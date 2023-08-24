港女力陳香港餐廳3宗罪︰深圳唔會咁對食客！網民1句反駁逾百讚好

香港雖被譽為美食天堂，不過當中有不少飲食文化，似乎連本地人都睇唔過眼！近日，有網友在社交平台上發帖，狠批香港獨有的飲食文化好「乞人憎」，直言「深圳都唔會有人咁對食客」，如齊人先可以入座、限時用餐和餐桌上沒有紙巾等3宗罪，隨即引起網民熱烈討論！有網民反駁指「唔限時如何讓後來者入座，疫情後你連紙巾都唔帶在身？」，1句KO帖主獲讚，又反舉1點香港飲食文化才真正惹人討厭，即睇網民點講！



港女鬧爆香港餐廳3宗罪 直指：深圳唔會咁對食客！

最近，一位網友在Facebook群組「飲食黑店大全 (全港食店質素關注組)」中發帖，詢問網友最憎香港哪一種獨有的飲食業文化，並列舉了3個選項：

1. 齊人先可以入座

2. 限時食飯，食飽就要走

3. 餐台無紙巾



帖文看似在收集意見，實際力插香港飲食文化「乞人憎」，她表示這些香港獨有飲食文化現象，不外乎源於香港的老闆凡事「賺到盡」、「香港人做野好快，好急，遲一秒都唔得」，以及餐廳「慳皮」！她還補充指即使去外國旅行，甚至深圳都不會有餐廳如此對待食客。

即睇網民點睇 👇 👇 👇

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網民反應兩極！熱議：唔俾餐廳Set限時 又想早入霸位好矛盾

帖文一出，即引起網民熱議，整體反應非常兩極！有香港飲食業從業員解釋指「有規矩都是保障食客」，絕非為「賺到盡」，指曾常見過有人叫一杯野飲坐5-6個鐘，出面大排長龍都唔理，又指有些人話4位但2位入先，霸佔了4人座，但到埋單時另外「兩位」仍無影。又有網友一句KO樓主，嘲諷指「唔限時如何讓後來者入座，疫情後你連紙巾都唔帶在身？」，即獲逾百讚好。

（圖片來源：facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

入座即洗餐具 超惹人討厭

至於支持樓主的網民亦為數不少，很多人指普遍指香港服務態度非常惡劣，擺明趕客，希望行內人正視。有網民提出，香港人坐低即洗餐具的飲食文化才最惹人厭，對我們香港人來說是習俗，但在外地人眼中，即時洗餐具好像質疑人不衛生似的。