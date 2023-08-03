冒險樂園開始沒落？網民熱議反駁「勁多人玩喎」1部機最受歡迎！

「美國冒險樂園日係唔係開始沒落？」討論區上有網民以此為題展開討論。



樓主表示兒時或中學時去冒險樂園玩，差不多間間舖都有個「賣幣阿婆」，大多數坐在推銀機啲凳上面，只要一同她有眼神接觸，就會走過來問，後生仔要幾多？最近樓主突然想去玩，入到幾間都「冇曬啲阿婆，咁點買幣？想問問哪一間還有阿婆賣幣？」

（圖片來源：美國冒險樂園）

*賣幣阿婆的金幣比店家賣得更平，所以有客人會光顧賣幣阿婆。

有網民回應︰「阿婆少咗，因為依家轉咗電子卡，同埋每年要人換新幣。」

有網民指出，去冒險樂園玩好貴！還有人去玩？但又有網民話，冒險樂園狂疫情3年間靠封關，人在香港不能去旅行，不介意花一千幾百推下銀；商場租金回落，連又一城都有分店，「仲問係唔係開始沒落？」

（連登討論區截圖）

部分網民留言▼▼

有不少網民和議，星期六、日好多人！樓主是否沒有去過？細個讀書做會員係$1個/幣。屋村區仍然有大把學生玩，假期又好多人玩，一家大細都去，多了好多情侶拍拖去；平日班老人家玩推銀機，放學班小學生玩遊戲機。荃灣準備開新店，已經見裝修中。如心店、又一城店勁多人玩，再落領展分店睇好多人！荃灣千色店又準備開喎！不過，公仔機貴！公仔唔靚，不過仲係好多人。而寵物小精靈機（Pokemon）勁多人玩，超多人排隊，阿爸阿媽幫阿囝排隊玩，但現在少了好多日本機。

（圖片來源：pokemon官方粉絲團）

現時冒險樂園一共有46間分店，遍佈港島、九龍、新界。除了各式遊戲機，繼續有好學生獎勵計劃，還有烘焙教室，每堂收費$329。