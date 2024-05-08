iHerb/ Speedo/ Arena/Nike各大網店2024｜5月份優惠碼合集！
網店優惠碼2024！iHerb/adidas等各大網店推出一系列5月份優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！(最後更新日期：2024年5月6日）
1. iHerb 優惠碼
iHerb 迎新優惠｜低至 76折
優惠期: 即日起 至 2024年6月30日
優惠碼: MHK01
iHerb 現有客戶優惠｜低至 78折
優惠期: 即日起 至 2024年6月30日
優惠碼: HK01MJ
iHerb購物滿 HK$600，即可享78折
優惠期: 即日起至2024年5月31日
優惠碼: 22HK001
品牌聯合促銷週｜低至 8 折
優惠期：每週特惠始於週四的凌晨2點，止於次週的週四凌晨2點。
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限時優惠指定貨品｜低至４折
優惠期：即日起至另外通知
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Aura Cacia 產品優惠｜低至 8 折
優惠期：即日起至2024年5月31日
優惠碼: AUR20
購買指定嬰兒舒緩沐浴露產品｜即可享六折優惠
優惠期:即日起至2024年7月31日
優惠碼: 40CET
購買指定美容面膜產品｜即可享約九四折優惠
優惠期:即日起至2024年6月15日
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2. Speedo
HK01 獨家優惠｜買滿$1,000即減$150
優惠期：即日至另行通知
優惠碼: SPEEDOHK01
全單免運費
優惠期：即日至2024年5月31日
優惠碼: FREESHIP
買滿$800減$80
優惠期：即日至2024年5月31日
優惠碼: SPEEDO80
買滿$900減$90
優惠期：即日至2024年5月31日
優惠碼: MAY90
額外9折
優惠期：即日至2024年5月31日
優惠碼: SP10OFF
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3. Arena
HK01 獨家優惠｜買滿$1,200即減$200
優惠期：即日至另行通知
優惠碼: ARENAHK01
全單免運費
優惠期: 即日至2024年5月31日
優惠碼: FREESHIP
額外95折
優惠期: 即日至2024年5月31日
優惠碼: AR10OFF
買滿$1,500額外85折
優惠期: 即日至2024年5月31日
優惠碼: ARENA85
買滿$1,000即減$100
優惠期: 即日至2024年5月31日
優惠碼: AR100OFF
買滿$900減$90
優惠期：即日至2024年5月31日
優惠碼: MAY90
4. Nike
年中優惠 低至5折
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買3件或以上指定產品，正價8折，減價7折
優惠期：即日至2024年6月7日
優惠碼:HAPPY618
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