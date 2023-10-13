10月iHerb/Net-A-Porter等20+網店優惠碼！10.10大減價/季尾促銷
網店優惠碼2023！iHerb/Net-A-Porter等各大網店推出一系列10月份優惠，包括10.10大促/季末減價折上折優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店10月嶄新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！(最後更新日期：2023年10月13日）
1. iHerb 優惠碼
[《 香港01》獨家] 買滿HK$700即減HK$150 (每用戶最多使用兩次)
優惠期：2023年7月20日至10月31日
優惠碼：150HK01
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[《 香港01》獨家] 新客戶首次購物享78折
優惠期：2023年7月20日至10月31日
優惠碼：HK01NEW
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2. NET-A-PORTER 優惠碼
限時8折優惠
超值擁有精選新季好物，折扣在結算時自動生效
優惠期：2023年10月9日下午3時至16日下午4時
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3. Catalog 優惠碼
[《 香港01》獨家] Catalog x Teletubbies系列 正價服裝85折 買滿$1000 - $100
優惠期：2023年10月12日至11月12日
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Vans 指定正價/減價鞋款2件8折
優惠期：2023年9月28日至11月10日
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4. Dyson 網店
VISA持卡人專享 - 買滿$3,000即減$300
- 玄黑金色、炫彩粉霧拼色及星空藍粉霧色美髮產品
優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼：VISA300
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優惠碼不適用於購買：
- Dyson V12s Detect Slim Submarine™ 乾濕全能洗地吸塵機
- Dyson V12s Detect Slim Submarine™ Origin 乾濕全能洗地吸塵機
- Dyson HEPA Big+Quiet Formaldehyde 甲醛空氣清新機系列
- Dyson Hot + Cool™ 風扇暖風機 AM09 銀白色
- Dyson Purifier Hot+Cool™ 三合一暖風空氣清新機 HP07
- Dyson Pure Cool™ 空氣清新機 TP00
- Dyson V12 Detect™ Slim Fluffy 智能輕量無線吸塵機
- Dyson Digital Slim™ Origin 輕量無線吸塵機
- Dyson V8 Focus Mattress™ 無線手提式吸塵機
VISA持卡人專享 - 買滿$5,000即減$500
優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼：VISA500
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優惠碼不適用於購買：
- Dyson V12s Detect Slim Submarine™ 乾濕全能洗地吸塵機
- Dyson V12s Detect Slim Submarine™ Origin 乾濕全能洗地吸塵機
- Dyson HEPA Big+Quiet Formaldehyde 甲醛空氣清新機系列
- Dyson Hot + Cool™ 風扇暖風機 AM09 銀白色
- Dyson Purifier Hot+Cool™ 三合一暖風空氣清新機 HP07
- Dyson Pure Cool™ 空氣清新機 TP00
- Dyson V12 Detect™ Slim Fluffy 智能輕量無線吸塵機
- Dyson Digital Slim™ Origin 輕量無線吸塵機
- Dyson V8 Focus Mattress™ 無線手提式吸塵機
5. ZALORA
新客戶買滿HK$350以上即減HK$85+免運費
優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼：HK01ZAL
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6. Crocs
[《 香港01》獨家] 季末減價低至50%OFF 滿$1,000即減$100
優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼：01100OFF
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7. Columbia
[《 香港01》獨家] 正價85折優惠
優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼：DISCOUNT15
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旅遊裝備優惠滿$1200減$200，滿$2400減$400
優惠期：2023年10月1日至31日
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8. Go Wild
Outlet產品 滿$1200減$200 滿$2400減$400
優惠期：2023年10月1日至31日
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會員買日系KiU防水品牌防水外套、防水裙、防水褲、防水袋等享9折
優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼：GWSB10
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9. TEVA優惠碼
[《 香港01》獨家] TEVA 秋日必備行山鞋低至6折 全場買滿$1,000即減$150 （可折上折）
優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼：TEVA150
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TEVA 10.10購物節全單滿$1,000即減$200
優惠期：2023年10月9日至19日
優惠碼：TEVA1010
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TEVA Autumn Sale全場新品及減價貨品 1對9折 | 2對8折
優惠期：2023年9月29日至10月19日
優惠碼：TEVA1010
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10. Speedo 優惠碼
[《 香港01》獨家] Speedo香港網店 全場商品2件額外85折
優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼：SPEEDO200
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Speedo香港網店 Final Sale 滿$1,000即減$200
優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼：SPEEDO200
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Speedo香港網店 10.10購物節 滿$800即全單8折
優惠期：2023年10月1日至15日
優惠碼：SPEEDO200
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11. UGG優惠碼
[《 香港01》獨家] 買滿$2,000即減$200
優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼：UGG200
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10.10購物節 UGG 全單滿$1,500即減$200
優惠期：2023年10月9日至19日
優惠碼：UGG1010
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UGG 全店滿$2000即減$150
優惠期：2023年10月9日至19日
優惠碼：UGG150
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12. Chevignon優惠碼
買滿HK$1500即享85折
優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼： OCT15
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13. Cath Kidston 優惠碼
[《 香港01》獨家] 買滿$1,000即減$200
優惠期：2023年10月1日至31日
優惠碼：CATH200
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Cath Kidston 新品登場! 全場產品 2件9折 | 3件85折
優惠期：2023年10月1日至31日
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10.10購物節 Cath Kidston網店全單滿$1000即減$250
優惠期：2023年10月9日至19日
優惠碼：CATH1010
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14. Farfetch 優惠碼
新客戶買滿1,200港幣享指定正價商品額外85折
優惠期：即日起至10月17日上午1時
優惠碼：NC15FF
立即選購：男裝｜女裝｜童裝
15. 24S 優惠
指定產品低至6折
16. Vestiaire Collective優惠碼
新客戶首張訂單買滿HK$1,200可享HK$150折扣
優惠期：即日起至2023年10月14日
優惠碼：MSS-23
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17. LOOKFANTASTIC 優惠
10.10購物節 買滿指定金額可享低至9折優惠
詳情：買滿HK$820即享95折，買滿HK$1,220即享9折，買滿金額即自動於購物車減免
優惠期：即日起至2023年10月16日
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18. American Eagle
2件額外8折 | 3件額外7折，全單買滿$1,300折上再減$100
注意：不包括配件、內衣和清倉
優惠期：即日起至另行通知
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19. Charles & Keith優惠碼
新會員限定首單九折優惠
*優惠僅限七月一日起完成註冊的新會員
優惠碼：CKHKAFFILIATESNEW10
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20. L'OCCITANE 網店優惠碼
官網尊享迎新優惠
於官網首次選購任何產品滿HK$500，輸入優惠碼即享85折優惠！
優惠碼：NEWJOIN
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那一間網店有獨家78折優惠碼?
踏入年尾，各大網店均推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合20間+大網店10月嶄新優惠以及為大家爭取《香港01》讀者專享Promo Code合集，獨家優惠請看全文。
iHerb有獨家優惠嗎?
有的，《香港01》及為大家爭取到新用戶及舊有用戶的獨家優惠碼，獨家優惠詳情請看全文。