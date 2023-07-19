內地女鬧爆太平館餐廳梳乎厘"吃了個寂寞貴又難食"　港網民斥無知

網民熱話！自開關後，不止港人愛北上，大陸旅客也喜歡到香港旅遊。當中，不少老店也成了旅客感受香港文化的好去處，而位於中環的著名老店太平館餐廳便是其中之一。近日，有大陸小紅書網民點名批評太平館餐廳食物又貴又難食，更形容其梳乎厘如同用錢買空氣，吃了個寂寞！帖文一出，不但沒引來網民圍爐，而是惹來港網民反批其無知，「梳乎厘不吃空氣那吃什麼」？



內地女鬧爆太平館餐廳梳乎厘 吃了個寂寞 用錢買空氣 又貴又難食

事源是帖主在小紅書上載了一段影片，指自己向來得知中環太平館餐廳十分有名，剛好是發當日路過太平館餐廳，於是便入內朝朝聖。帖主隨即下單點了太平館名物——比臉更大的梳乎厘。等了約半小時後，梳乎厘上桌，帖主用匙羹翻動梳乎厘，並拍片紀念全程！然而，翻動時發現內裡全是空氣，即大感失望，覺得好唔抵食。她還拍下太平館餐廳的餐牌，直指收費不合理，「香港已經貴到吃不起了」。

她指香港的食物真是貴到吃不起。（小紅書＠云乐）

網民反斥無知 梳乎厘就是食空氣！

影片一出引發網民熱討，有網民即反指「如果疏乎厘裡面不是空氣感而是實心的，還叫疏乎厘嗎？你不去吃面包更好？」，並續指太平館從來都只係吃它的歷史感，出品從來都不是好吃的，懷舊的味道你想有多精湛？