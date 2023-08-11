Adidas/iHerb/Dyson等20+網店優惠碼！8月獨家78折＋折上折優惠

撰文：著數達人
出版：更新：

網店優惠碼2023！隨著政府消費券第二期的推出，Adidas/iHerb/Zalora/Catalog/Dyson等各大網店均推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合20+大網店8月嶄新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！(最後更新日期：2023年8月11日）

Adidas/iHerb/Zalora等20+網店優惠碼目錄：

1.iHerb 優惠碼
- [《 香港01》獨家] 買滿HK$700即減HK$150 (每用戶最多使用兩次)
- [《 香港01》獨家] 新客戶首次購物享78折
- 買滿 US$48 即享9折，買滿 US$78 即享8折

2.NET-A-PORTER 優惠碼
- 滙豐信用卡持卡人指定貨品額外85折

3.MR PORTER 優惠碼
- 指定減價貨品額外85折

4.Adidas 優惠
- 指定款式折上折 低至3折起

5.Catalog 優惠碼
- [《 香港01》獨家] 購買蠟筆小新系列產品滿$500即減$50
- [《 香港01》獨家] Catalog Disney Mickey and Friends系列買滿$1,000即減$100
- Adidas 減價鞋衫 2件8折 3件75折
- Catalog精選聯乘系列驚喜大減價

6.Marathon 馬拉松網店優惠碼
- [《 香港01》獨家] 開學優惠低至45折 購買童裝滿$800再減$50
- 戶外品牌夏季清貨 優惠加碼 低至36折
- Adidas 減價鞋衫 2件8折 3件75折

7.Dyson 網店優惠碼
- Dyson Week每日搶價值$1,600優惠券
- VISA持卡人專享 - 買滿$3,000即減$300
- VISA持卡人專享 - 買滿$5,000即減$500

8.屈臣氏網店優惠碼
- 購買精選BB產品滿$2,388 輸入優惠碼即送吸塵機一部

9.ZALORA優惠碼
- 新客戶買HK$350以上即減HK$85

10.Crocs 優惠碼
- [《 香港01》獨家] 夏季減價新品低至7折 滿$688額外減$68

11.TEVA 優惠碼
- [《 香港01》獨家] 買滿$1,000即減$200
- 全店低至5折 任選2對額外85折

12.Speedo 優惠碼
- [《 香港01》獨家] 買滿$500即減$100
- 買4件即享7折

13.Arena優惠碼
- [《 香港01》獨家] 買滿$500即減$100
- 網店1週年買4件即享7折

14.UGG優惠碼
- [《 香港01》獨家] 買滿$1,200即減$200
- 夏日激減 全店任選兩對或以上額外85折

15.Chevignon 優惠碼
- END OF SEASON SALE低至5折，2件額外85折，4件額外7折

16.Cath Kidston優惠碼
- [《 香港01》獨家] 買滿$1,000即減$200
- 全店滿3件額外85折

17.StrawberryNET 草莓網 優惠碼
- [《 香港01》獨家]滿HK$688即減HK$50

18.Charles & Keith優惠碼
- 新會員限定首單九折優惠

19.L'OCCITANE 網店優惠碼
- 官網尊享迎新優惠

20.Farfetch優惠碼
- 指定減價商品額外8折
- 新客戶額外9折優惠碼

自駕遊租車優惠碼2023｜最新租車平台優惠碼！附5大租車注意事項訂酒店攻略｜點樣訂酒店最平？教你5大小貼士！附01讀者優惠碼Trip.com優惠碼2023｜8月無門檻95折優惠｜任何酒店消費金額適用Agoda/Klook/Booking.com/Trip.com等優惠碼酒店5折起｜持續更新

1. iHerb 優惠碼

[《 香港01》獨家] 買滿HK$700即減HK$150 (每用戶最多使用兩次)

優惠期：2023年7月20日至8月31日
優惠碼：150HK01
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[《 香港01》獨家] 新客戶首次購物享78折

優惠期：2023年7月20日至8月31日
優惠碼：HK01NEW
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買滿 US$48 即享9折，買滿 US$78 即享8折

優惠期：2023年8月2日至8月9日
優惠碼：88IHERB
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2. NET-A-PORTER 優惠碼

圖片來源：NET-A-PORTER

滙豐信用卡持卡人指定貨品額外85折

優惠期：2023年7月15日至8月31日
優惠碼：HSBC15
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3. MR PORTER 優惠碼

指定減價貨品額外85折

優惠期：2023年7月15日至8月31日
優惠碼：FLASH20
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4. Adidas 優惠

指定折扣產品購買兩件額外八折，三件或以上額外七五折

優惠期：2023年8月11日至21日
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5. Catalog 優惠碼

[《 香港01》獨家] 購買蠟筆小新系列產品滿$500即減$50

Catalog網店x蠟筆小新最新優惠 (圖片來源：Catalog網店）

優惠期：2023年7月21日至8月15日
優惠碼：SHINCHAN50
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[《 香港01》獨家] Catalog Disney Mickey and Friends系列買滿$1,000即減$100

優惠期：2023年8月3日至31日
優惠碼：MICKEYHK01
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Adidas 減價鞋衫 2件8折 3件75折

優惠期：2023年8月1日至31日
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Catalog精選聯乘系列驚喜大減價

優惠期：2023年8月1日至31日
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😍最新酒店優惠碼😍

Agoda/Klook/Booking.com/Trip.com等優惠碼酒店5折起｜持續更新

6. Marathon 馬拉松網店優惠碼

[《 香港01》獨家] 開學優惠低至45折 購買童裝滿$800再減$50

優惠期：2023年8月1日至9月15日
優惠碼：BB2388
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戶外品牌夏季清貨 優惠加碼 低至36折

優惠期：2023年8月1日至31日
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Adidas 減價鞋衫 2件8折 3件75折

優惠期：2023年8月1日至31日
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7. Dyson 網店

Dyson Week每日搶價值$1,600優惠券

優惠期：2023年8月1日至20日
優惠碼：按此了解領取詳情
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VISA持卡人專享 - 買滿$3,000即減$300

優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：VISA300
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VISA持卡人專享 - 買滿$5,000即減$500

優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：VISA500
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8. 屈臣氏網店優惠碼

[屈臣氏網店限定] 購買精選BB產品滿$2,388 輸入優惠碼 即送Smartech HEPA旋風吸塵機一部。 (價值$698，禮品數量有限，送完即止)

優惠期：2023年7月21日至8月20日
優惠碼：BB2388
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9. ZALORA

新客戶買滿HK$350以上即減HK$85

優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：HK0885
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10. Crocs

[《 香港01》獨家] 夏季減價新品低至7折 滿$688額外減$68

優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：HK0168
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11. TEVA優惠碼

[《 香港01》獨家] 買滿$1,000即減$200

優惠期：2023年7月24日至8月31日
優惠碼：TEVA200
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全店低至5折 任選2對額外85折

優惠期：2023年8月1日至15日
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12. Speedo 優惠碼

[《 香港01》獨家] 買滿$500即減$100

優惠期：2023年7月24日至8月31日
優惠碼：01EXTRA100
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買4件即享7折

優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：AUG30
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13. Arena 優惠碼

[《 香港01》獨家] 買滿$500即減$100

優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：AR100
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網店1週年額外7折

優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：AUG30
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14. UGG優惠碼

- [《 香港01》獨家] 買滿$1,200即減$200

優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：UGG200
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夏日激減 全店任選兩對或以上額外85折

優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：AUG15
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15. Chevignon優惠碼

END OF SEASON SALE低至5折 ，2件額外再85折 | 4件額外再7折

優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：
2件額外85折:AUG15
4件額外7折:AUG30
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16. Cath Kidston 優惠碼

[《 香港01》獨家] 買滿$1,000即減$200

優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：CATH200
《立即選購》

全店滿3件額外85折

優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：SUMMER15
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17. StrawberryNET 草莓網 優惠碼

滿HK$688即減HK$50

優惠期：即日起至2023年9月7日
優惠碼：AFFHK01
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18. Charles & Keith優惠碼

新會員限定首單九折優惠

*優惠僅限七月一日起完成註冊的新會員
優惠碼：CKHKAFFILIATESNEW10
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19. L'OCCITANE 網店優惠碼

官網尊享迎新優惠

於官網首次選購任何產品滿HK$500，輸入優惠碼即享85折優惠！
優惠碼：NEWJOIN
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20. Farfetch 優惠碼

指定正價商品額外85折

優惠期：即日起至9月10日上午6點59分
優惠碼：AFFBROWNS15
立即選購：男裝女裝童裝

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隨著政府消費券第二期的推出，各大網店均推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合15間+大網店8月嶄新優惠以及為大家爭取《香港01》讀者專享Promo Code合集，獨家優惠請看

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