10月iHerb/Net-A-Porter等20+網店優惠碼！10.10大減價/季尾促銷

撰文：著數達人
出版：更新：

網店優惠碼2023！iHerb/Net-A-Porter等各大網店推出一系列10月份優惠，包括10.10大促/季末減價折上折優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店10月嶄新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！(最後更新日期：2023年10月13日）

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1. iHerb 優惠碼

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2. NET-A-PORTER 優惠碼

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4. Dyson 網店

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優惠碼不適用於購買：
- Dyson V12s Detect Slim Submarine™ 乾濕全能洗地吸塵機
- Dyson V12s Detect Slim Submarine™ Origin 乾濕全能洗地吸塵機
- Dyson HEPA Big+Quiet Formaldehyde 甲醛空氣清新機系列
- Dyson Hot + Cool™ 風扇暖風機 AM09 銀白色
- Dyson Purifier Hot+Cool™ 三合一暖風空氣清新機 HP07
- Dyson Pure Cool™ 空氣清新機 TP00
- Dyson V12 Detect™ Slim Fluffy 智能輕量無線吸塵機
- Dyson Digital Slim™ Origin 輕量無線吸塵機
- Dyson V8 Focus Mattress™ 無線手提式吸塵機

VISA持卡人專享 - 買滿$5,000即減$500

優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼：VISA500
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優惠碼不適用於購買：
- Dyson V12s Detect Slim Submarine™ 乾濕全能洗地吸塵機
- Dyson V12s Detect Slim Submarine™ Origin 乾濕全能洗地吸塵機
- Dyson HEPA Big+Quiet Formaldehyde 甲醛空氣清新機系列
- Dyson Hot + Cool™ 風扇暖風機 AM09 銀白色
- Dyson Purifier Hot+Cool™ 三合一暖風空氣清新機 HP07
- Dyson Pure Cool™ 空氣清新機 TP00
- Dyson V12 Detect™ Slim Fluffy 智能輕量無線吸塵機
- Dyson Digital Slim™ Origin 輕量無線吸塵機
- Dyson V8 Focus Mattress™ 無線手提式吸塵機

5. ZALORA

新客戶買滿HK$350以上即減HK$85+免運費

優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼：HK01ZAL
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6. Crocs

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優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼：01100OFF
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7. Columbia

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優惠期：2023年10月1日至31日
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8. Go Wild

Outlet產品 滿$1200減$200 滿$2400減$400

優惠期：2023年10月1日至31日
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會員買日系KiU防水品牌防水外套、防水裙、防水褲、防水袋等享9折

優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼：GWSB10
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9. TEVA優惠碼

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TEVA 10.10購物節全單滿$1,000即減$200

優惠期：2023年10月9日至19日
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TEVA Autumn Sale全場新品及減價貨品 1對9折 | 2對8折

優惠期：2023年9月29日至10月19日
優惠碼：TEVA1010
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10. Speedo 優惠碼

[《 香港01》獨家] Speedo香港網店 全場商品2件額外85折

優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼：SPEEDO200
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Speedo香港網店 Final Sale 滿$1,000即減$200

優惠期：2023年10月1日至31日
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Speedo香港網店 10.10購物節 滿$800即全單8折

優惠期：2023年10月1日至15日
優惠碼：SPEEDO200
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11. UGG優惠碼

[《 香港01》獨家] 買滿$2,000即減$200

優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼：UGG200
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10.10購物節 UGG 全單滿$1,500即減$200

優惠期：2023年10月9日至19日
優惠碼：UGG1010
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UGG 全店滿$2000即減$150

優惠期：2023年10月9日至19日
優惠碼：UGG150
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12. Chevignon優惠碼

買滿HK$1500即享85折

優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼： OCT15
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13. Cath Kidston 優惠碼

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優惠期：2023年10月1日至31日
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10.10購物節 Cath Kidston網店全單滿$1000即減$250

優惠期：2023年10月9日至19日
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14. Farfetch 優惠碼

新客戶買滿1,200港幣享指定正價商品額外85折

優惠期：即日起至10月17日上午1時
優惠碼：NC15FF
立即選購：男裝女裝童裝

15. 24S 優惠

指定產品低至6折

優惠期：即日起至2023年10月18日
立即選購：男裝女裝

16. Vestiaire Collective優惠碼

新客戶首張訂單買滿HK$1,200可享HK$150折扣

優惠期：即日起至2023年10月14日
優惠碼：MSS-23
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17. LOOKFANTASTIC 優惠

10.10購物節 買滿指定金額可享低至9折優惠

詳情：買滿HK$820即享95折，買滿HK$1,220即享9折，買滿金額即自動於購物車減免
優惠期：即日起至2023年10月16日
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18. American Eagle

2件額外8折 | 3件額外7折，全單買滿$1,300折上再減$100

注意：不包括配件、內衣和清倉
優惠期：即日起至另行通知
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19. Charles & Keith優惠碼

新會員限定首單九折優惠

*優惠僅限七月一日起完成註冊的新會員
優惠碼：CKHKAFFILIATESNEW10
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20. L'OCCITANE 網店優惠碼

官網尊享迎新優惠

於官網首次選購任何產品滿HK$500，輸入優惠碼即享85折優惠！
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那一間網店有獨家78折優惠碼?

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