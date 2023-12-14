iHerb／adidas／lululemon十二月優惠碼！iHerb香港01獨家全網8折
撰文：著數達人
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1. iHerb 優惠碼
【《 香港01》獨家】全網可享 8 折 (每名用戶最多使用1次)
優惠期：2023年11月30日 至 12月31日
優惠碼：HK01D20
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2. adidas
年末限時折扣｜指定正價及減價產品限時低至3折，2件8折
優惠期：即日至2023年12月31日
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3. FARFETCH
聖誕節優惠｜即時8折
優惠期：2023年12月6日15:00至12月18日17:00
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4. Lululemon
線上購物冬季優惠｜多款精選款式低至5折
優惠期：2023年12月5日至12月18日
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那一間網店有獨家78折優惠碼?
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iHerb有獨家優惠嗎?
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