝咖啡提神的朋友，快看換領方法！

Starbucks送出10萬杯免費咖啡

Starbucks為配合由香港零售管理協會主辦的「開心購物節」，會於即日至20日舉辦「10 萬杯咖啡10萬種一起」活動。Starbucks會一連7日送出多達10萬杯咖啡，給有Instagram的顧客。

活動期間，Instagram用戶只要在香港Starbucks的官方IG指定貼文下留言，跟朋友分享「一起咖啡」的時刻，便有機會獲咖啡一杯，所需步驟如下：

1. 於IG追蹤香港Starbucks的官方IG「 @starbuckshk」；

2. 在相關帖文上留言「一起咖啡」，同時留言標註（tag） 2位你希望能一起分享咖啡的對象之帳號名稱；

3. 即時登入香港Starbucks的官方IG所發出的訊息中的連結，並進行登記，即可換領免費咖啡。免費咖啡由每日09:00至登起後翌日09:00期間送出。

（黃寶瑩攝）

Starbucks免費送杯咖啡 詳情

主辦單位：Starbucks
日期：2023年7月14至20日
時間：各分店的營業時間內
地點：Starbucks各大分店

Starbucks送咖啡方法？

向有Instagram的顧客派出，詳細可參閱內文

Starbucks何時派咖啡？

將在7月派出咖啡，詳細日期可參閱內文

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