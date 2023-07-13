日本排核廢水港府擬禁水產進口　盤點東京都等10縣名產或在港消失

香港政府較早前宣佈，若日本政府堅持排放福島核廢水進大海，將會禁止日本10個指定都縣的水產進口香港。該10個都縣分別產出哪一種水產最多？假若香港政府擴大禁止進口產物至農作物，哪些農產品或將在香港消失？記者翻查了資料，讓大家留意！



東京都等10縣名產或在港消失！

或將會被香港政府禁止進口水產的日本都縣，包括栃木縣、群馬縣、琦玉縣、千葉縣、東京都、新潟縣、福島縣、茨城縣、宮城縣與長野縣。記者從日本政府的公開資料，查出該等都縣2021年漁獲量最高的水產（從大海捕撈）以及2021年產出額最高的3種農作物。

1. 千葉縣

漁獲量最高的水產：真鰯（まいわし）

產出額最高的農作物：米、豬肉、雞蛋

2. 東京都

漁獲量最高的水產：鰹魚（かつお）

產出額最高的農作物：小松菜、菠菜、日本梨

3. 新潟縣

漁獲量最高的水產：黃鰭金槍魚（きはだ）

產出額最高的農作物：米、雞蛋、豬肉

4. 栃木縣

漁獲量最高的水產：（內陸地區，沒有大海供捕魚）

產出額最高的農作物：米、生乳（未消毒的牛奶）、豬肉

5. 群馬縣

漁獲量最高的水產：（內陸地區，沒有大海供捕魚）

產出額最高的農作物：豬肉、生乳、雞蛋

6. 琦玉縣

漁獲量最高的水產：（內陸地區，沒有大海供捕魚）

產出額最高的農作物：米、蔥、青瓜

7. 福島縣

漁獲量最高的水產：真鰯（まいわし）

產出額最高的農作物：米、桃、雞蛋

8. 茨城縣

漁獲量最高的水產：真鰯（まいわし）

產出額最高的農作物：米、雞蛋、豬肉

9. 宮城縣

漁獲量最高的水產：真鰯（まいわし）

產出額最高的農作物：米、牛肉、雞蛋

10. 長野縣

漁獲量最高的水產：（內陸地區，沒有大海供捕魚）

產出額最高的農作物：葡萄、米、蘋果

上述10都縣的漁獲量最高的物種——真鰯並不是香港人常吃魚種，即使禁止真鰯從以上都縣輸入，對香港影響或不大。然而，千葉縣具有日本捕撈量最高的漁港——銚子漁港（漁獲量連續10年位居日本第1）。 禁止千葉縣的水產進口或將會影響香港的日本水產供應量。

真鰯（まいわし）（圖片來源：株式会社マルイチ産商）

此外，米是上述10都縣之中，產出額最高的農作物。當中，新潟縣是全日本出產最多米的縣，若以食物安全為由，如擔心日本供水系統、土壤也受核廢水牽連的話，禁止水產進口之後同時亦禁農作物進口香港，或影響在香港日本米及諸多農產品的供應。

日本米（圖片來源：米之助）

香港屬全球進口日本水產第2大地區

根據日本農林水產省輸出・國際局發佈的報告——《農林水產物輸出入概況2022年》，香港往年為全球進口日本「農產、林產及水產品」第2大的地區，進口了大約2,086億日元（約港幣117億元）的「農產、林產及水產品」。香港亦同時是全球進口日本水產第2大及農產品第3大地區。

日本酒（圖片來源：最高日本酒）

而香港於2022年進口得最多的5大日本「農產、林產及水產品」，分別是珍珠、酒、貝類、海參以及雞蛋。若果香港政府禁止日本10個都縣的水產甚至農產品進口，相信會對日本出口經濟造成一定的影響。