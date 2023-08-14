美團訂花攻略｜實試內地買花搵跑腿送　隱藏收費交收流程如何聯絡

美團訂花實試！內地買花訂花攻略！自己帶香港？抑或找跑腿？如何聯絡？有沒有隱藏收費？今次記者實試訂花，一束11枝紅玫瑰送到香港，標價¥68，最後變¥176，不過不論質素、收費到物流都伏位多多，即睇實試報導！



（好食玩飛記者攝）

香港買花閒閒地一紮都要數百元，稍微有款的花甚至索價逾千。近日網上興起美團訂花潮，不少網民分享僅需香港1/3價錢即可買到靚花。美團訂花潮蔓延，不少網民大讚透過美團訂花CP值奇高，訂花找跑腿哥直送到香港都$200有找！記者作為愛花的女生，聽完都好心動，今次便實試訂花，驗證係咪真係如大家所指般咁筍！結果中伏！

大量網民分享美團訂花體驗，大讚好抵買！▼ ▼ ▼

美團訂花5步驟 直送香港無難度

在分享中伏經歷前，先講講美團訂花直送香港流程。先要裝美團App，然後設置位置在「深圳」，之後search「訂花」關鍵詞，從中找信譽良好的花店，把心水花束放進購物車。然後從小紅書中search「深圳跑腿」關鍵詞，找到專門做深圳代購的送貨小哥，跟他溝通好送貨日期及送貨地址後，即可下單付款，在指定地鐵站交收。

記者經驗，由上午10時下單，12時到跑腿哥的指定地址，至下午5時約地鐵站交收，整個過程7小時，感覺挺快捷。

【1】美團App設置位置「深圳」

【2】輸入「訂花」關鍵詞，先選好花店及心水花束

【3】與跑腿哥溝通好送貨日期及送貨地址（深圳地址）

【4】下單，送花至跑腿哥指定的地址

【5】 在指定地鐵站交收（一般東鐵沿線）



中伏位【1】跑腿哥不接即日單！送貨時間不靈活

現時香港沒有從內地空送鮮花的物流服務，送花只得靠專做深圳代購的跑腿哥。由於私營帶貨關係，所以沒有規定的運貨時間，一般跑腿哥都不會受理即日訂即日送貨的單子！例如記者上週末，本想即日訂花，誰料無人受理！記者當時找了2位跑腿哥，一位表示自己只做星期三至六（跑腿哥Ａ），另一位則指自己只送平日（跑腿哥Ｂ）。因此，在與跑腿哥取得聯係後，必須先問清楚他的服務時間，才保障到自己可在預定日子收到花！

避雷方法：事前問清楚跑腿哥的服務時間、服務範圍。

中伏位【2】跑腿哥收費海鮮價

此外，不一定每個跑腿哥都設有送花服務，有的只送食物，加上花束的大小、送花日子是否遇正節慶、是否偏遠地區也會影響運費，最好事前問清楚！記者詢問了2位跑腿哥，同樣是11枝玫瑰花束，跑腿哥Ａ收$60/束，偏遠地區另收$40（意指東鐵沿線以外的車站，單一收費，再加1束花也不另加錢）；跑腿哥B則直收每束$100，如果願意在九龍塘交收，則平少少$80/束，$160/2束。

避雷方法：每位跑腿哥的收費也不同，收費好海鮮價 ，如時間充裕，宜花多點時間比較。

中伏位【3】港澳居民帳號未必享有美團折扣 ¥68變¥176實收無平到！

講起今次記者的最伏體驗，那就是美團的折扣，原來也分地區限制，未必惠及港澳居民！今次我在美團App中找到一間信譽良好的花店，看到店家做11枝紅玫瑰¥68優惠，即下單購買。怎料在付款時，¥68隨即變回原價¥176，標價與實際收費不一！

詢問店家後，店家先是不斷表示「我們按美團價去收費」、「我們不清楚」，直至記者表示要負評及投訴後，店家「立即」查明理由，指「部分優惠只限內地帳號享有」，並補充指「港澳居民帳號則不一定享有折扣優惠」！

後來，事件在美團客服的支援下解決，記者堅持指配送地址在深圳，按配送點不應按居住身份，最終事件才被受理，得到店家退返差額¥108。

避雷方法：雖然全程店家或美團都尚算有禮，有問必答，不過在此也必須提醒大家，港澳帳號不一定享有美團內的所有折扣優惠，付款前一定要睇清楚，免得像記者般付了冤枉錢，中晒伏！此外，如遇上收費不合理情況，必須聯絡美團客服，客服支援非常有力。

中伏位【4】花束實物有差距

記者約了跑腿哥在地鐵交收，當收到實物花束後，說實在也與網店圖示所見的有頗大差距！首先，網店圖示的玫瑰花又大又鮮紅，實物花朵則好細小，色澤偏黑，部分花瓣邊緣還皺皮及發黃！詢問店家時，得到回覆是「玫瑰未開齊」、要「多等兩天才完全開好」，可是就記者所見，玫瑰應是「過熟」，掉了不少花瓣，才顯得細小。不過，雖然花況有點強差人意，但包裝也挺精美，玫瑰下有用花泥藏好，絲帶及包裝材質不老土，挺好。

避雷方法：建議在店家出貨前，要求店家拍一張花束的實物照，圖物一致才出貨。在花束到達跑腿哥的收貨地點時，又可要求跑腿哥拍一張花束實物照，以此檢視跑腿哥運送花束時有否弄壞花束。

總結：

記者經過今次實訂，我覺得經美團訂花雖無想像中高質，還可能要面對貨不對辦、無法退款、花束可能在運送中途損壞、店家亂收費等連串問題，但如果避雷，單純一束花¥68，連$60運費（不計偏遠地區），加起上$200有找，確實是抵！