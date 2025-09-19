颱風樺加沙｜天文台料周二下午掛8號　迪士尼等18景點退票安排

颱風樺加沙｜一號戒備信號現正生效。天文台預料本港風勢將逐漸增強，明日（23日）稍後天氣開始急速轉壞，並會考慮在明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號。周三（24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。



在惡劣天氣下，本港一些旅遊景點如海洋公園、迪士尼等亦有相應退換票安排。《香港01》「好食玩飛」頻道整合門票及網上銷售平台的退換票安排。



香港旅遊景點、網上平台退票安排

【1】昂坪360

如遇上惡劣天氣，如暴風雨或雷暴，纜車服務或會暫停，安排依實際情況而定。

如因天氣或其他理由引致纜車停止服務，賓客可於昂坪360東涌纜車站售票處、昂坪纜車站售票處或電郵辦理改期或退票手續。不過，如果購買了昂坪360的360全年通，持有人將不會因惡劣天氣而獲得門票退款。

【2】香港濕地公園

香港濕地公園會在3號風球懸掛期間照常營業，如果懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號，香港濕地公園即會關閉，直至警告信號除下後，公園會在2小時內重新開放；倘若8號或以上熱帶氣旋警告信號於下午2時仍然生效，香港濕地公園當日將不會開放。

已經預繳香港濕地公園當日門票的遊客或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處，以安排退款或更改參觀日期。

【3】香港海洋公園

若有惡劣天氣，包括但不限於八號風球或以上、黑色暴雨等，海洋公園可酌情更改門票的有效日期。遊人如持有指定日期之入場門票，可於門票日期當天起計3個月內，帶同原有門票到公園正門售票處換取相同類別的即日門票；於旅行社購買之指定日期門票，請自行聯絡相關旅行社。

【4】海洋公園水上樂園

水上樂園會於三號風球下維持正常運作，惟部份設施可能需要暫停開放。若懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，水上樂園則會關閉直至風球除下。

如水上樂園因八號或以上熱帶氣旋警告信號而全日關閉，訪客請保留當日之門票並留意公園於網站發出有關門票之安排。

【5】香港迪士尼樂園

香港迪士尼樂園會於三號風球懸掛期間維持開放，但戶外遊樂設施及娛樂項目因受惡劣天氣影響而暫停開放。對於因惡劣天氣而不能如期入園的賓客，提供門票延期或換票安排，但不提供退款。

賓客可於原門票（包括1日、2日或優惠門票如「雙重暢玩」優惠）失效後六個月內憑原門票再次入園，至於已入園的賓客，如樂園提早關閉，亦可於樂園提早關閉當日起計六個月內，憑原門票再次入園。

【6】香港挪亞方舟

香港挪亞方舟在三號強風信號生效下會照常開放，惟部份戶外設施將會關閉。

如因惡劣天氣導致公園全日暫停服務，令已訂購門票人士未能如期進場，有關人士可致函挪亞方舟票務處換取同等價值同等級別的門票，有效換領期為三個月。凡已使用過的門票，一概不得更換。

【7】山頂纜車

一號或三號熱帶氣旋警告信號生效下，山頂纜車、山頂凌霄閣及428摩天台將照常開放。黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號生效下，山頂纜車、山頂凌霄閣及摩天台428將不會開放。

山頂纜車車票持有人，可以在受影響日起計30天內，到到山頂纜車售票處出示未使用或部分使用的門票以換取即日門票，但不能退款。

【8】凌霄閣摩天台428

凌霄閣摩天台428門票持有人，可以於受影響日起計30天內，到山頂纜車售票處出示未使用或部分使用的門票，換取即日門票。

【9】天際100

在雷暴警告、黃色或紅色暴雨警告信號、1號戒備信號及3號強風信號下，天際100維持正常開放。在黑色暴雨警告信號、8號或以上熱帶氣旋警告下，天際100香港觀景台會暫停開放，如是自購買之日起計30天內有效的門票或套票，門票持有人可以在30天有效期內到訪天際100。

如是已選定日期和時段之門票，則門票有效期將由受天氣影響當天起計延長30日，需帶同原來門票之確認電郵前往天際100票務大堂換取相同類別之新門票於當天使用，或可聯絡天際100客戶服務部申請退票事宜。

【10】MCL 戲院

MCL戲院在八號風球或黑色暴雨警告期間將如常營業。若顧客因惡劣天氣未能前往，可在票務日期起計14天內，前往該戲院票房換領戲票代用券，有效期為一個月，券可在其他 MCL戲院使用。

【11】百老匯院線

百老匯院線在八號或以上風球及黑色暴雨警告訊號時會正常營業，若顧客未能前往戲院觀賞電影，可於警告信號取消後7天內帶同戲票或購票時使用的信用卡或禮蜜卡，到觀看電影的同一戲院票房，更換相等票值的其他場次戲票。

【12】Cinema City

所有已出售的戲票均不設退款。如因發出八號或以上風球或極端情況而未能前往觀看電影，可在警告除下後7天內，憑戲票或當時購票所用的信用卡，前往觀看電影的同一戲院換取相同數量及價值之戲票。

【13】嘉禾院線

若顧客觀賞電影當日懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號，而未能親臨本院觀賞電影，顧客可保留完整戲票，於戲票日期7天內（由放映日期翌日起計）到同一間戲院換取戲票日期7天內的相同或以下價值之戲票（以每張戲票計）。

【14】英皇戲院

在八號風球或以上颱風信號、或黑色暴雨警告懸掛時，戲院仍會照常營業。若因惡劣天氣而無法觀看電影，顧客可於電影場次放映日期後的14日內，帶同戲票到同一戲院的票房換取相同電影、相同票種及版本的戲票

【15】高先電影院

高先電影院在懸掛八號或以上風球或黑色暴雨警告時會照常營業，但若客人因天氣原因未能前往觀賞電影，可於所有信號取消後七日內，憑戲票或購票紀錄到戲院售票處換取相同電影的戲票。所有已售出的戲票均不設退款。

【16】KLOOK

KLOOK處理颱風退票的方式為：由活動營辦商取消行程時，訂單會自動取消並獲得退款。如果營辦商未取消，可以透過「訂單頁面」>「聊天圖案」聯絡客服尋求協助或申請退款。

【17】KKday

KKday處理颱風退票，需依照購買的商品類型而定。KKday建議客戶可以下載KKday App，直接針商品做詢問。客戶也可以透過商品頁面右下角的「聯絡客服」鍵詢問。

【18】Trip.com

Trip.com客戶可致電3008 3268聯絡Trip.com職員查詢惡劣天氣下的退票安排，熱線對於機票及酒店訂單的服務時間為24小時，而對於其他訂單（包括景點）的服務時間為 09:00-18:00。

