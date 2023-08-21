茶餐廳｜牛肉米粉絕配埋單$250/碗　網民：我太窮吃不起這高級的

香港茶餐廳界有一項熱話，一位網民到九龍城馳名食肆方榮記吃了一碗牛肉米粉，覺得牛肉和米粉是絕配，非常美味！心裡非常高興，埋單$250一碗。這位網民將他的開心經歷分享到社交平台；不過，不少網民將焦點放在價錢$250吃一碗牛肉米粉之上，不禁表示這樓主實在太有錢，$250可以有其他更經濟實惠及好味的選擇，也有有人將深圳和香港餐飲性價比作比較，理解為何部分香港人喜歡上深圳吃喝玩樂，因為內地吃飯比香港划算及豐富。

(圖片截圖：Facebook香港茶餐廳及美食關注組）

原文發布在Facebook香港茶餐廳及美食關注組專頁，樓主在文中寫到：「下午茶，入到方榮記牛肉粉，幾乎冇位，仲要河粉沽清，唯有改米粉，點知原來牛肉配米粉，竟然是絕配，難怪食河粉口感總覺得美中不足，今次意外收穫，竊喜萬分😍之前200，加咗價變成250碗。」

網民隨即有大量留言，並議論紛紛，大多數人覺得$250一碗實在太貴，感覺上不值得，覺得港元$250可以有更好及更多的選擇。甚至開始理解為甚麼愈來愈多香港人上深圳飲飲食食。不過也有人認為，可能$250一碗牛肉粉堅係好好味，甚至有心得分享到牛肉配米粉比配河粉更美味。

網民熱烈發表對$250一碗牛肉米粉的看法：「看著都流口水了。幫襯過真係唔識欣賞。其實牛粉配米粉好食過河粉，但炸醬配河粉好食過配米粉，另一牛腩河免湯，大家不妨試試。佢哋係討論緊堅離地食250元食一碗牛肉米呀，唔係研究緊牛肉配咩粉好食啲呀。」

「食2碗500，一家4口$1000！就快有500一碗雲吞麵。突然覺得自己好窮。得2種人食，一係有錢，一係儍既。有錢就是任性。我太窮吃不起這高級的。明碼實價，你情佢願。」

按圖有網民留言：

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「呢個價不如去打邊爐落肥牛再放個米粉唔好？拎去食幾碗正既崩沙腩河食到嘔都得。去街市牛檔二百蚊牛肉返屋企煮幾餐都得。250蚊去日本食到燒肉放題啦。250蚊我去午市放題食到嘔都得。250我過隔離街市上李輝記買牛頸脊食到你嘔。」

「智商稅😂而家連智商稅都加價。60蚊就差唔多。唔怪得而家咁多人上深圳食嘢。深圳可能$20碗。深圳喺隔離屠宰場拎比你幾廿蚊。深圳食4個小菜$200。我打個邊爐先123人仔。」

「你xx$250一碗牛肉米。原本都2舊水喎，仲加到價去250。大家唔好x住，可能好好味呢。喺openrice，唔少人食過都話唔好食，唔值。老實講，呢間嘢淨係午餐先抵食，一個碟頭飯30幾蚊。恭喜樓主post個用咗250 元一碗嘅牛肉米粉己經得到咁多網友回應，淨係睇呢6百幾個留言都開心死。」