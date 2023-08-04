下午茶2023｜酒店/餐廳7推介44折起　歎甜品摘草莓榴槤控必吃之選

炎炎盛夏，溫度高得難以忍受，想舒舒服服享受一個假期，除了staycation之外，不如約齊閨蜜到不同餐廳酒店high tea。不少下午茶都特意迎合夏天的主題，加入水果等美味的鹹甜點，以下7個tea set，不單止適合打卡，而且更推出折扣優惠低至44折，相信總有一個適合嘴饞的你！



【九龍區下午茶推介1】泰愛榴櫣自助餐

位於將軍澳的九龍東皇冠假日酒店推出「泰愛榴櫣」下午茶自助餐連無限暢飲優惠。下午茶除了以泰式主題，推出一系列泰式甜鹹點，泰式紅咖喱雞肉迷你熱狗包、泰式酸辣海鮮沙律、泰式柚子沙律，最特別是以「果王」榴槤製作出十多款甜品，包括榴槤芝士撻、榴槤芒果糯米飯、榴槤椰果千層酥、榴槤班戟、榴槤泡芙待，榴槤控不可錯過！另外餐廳亦推出自助午餐及晚餐優惠。

九龍東皇冠假日酒店

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

優惠開售日期：即日起至8月31日

價錢：成人$248（原價$273，91折）｜小童$188（原價$207，91折）

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【九龍區下午茶推介2】CACAO朱古力甜鹹點

龍島LUCULLUS CACAO 朱古力概念店推出CACAO下午茶，大廚搜羅了世界各地的優質朱古力及食材，製作出限定美食及飲品，包括了來自馬達加斯加72%單品朱古力做的芒果慕絲杯，和菲律賓85%單品朱古力做的軟心蛋糕，另外亦有提供多款鹹點。現在訂座更可享85折優惠。

LUCULLUS CACAO 朱古力概念店

地址：大角咀海庭道18號奧海城2期地下G28號舖 / 將軍澳康城路1號康城3樓347號舖

優惠開售日期：即日起至8月31日

價錢：CACAO Afternoon Tea Set（兩位用）$372（原價$438，85折）｜Single Origin Chocolate Flight $100（原價$118，85折）

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【九龍區下午茶推介3】閃亮摩天輪免費升級特飲

尖沙咀珀薈酒店推出的「閃亮摩天輪」下午茶已換上新裝，不單止保留了原本精緻的美食，另外亦加入了最新美點包括了煙三文魚卷配三文魚籽及吉列炸蠔，共10款甜鹹點之外，食客亦可以免費升級特飲，令下午茶更讓人滿足。另外，酒店更推出特別快閃優惠，於8月31日或之前，即可以$245訂座並享下午茶，優惠低至44折。

尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR

地址：尖沙咀漆咸道南117號尖沙咀珀薈酒店19樓

優惠開售日期：即日起至12月30日

價錢：成人$408起（2位用，原價$520，79折）｜快閃優惠$245（原價$564，44折）

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【香港區下午茶推介1】飄雪樂園&幸福之約打卡之選

上環餐廳DK Cuppa Tea推出仙氣「飄雪樂園」和「幸福之約」下午茶，2款主題的下午茶都刻意運用了粉色系，令人印象深刻。「飄雪樂園」下午茶以粉藍色為主調，配以南瓜批、西蘭花批、蘑菇批、番茄批等鹹點，另外甜點亦有柚子芝士蛋糕、伯爵茶木馬曲奇、伯爵茶馬卡龍等。另外幸福之約」下午茶則以粉紅色為主，配搭珍寶北海道帶子薯蓉、法式蝸牛、番茄芝士等，而甜點方面就提供了迷你甜甜圈、Tiffany Blue 烤餅配玫瑰果醬點，十分適合邊食邊打卡。

上環DK Cuppa Tea

地址：上環新街市街19號地下

優惠開售日期：即日起至10月31日

價錢：「飄雪樂園」下午茶$590（二人用）（原價$656，9折）｜「幸福之約」下午茶$656（二人用）

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【香港區下午茶推介2】山頂美景懷舊2人餐

位於山頂的雍雅山房推出山頂美景2人下午茶，主打多款精緻的菜式懷舊，包括沙葛毛豆蟹肉多士、蟹籽帶子餃、串燒牛柳粒等8款甜鹹點。另外餐廳作為其中一間主打的餐廳，自然不少得紅豆冰，菠蘿冰特式飲品。食客除了可以享受美食之外，自然少不了欣賞從山頂遠眺維港的景色。

雍雅山房

地址：山頂山頂道118號山頂廣場2樓202-202C號舖

優惠開售日期：即日起至11月30日

價錢： $438（原價$548，8折）

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【香港區下午茶推介3】鬧市的空中花園

位於銅鑼灣市中心金朝陽中心的Arcadia Restaurant & Bar亦推出了3款下午茶套餐，每款下午茶在食物的款式方面都各有不同，其中首推泡沬咖啡慕士蛋糕和特包杏仁味小蛋糕，除了打卡之外，原來餐廳亦擁有超大天台花園，居高臨下欣賞銅鑼灣和眺望維港海景。

Arcadia Restaurant & Bar

地址：銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心二期Midtown 30樓

優惠開售日期：即日起至8月31日

價錢：$313起（原價$368起，85折）

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【香港區下午茶推介4】味遊韓國X草莓樂園

灣仔六國酒店不時都會推出特色自助午餐、晚餐及下午茶，為配合炎炎夏日，酒店推出味遊韓國X草莓樂園下午茶自助餐，提供了多款韓式前菜、熱食，更精選出多款草莓甜品和Häagen-Dazs雪糕。除了有得食，更有得玩，因為餐廳設有掛滿新鮮草莓的草莓牆供採摘，讓大人小朋友可以體驗採摘新鮮草莓的樂趣並打卡拍照！現凡10位顧客惠顧自助下午茶，更可以免費獲贈「超CUP新地」一杯。

六國酒店

地址：香港灣仔告士打道72號一樓

優惠開售日期：即日起至11月26日

價錢：成人$262（原價$328，8折）｜小童$174（原價$218，8折）

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