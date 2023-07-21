中秋月餅早鳥優惠2023｜全港酒店/聖安娜/皇玥/榴槤冰皮月餅$98起

月餅早鳥優惠！不少月餅品牌已經開始陸續推出優惠。本文集合全港最多中秋月餅早鳥優惠，最平$98起，其中包括本地人氣品牌聖安娜、美心、皇玥、望月等，更有各大酒店推出的早鳥優惠，涵蓋多款口味如經典蓮蓉、榴槤奶黃等，記得趁早鳥優惠選購！



中秋月餅早鳥優惠2023

聖安娜餅屋

聖安娜中秋月餅早買優惠低至5折！涵蓋流心奶黃月餅、傳統蓮蓉蛋黃月餅及至脆冰皮月餅。網上商店由即日起至2023年8月23日，聖安娜Cake Easy會員專享低至5折優惠。門市選購由即日起至2023年8月23日，聖安娜Cake Easy會員及Mastercard信用卡客戶專享低至5折優惠。另外於各時段在門市購買3盒或以上指定月餅，不包括四件裝流心奶黃月餅、榴槤果皇冰皮月餅及芒果誘惑冰皮月餅，可享不同額外折扣優惠。

（聖安娜餅屋官網）

美心

美心月餅官網已推出月餅預購，以網上優惠價買美心拉絲月餅、傳統月餅、冰皮月餅及月餅禮券有優惠，任何5張禮券免費送貨！部分月餅以滙豐信用卡找數享6折。

包括︰

雙黃白蓮蓉月餅禮券 優惠價$262（原價$404）

雙黃蓮蓉月餅禮券 優惠價$256（原價$394）

流心奶黃月餅禮券 優惠價$284（原價$438）

貓山王榴槤軟心月餅禮券優惠價$258 （原價$398）

拔絲蓮蓉月餅禮券（6個裝）優惠價$226（原價$348）

皇玥月餅

皇玥月餅今年再推出全新口味月餅！榮獲世界食品品質評鑒大獎的「皇玥月餅」，除了繼續認真製作經典流心月餅外，今年更推出3款新口味，包括燕窩奶黃月餅、迷你五仁月餅及低糖雙黃白蓮蓉月，更有低糖奶黃、低糖芝麻、低糖綠茶以及低糖烏龍茶月餅。

低糖系列 — 低糖碧綠雙輝月餅 (6件裝)低糖奶黃 + 低糖綠茶（$358）

低糖系列 — 低糖醇香四色月餅 (8件裝)低糖奶黃 + 低糖芝麻 + 低糖綠茶 + 低糖烏龍茶，（$418）

低糖系列 — 低糖奶黃月餅 (4件裝)（$238）

同時亦有七色夢幻禮盒裝，除了保留原有的香檳金、琥珀橙、青瓷綠、天空藍、夢幻紫配色外，今年新增了浪漫粉紅和檸檬黃，送禮絕對不失體面！

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皇玥月餅 詳情



購買地點：全線門店及網上訂購

日期：即日起

換領日期：7月18日至9月4日

換領分店：全港28間皇玥月餅門店



一個不榴

馬來西亞製造，貓山王榴槤冰皮月餅 (原味)入口猶如奶油般絲滑醇厚；黑刺榴槤冰皮月餅(竹炭)，果肉內餡順滑如雪糕，濃郁及層次豐富、且帶有黑刺獨特的奶油香。

（一個不榴提供）

貓山王榴槤冰皮月餅 (原味) - 2件裝 標準價$138早鳥$96

貓山王榴槤冰皮月餅 (原味) - 6件裝 標準價$418早鳥$328

黑刺榴槤冰皮月餅 (竹炭)- 2件裝 標準價$168早鳥$118

黑刺榴槤冰皮月餅 (竹炭)- 6件裝 標準價$488早鳥$358

黑刺貓山王榴槤冰皮月餅券 (竹炭黑刺3入+原味貓山王3入) 標準價$458早鳥$328

禮券早鳥優惠👉🏽👉🏽01mall 購買連結

換領日期︰ 2023年9月16日至27日

換領地點︰尖沙咀K11 ART MALL B2 Pop Up Store、旺角 Soda Mall、指定AEON、千色分店

查詢︰2345 6263



望月

人氣月餅品牌望月推出早鳥優惠！望月今一如既往推出熱賣月餅款式，包括有榴槤奶黃月餅禮盒、括榴槤奶黃月餅、陳皮紅豆及經典蛋黃蓮蓉等，售價$168起；更與Pokémon、小薯茄、Mill Milk、Mr n Mrs Moon以及Coffee & Rob Kidney合作，推出中秋特別版限量禮盒，更可額外獲贈神秘禮品。相關文章︰2023中秋月餅早鳥優惠｜望月特別版卡通月餅 流心奶黃月餅$198起

同時亦有各款經典奶黃月餅、流心抹茶月餅、抹茶紅豆月餅等供訂購。大家由即日起至8月21日前，經官網訂購可享早鳥優惠折扣，數量有限，售完即止，記得趁早鳥優惠選購！

包括︰

經典奶黃月餅 8件禮盒裝，優惠價$288（原價$368）/ 4件禮盒裝 ，優惠價$178（原價$218）

流心奶黃月餅 8件禮盒裝，優惠價$288（原價 368）/4件禮盒裝，優惠價$178（原價$218）

抹茶 流心抹茶月餅 4件禮盒裝， 優惠價$178（原價$218）/抹茶紅豆月餅 4件禮盒裝 ，優惠價$178（原價$218）

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望月Patisserie La Lune 月餅禮盒詳情



訂購地點：望月 Patisserie La Lune

訂購日期：2023年6月19日至售完



望月Patisserie La Lune 早鳥優惠詳情



推廣日期：即日起至2022年8月21日

換領日期：有待公佈

電話查詢：25925704



取貨門市

旺角店｜旺角銀行中心1樓中庭位置

銅鑼灣東角店｜銅鑼灣東角Laforet商場2樓260號舖

銅鑼灣SOGO店｜軒尼詩道555號 崇光百貨 B2層超市

銅鑼灣時代廣場店｜勿地臣街1號 時代廣場 B1層地庫

屯門店｜屯門時代廣場南翼地下9號舖

沙田店｜正街18號 新城市廣場1期2樓204至214號鋪

尖沙咀店｜河內道18號 K11 Art Mall B2層 Kiosk 2



奇華餅家

奇華至尊推出優惠券派送活動！奇華餅家於7月3日至9月29日期間推出中秋「月賞愈多」中秋限定禮遇，只要於推廣期間於任何一間奇華餅家購買兩盒至尊雙黃蓮蓉月餅，或同等價值的月餅產品及月餅禮券滿港幣676或澳門幣696元正，即可獲贈「三獎賞」總值港幣或澳門幣380元正現金優惠券。

「三獎賞」現金優惠券，分別為「至尊月餅優惠券」、「餅食優惠券」以及「奇華切肉臘腸優惠券」，可用於購買不同奇華餅家產品，包括有各式月餅、過500款中西餅食、切肉臘腸。

另外香港國際機場由即日起至9月29日，更獨家限定發售「香港好景」月餅小食禮盒（$188/盒），禮盒以蒸籠點心、探索獅子山、觀光山頂等情景作包裝，禮盒有經典蛋黃奶皇月餅、腰果牛油曲奇等，絕對是中秋送禮的不二之選！

優惠套裝包括︰

套裝一：$395 （原價$508） 迷你蛋黃金黃蓮蓉月(8個裝) + 朱古力奶皇(8個裝)；

套裝二：$426元（原價$548） 買無花果果仁月(8個裝) + 奶皇迎月；

套裝三： $488元 （原價$626元）購買迷你余仁生陳皮豆沙月餅券 + 八星聚寶月餅券；

套裝四：$496元 （原價$636元） 購買金華火腿五仁月餅券 + 迷你蛋黃純白蓮蓉八個裝月餅券

奇華至尊月餅詳情



推廣日期：即日起至9月29日

推廣地點：奇華餅家全線分店（香港國際機場分店除外）

優惠詳情：

-購買月餅或月餅券滿港幣676或澳門幣696元正，即賞總值港幣或澳門幣380元正現金優惠券

-獎賞一：至尊月餅優惠券（價值港幣或澳門幣100元正）

-獎賞二：餅食優惠券（總值港幣或澳門幣200元正）

-獎賞三：奇華切肉臘腸優惠券（價值港幣或澳門幣80元正），換購期由2023年10月22日起。



奇華至尊「香港好景」月餅小食禮盒禮遇



推廣日期：即日起至9月29日

推廣地點：奇華餅家香港國際機場分店

售價：$188/盒



備註：選購總值港幣438元或以上的月餅產品，隨即送贈乙盒，數量有限，送完即止。



明閤

粵菜食府明閣（香港康得思酒店）及明閣（灣仔）月餅禮盒，一共五款的月餅口味包括（1至19盒）：

雙黃白蓮蓉月餅$358（原價$488）

迷你奶黃月餅$318（原價$438）

迷你錦繡月餅拼盒（迷你流心芝麻月餅+ 迷你流心奶黃白蓮蓉月餅+ 迷你陳皮豆沙月餅）$318（原價$438）

明閤



推廣日期：即日起至8月13日

推廣地點：任何一間餐廳或網店



（明閤提供）

逸東軒

中菜廳逸東軒推出月餅早鳥優惠！由即日至 2023 年 7月31日前訂購「逸月薈萃」禮盒，可享正價七折優惠（$348/盒）。米芝蓮一星中菜廳逸東軒秉持環保理念，選用可循環再用的木材製做月餅禮盒，禮盒內包括迷你流心奶黄月餅、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅三款口味各兩個，適合喜歡傳統月餅的一家老少！

逸東軒



推廣日期：即日起至9月15日

價錢及優惠：原價$498 /盒

早鳥優惠：

2023年7月31日或之前訂購，可享七折優惠（$348/盒）

2023年8月1日至31日期間訂購，可享八折優惠（$398/盒）

2023 年 9月1日至15日期間訂購，可享正價八五折優惠（$428/盒）

訂購網址： https://yattungheengifts.com

電話：2710 1093



半島酒店

半島酒店推出月餅早鳥優惠！半島酒店推出傳統月餅禮盒，即日起至7月19日接受預購，將於7月20日起於各門店正式發售。月餅禮盒分別有迷你奶皇月餅、迷你雙輝月餅、迷你朱古力月餅、迷你名茶月餅、七星伴月餅等，最平$248/盒起，消費滿HKD2,000元或以上，更可享有免費送遞服務！

半島酒店



預定日期：即日起至7月19日

公開發售日期：7月20日至售完即止



迷你奶黃月餅或迷你雙輝月餅早鳥優惠：

購買2至23盒，可享九五折

購買24盒或以上，可享九二折

訂購網址：https://www.peninsulaboutique.com/hk/zh/

電話：2696 6969



門市地址：

尖沙咀店｜電話：2696 6969｜九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

半島精品店分店｜電話：2812 0421｜香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號鋪



備註：消費滿2,000 港元或以上，專享免費送遞服務。



JW萬豪酒店

雙黃薑汁白蓮蓉月餅（每盒4件，$498元），幼滑芳香的白蓮蓉、微辣薑汁與香濃的鹹蛋黃交織，清香可口。另有八吋八黃薑汁白蓮蓉團圓月餅（每盒1件，港幣888元）、經典口味迷你奶黃月餅（每盒6件，港幣488元）、迷你玫瑰棗蓉月餅（每盒6件，港幣488元）、迷你陳皮紅豆月餅（每盒6件，港幣488元）

JW萬豪酒店



推廣日期：即日起至9月28日

領取期︰2023年9月11日至28日

於JW 網上商店發售，預訂優惠：

即日至2023年7月31日 | 七折

2023年8月1日至31日 | 八折

2023年9月1日至28日 | 九折



Häagen-Dazs

Häagen-Dazs推出早鳥月餅優惠！即日起至8月28日於Häagen-Dazs專門店或網上商店訂購各款雪糕月餅，可享低至65折早鳥優惠！今年Häagen-Dazs特別推出4款月餅禮盒，分別是「七星 ◆ 緻月」、「九星 ◆ 迎月」、「萬彩 ◆ 映月」以及「殿堂 ◆ 瑰月」，盒共有12款雪糕月餅包括香滑開心果流心、比利時朱古力雪糕、日本櫻花豆蓉夾心、芒果雪糕等。

另外，凡於門市購買任何雪糕月餅2盒或以上，均可獲贈「單球雪糕券及雪糕蛋糕$50優惠券」乙張；而購買5盒或以上，可獲贈「Thank You Gift」一套，每套包括「單球雪糕券」3張、「外賣及堂食雪糕火鍋$100優惠券」1張、「外賣甜品第二份半價優惠券」1張、「雪糕蛋糕$80優惠券」1張、及「雪糕火鍋補充裝$80優惠券」1張，優惠有限，送完即止，大家不要錯過啦！

Häagen-Dazs 月餅詳情



推廣日期：即日起至8月8日

推廣地點：全線Häagen-Dazs

優惠詳情：

-一般客戶可享低至68折早鳥優惠

-特選客戶Häagen-Dazs Club 金卡、銀卡會員或 DBS信用卡持卡人客戶，可享低至65折優惠。



備註：

-凡購買任何雪糕月餅2盒或以上，每盒均可獲贈「單球雪糕券及雪糕蛋糕$50優惠券」乙張

-購買5盒或以上，可獲贈「Thank You Gift」禮劵一套，每套包括：

「單球雪糕券」三張、「雙球雪糕買一送一券」一張、「堂食雪糕火鍋$100優惠券」一張、「雪糕蛋糕$80優惠券」一張、「禮劵套裝九折優惠券」一張、及「Häaburger 第二件半價優惠券」一張



The Cakery

本地純素無添加品牌The Cakery 推出純素月餅！主打健康並無添加防腐劑的 The Cakery ，今年推出六款精緻純素迷你麻糬和流心月餅6件裝。由即日起至7月31日前訂購，即可享八折早鳥優惠價（$342/盒）。6款口味包括有抹茶麻糬、伯爵茶黑糖麻糬、黑芝麻流心、紅棗麻糬、朱古力榛子流心和椰子花生流心。

另外 The Cakery 還推出三款中秋禮籃套裝，分別是Palmier 蝴蝶酥禮盒（HK$238) 、Over The Moon禮盒 （HK$1098）、Joy of Togetherness 禮盒（HK$1680）、Prosperity 禮盒 （HK$918），內含有純素迷你月餅、有機紅葡萄酒、蝴蝶酥、曲奇禮盒和無麩質、純素朱古力穀燕麥片等健康月餅以小食，適合減肥人士以及三高人士選購！

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The Cakery 詳情



推廣日期：即日起至至售完即止

價錢及優惠：原價$428 /盒

早鳥優惠：

2023年7月31日或之前訂購，可享八折優惠（$342/盒）

訂購網址： https://www.thecakery.com/collections/mid-autumn



備註：

六款精緻純素迷你麻糬和流心月餅可於9月11日至10月2 日期間到The Cakery門市自取



取貨門市：

銅鑼灣店｜電話：2816 1838｜銅鑼灣恩平道28號利園二期1樓124號舖

中環置地廣場店｜電話：6683 3833｜中環皇后大道中15號置地廣場3樓303號舖

中環IFC店｜電話：2234 2804｜中環金融街8號IFC Mall 1樓1041-1049號舖

金鐘店｜電話：5998 2900｜金鐘金鐘道 88 號太古廣場二期 Great Food Hall



國金軒

國金軒 8 件裝迷奶皇月餅，綿滑中帶有蛋黃顆粒口感，牛油皮金黃鬆化。即日起至 2023 年8 月12 日，早鳥優惠價$988（原價$1,288）或$888（選購十盒或以上）預訂。

（國金軒提供）

帝港酒店集團

2023年8月7日或之前，於Royal Delights (R+) 網上商店購買更可享獨家訂購優惠低至68折。

香港君悅酒店

即日起至7月31日購買更可享七折早鳥快閃優惠︰

「港灣壹號精品月餅禮盒」優惠價$306.6 （原價$438）

「歡悅月餅禮盒」優惠價$327.6（原價$468）

「喜悅月餅禮盒」優惠價$292.6（原價$418）

黃金海岸酒店

於2023年8月2日前預訂，可享有高達8折的早鳥優惠。 而在2023年8月3日至9月29日期間購買5盒或以上的經典月餅系列或馥郁月餅系列, 可享八折到九折優惠。各款「粵」中秋月餅現可在酒店官網或到黃金海岸酒店的「粵」專櫃預訂。

經典月餅系列（原價$398）、馥郁月餅系列（原價$308）、經典月餅系列禮品裝（原價$688）、馥郁月餅系列禮品裝（原價$588）

香港瑞吉酒店

由2023年7月14日至9月29日，香港瑞吉酒店限時接受所有月餅禮盒的預訂，售完即止。客人可在2023年9月4日至29日，於中午12時至晚上8時到「潤」中餐廳領取。

香港瑞吉酒店提供

香港數碼港艾美酒店

即日起至2023年8月13日經網上商店訂購，可享高達七折早鳥價優惠 (每盒HK$271.6)。

（香港數碼港艾美酒店提供）

如心酒店集團

如心酒店集團旗艦中菜廳「如」--中秋月餅禮盒包括雙黃白蓮蓉月餅、迷你流心奶黃月餅及迷你陳皮豆沙月餅。於9月10 日或之前預訂可享高達71折早鳥優惠。可到Nina Boutique選購。

雙黃白蓮蓉月餅 (每盒4件)優惠價 $278（原價$388）、迷你流心奶黃月餅 (每盒6件)惠價$268（原價$368）、迷你陳皮豆沙月餅 (每盒6件)優惠價$258（原價$358）。