11月iHerb/Charles&Keith等20+網店優惠碼！11.11大減價/季尾促銷
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1. iHerb 優惠碼
iHerb優惠碼2023｜雙十一25％OFF早鳥優惠
優惠期：2023年10月31日至11月5日
優惠碼：S112023
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iHerb優惠碼2023｜雙十一25％OFF優惠
優惠期：2023年11月10日至11月14日
優惠碼：SPREE11
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2. adidas
雙11優惠｜折扣活動 + 額外折上折 + 回贈優惠券 + 限量贈品
優惠期：2023年10月27至11月12日
立即選購：女裝｜童裝
3. Charles & Keith優惠碼
指定商品滿額即享最低半價優惠，正價商品9折
優惠碼：CKHK01NOV10OFF
優惠期：2023年11月7日至14日
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4. FARFETCH
雙11優惠｜指定商品75折
優惠期：2023年10月31日15:00至11月13日18:00
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Black Friday優惠｜正價8折優惠
優惠期：2023年11月16日15:00至12月1日18:00
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5. Lululemon
網店雙11優惠
優惠期：2023年11月3日至另行通知
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6. CASETiFY
雙11優惠｜買1件85折、買2件75折| 買3件7折
優惠期：2023年11月7日至11月13日
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那一間網店有獨家78折優惠碼?
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iHerb有獨家優惠嗎?
有的，《香港01》及為大家爭取到新用戶及舊有用戶的獨家優惠碼，獨家優惠詳情請看全文。