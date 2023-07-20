書展交通｜城巴設5條特別散場路線！方便夜歸　直達九龍+新界多處

今年書展經已開幕！為便利大家逛完「夜書市」之後夜歸，城巴將會於「夜書市」舉行的該2晚特設5條散場路線。讓在書展血拼後、提著多袋「戰利品」的朋友，在會展中心外直接登車歸回九龍、新界多處，非常方便。即睇5條路線的服務時間、走線、上車位置！



城巴設5條書展特別散場路線！

今年書展在7月19日至25日期間，於灣仔會展中心舉行。其中，書展會特別在7月21及22日開放至23:00，讓大家有更多時間揀選「心頭好」！

城巴將會7月21及22日22:10起特設以下5條散場路線，便利大家逛完「夜書市」之後夜歸。5條散場路線於灣仔會展中心外直接開出，前往屯門、青衣、將軍澳、觀塘及新田等地，詳情如下：

【1】過海隧巴111R線

.（圖片來源：城巴）

【2】過海隧巴148R線

.（圖片來源：城巴）

【3】過海隧巴150R線

.（圖片來源：城巴）

【4】過海隧巴176R線

.（圖片來源：城巴）

【5】過海隧巴191R線

.（圖片來源：城巴）

各路線登車位置不同 常規路線如常服務

要留意，5條路線於會展中心外的上車位置並不同，乘搭前謹記不要走錯方向。此外，多條途經會展中心外的常規路線會如常服務，並接載大家前往港、九、新界多區，詳情可參考下圖：