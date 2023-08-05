暑假活動｜4大室內活動門券優惠　衝浪/LEGO主題園/廸士尼音樂會

不知不覺暑假已過一半，如未計劃出國，又不想在戶外暴曬、搞到身水身汗，何不轉玩一系列各式室內活動，過個涼浸浸假期？香港的室內活動也同告精采，有著各式主題及項目，如衝浪場、Disney音樂會、樂高中心，以至Pinkfong世界歷奇樂園均有，現透過平台訂門券仲有優惠，大人小朋友都啱玩！



暑假Last Call！4大室內活動

暑假室內活動推介【1】Snow & Surf 室內滑水滑雪

足不出港同樣可玩衝浪及滑雪！位於葵涌的「Snow & Surf 」，場地面積超過一萬呎，是全球第一所可滑水及滑雪的室內運動場所。場內的滑水園區，與海洋公園水上樂園相同級數，水力強大，可玩出多款花式！至於滑雪場，內設有全港唯一的滑雪賽道，賽道斜度設計適合初學者學習，並全港獨家同時擁有兩部先進的旱雪金針菇電動滑雪練習機，適合任何程度玩家練習及改善技術。至於加上全年恆溫空間及溫水設備，滑水及滑雪活動都在室溫下進行，免卻穿厚衣的麻煩，玩得輕鬆又方便！

現時，透過網上平台預訂門券，即可享有特價優惠，低至$270（原價$388），入手「衝浪入場門票」大玩特玩！至於滑雪小组課程 (2位) 16:00-17:00成人票（單板）也低至$374（原價$996），非常抵玩！

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詳情：透過Trip.com預訂門券，衝浪入場門票$270（原價$388）起；滑雪小组課程 (2位)成人票（單板）低至$374（原價$996）。



暑假室內活動推介【2】香港樂高探索中心

香港樂高探索中心設有10個不同的樂高主題園區，遊樂活動豐富，環境打卡，適合所有年齡層同玩！現時樂高探索中心設有門券優惠，透過網上平台預訂門券，成人及小童一律減$10；家庭票（2位成人＋1位小童）減$63！

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詳情：透過Trip.com預訂門券，門票成人及小童$240（原價$250）；家庭票（2位成人＋1位小童）$687（原價$750）。



暑假室內活動推介【3】Pinkfong世界歷奇樂園香港站

Pinkfong帶同Baby Shark今年夏天登陸香港，開設全港首個Pinkfong大型歷奇樂園！樂園內有超過16項遊戲和活動，包括多個沉浸式體感互動遊戲、波波池遊樂場、Pinkfong機動遊戲等，色彩繽紛，滿滿的歡樂氣氛！

Pinkfong世界歷奇樂園香港站門券優惠 預訂連結 >>Trip.com

詳情：透過Trip.com預訂門券，門票成人特價$98（原價$118）；家庭票（1位成人＋1位小童）$306（原價$346）。



暑假室內活動推介【4】迪士尼100週年紀念音樂會

迪士尼粉絲召喚！為慶祝華特迪士尼公司成立100周年，HKSW 管弦樂團和八位來自香港和美國才華橫溢的表演者以悠揚管弦樂及美妙歌聲，將人進入迪士尼的經典電影世界。 配上原創的迪士尼動畫電影片段在大屏幕上現場放映，一起唱出《仙履奇緣》、《美女與野獸》、《獅子王》、《魔海奇緣》、《魔雪奇緣》和《奇幻魔法屋》等永恆金曲，踏上一趟兩小時音樂冒險之旅。

（圖片來源：官方）

音樂會於9月9日至10日在九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行，一連八場，門票現已在 Trip.com 上發售。

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詳情：透過Trip.com預訂門券，票價從 HK$280 到HK$580（大人小童同價），場次及詳情請參閱Trip.com網站。



同場加映：使用中銀信用卡結帳 減高達 $380

即日起至2023年8月31日，憑中銀信用卡於 Trip.com 預訂酒店、機票、當地體驗及高鐵車票，輸入指定優惠代碼可合共減高達 $380！ 優惠代碼每周名額為先到先得，額滿即止，並於優惠期內每周二凌晨12時至12時半之間更新。詳情連結 >> Trip.com