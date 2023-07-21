iHerb/Zalora/Nike等20網店優惠碼！7月獨家78折＋折上折優惠

撰文：著數達人
出版：更新：

網店優惠碼2023！隨著政府消費券第二期的推出，iHerb/Zalora/Nike等各大網店均推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合20間大網店7月嶄新優惠以及為大家爭取《香港01》讀者專享Promo Code合集，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code！(最後更新日期：2023年7月21日）

iHerb/Zalora/Nike等20網店優惠碼目錄：

iHerb優惠
- [《 香港01》獨家] 買滿HK$700即減HK$150
- [《 香港01》獨家] 新客戶首次購物享78折
- 買滿 US$70即享78折
NET-A-PORTER優惠
- 滙豐信用卡持卡人指定貨品額外85折
MR PORTER優惠
- 指定減價貨品額外85折
Nike優惠
週末快閃獎賞，指定產品額外7折優惠
Catalog優惠
- 購買正價產品滿$1300即減$200
- 購買正價產品滿$1000即減$100
-[《 香港01》獨家] 購買蠟筆小新系列產品滿$500即減$50
Marathon 馬拉松網店優惠
- 購買正價產品滿$1300即減$200
- 購買正價產品滿$1000即減$100
- 戶外運動鞋包括The North Face/Altra/Topo/Craft低至36折
屈臣氏網店優惠
- 購買精選BB產品滿$2,388 輸入優惠碼即送吸塵機一部
ZALORA優惠
- 新客戶買HK$350以上即減HK$85
Alexander Wang優惠
- 精選產品額外9折優惠
Charles & Keith優惠
- 新會員限定首單九折優惠
L'OCCITANE 網店優惠
- 官網尊享迎新優惠
Crocs優惠
- 消費券激賞 滿$500即減$30
- 免運費優惠碼
Chevignon優惠
- 消費券優惠春夏款式低至5折，2件額外85折，4件額外7折
TEVA優惠
- 消費劵優惠 全單滿$1,200減$250
- 額外9折優惠碼
- 免運費優惠碼
American Eagle優惠
- 最低6折 + 額外85折
UGG優惠
- 免運費優惠碼
- 消費券滿$1,500額外激減$200
Speedo優惠
- [《 香港01》獨家] 全單85折
- 用消費券買滿$800即減$150
- 用消費券買$1,200即減$300
- 用消費券買$2,000即減$500
- 免運費優惠碼
Cath Kidston優惠
- 免運費優惠碼
- 全店滿2件額外9折
- 全店滿3件額外85折
Arena優惠
- 用消費券買滿$800即減$150
- 用消費券買$1,200即減$300
- 用消費券買$2,000即減$500
- 免運費優惠碼
Under Armour優惠
- 特賣商品購買2件享特賣商品額外7折優惠

iHerb 優惠碼

[《 香港01》獨家] 買滿HK$700即減HK$150 (每用戶最多使用兩次)

優惠期：2023年7月12日至31日
優惠碼：150HK01
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[《 香港01》獨家] 新客戶首次購物享78折

優惠期：2023年7月12日至31日
優惠碼：HK01NEW
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718大促 買滿 US$70即享78折

優惠期：即日起至2023年7月25日凌晨1點
優惠碼：SHOP718
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NET-A-PORTER 優惠碼

圖片來源：NET-A-PORTER

滙豐信用卡持卡人指定貨品額外85折

優惠期：2023年7月15日至8月31日
優惠碼：HSBC15
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MR PORTER 優惠碼

指定減價貨品額外85折

優惠期：2023年7月15日至8月31日
優惠碼：FLASH20
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Nike優惠碼

週末快閃獎賞，指定產品額外7折優惠
優惠期：2023年7月21日至23日
優惠碼：WEEKENDSALE2
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Catalog 優惠碼

[《 香港01》獨家] 購買蠟筆小新系列產品滿$500即減$50

Catalog網店x蠟筆小新最新優惠 (圖片來源：Catalog網店）

優惠期：2023年7月21日至8月15日
優惠碼：SHINCHAN50
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購買正價產品滿$1300即減$200

優惠期：即日起至2023年7月31日
優惠碼：FLASH200
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購買正價產品滿$1000即減$100

優惠期：即日起至2023年7月31日
優惠碼：SHINCHAN100
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😍最新酒店優惠碼😍

Agoda/Klook/Booking.com/Trip.com優惠碼酒店5折起｜持續更新

Marathon 馬拉松網店優惠碼

Marathon Sports x Marvel 系列推廣（圖片來源：馬拉松網店）

購買正價產品滿$1300即減$200

優惠期：即日起至2023年7月31日
優惠碼：FLASH200
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購買正價產品滿$1000即減$100

優惠期：2023年7月13日至31日
優惠碼：MARVEL100
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戶外運動鞋包括The North Face/Altra/Topo/Craft低至36折

優惠期：即日起至2023年7月31日
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屈臣氏網店優惠碼

[屈臣氏網店限定] 購買精選BB產品滿$2,388 輸入優惠碼 即送Smartech HEPA旋風吸塵機一部。 (價值$698，禮品數量有限，送完即止)

優惠期：2023年7月21日至8月20日
優惠碼：BB2388
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ZALORA

新客戶買滿HK$350以上即減HK$85

優惠期：2023年7月5日至31日
優惠碼：HK010785
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Alexander Wang

快閃優惠，購買精選產品，輸入優惠碼，可享額外9折優惠

優惠期：2023年7月20日至23日
優惠碼：AWANGEXTRA10
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Charles & Keith優惠碼

新會員限定首單九折優惠

*優惠僅限七月一日起完成註冊的新會員
優惠碼：CKHKAFFILIATESNEW10
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L'OCCITANE 網店優惠碼

官網尊享迎新優惠

於官網首次選購任何產品滿HK$500，輸入優惠碼即享85折優惠！
優惠碼：NEWJOIN
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Crocs

Crocs 網店優惠 （圖片來源：Crocs網店）

消費券激賞 滿$500即減$30

優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：CVS30
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免運費優惠碼

優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：FREESHIPPING
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Chevignon優惠碼

CHEVIGNON優惠（圖片來源：CHEVIGNON官網）

消費券優惠

春夏款式低至5折，2件額外85折，4件額外7折
優惠期：2023年7月10日至31日
優惠碼：
2件額外85折:CVS15
4件額外7折:CVS30
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TEVA優惠碼

TEVA 消費劵優惠 全單滿$1,200減$250

全場滿$1,200即減$250
優惠期：2023年7月10日至31日
優惠碼：CVS250
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額外9折

優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：TV10OFF
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免運費

優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：SHOPTEVA
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American Eagle優惠碼

American Eagle夏日大減價 (圖片來源：American Eagle官網）

最低6折 + 額外85折

優惠期：2023年6月22日至7月20日
優惠碼：EXTRA15
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UGG優惠碼

全店購物免運費

優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：JULFREE
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消費券滿$1,500額外激減$200

優惠期：2023年7月14日至31日
優惠碼：CV200
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Speedo 優惠碼

用消費券買滿$800即減$150

優惠期：2023年7月13日至31日
優惠碼：CVS150
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用消費券買$1,200即減$300

優惠期：2023年7月13日至31日
優惠碼：CVS300
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用消費券買$2,000即減$500

優惠期：2023年7月13日至31日
優惠碼：CVS500
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無門檻免運費

優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：FREESHIP
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Cath Kidston 優惠碼

免運費

優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：FREESHIP
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全店滿2件額外9折

優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：EXTRA10
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全店滿3件額外85折

優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：EXTRA15
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Arena 優惠碼

用消費券買滿$800即減$150

優惠期：2023年7月7日至31日
優惠碼：CVS150
《立即選購》

用消費券買$1,200即減$300

優惠期：2023年7月7日至31日
優惠碼：CVS300
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用消費券買$2,000即減$500

優惠期：2023年7月7日至31日
優惠碼：CVS500
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無門檻免運費

優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：GETFREESHIP
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Under Armour優惠

Under Armour 優惠（圖片來源：Under Armour 官網）

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優惠期：2023年7月20日至29日
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那一間網店有獨家78折優惠碼?

隨著政府消費券第二期的推出，各大網店均推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合20間大網店7月嶄新優惠以及為大家爭取《香港01》讀者專享Promo Code合集，獨家優惠請看

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