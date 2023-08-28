福島核廢水｜日水產被禁累壽司缺食材？網笑明將大佬級軍艦或復興

日本8月24日中午排放核廢水，港府即日起禁止日本10個都或縣的水產品，有內地及香港人搶買鹽惹來「搶鹽潮、盲搶鹽、瘋搶鹽」。《香港01》記者曾向元氣壽司、爭鮮、壽司郎查詢，回覆指食肆所用的食材及水產沒有來自被禁的10個都或縣。雖然本港餐廳供應的水產及壽司或者不受影響，然而香港網民向來創意多多，近日見社交平台上有討論，當港府禁止輸入日本水產後，哪些壽司可成「大贏家」？換句話說，哪些壽司可復興及重新「發圍」？掀起一波創意討論。



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明將壽司其實早已結業，不過該店的「經典壽司」、創意壽司，擅以港式食物及非魚生食物融入日式壽司中的本領令人印象深刻。（圖片來源︰FB@Lap Cheng）

有網民先拋磚引玉表示︰「一切使用中式食材的『明將壽司』或成為最大贏家。」明將壽司其實早已結業，不過該店的「經典壽司」、創意壽司，擅以港式食物及非魚生食物融入日式壽司中的本領令人印象深刻，例如可樂糖壽司、鹹魚壽司、梅菜扣肉壽司、啫喱壽司等，軍艦系列是謂「鎮店之寶」，紅豆軍艦被喻為是打「大佬級」的食品堪稱傳奇。

明將壽司其實早已結業，不過該店的「經典壽司」、創意壽司，擅以港式食物及非魚生食物融入日式壽司中的本領令人印象深刻。（圖片來源︰香港網絡大典）

網民紛紛在帖文下方留言︰「懷念地獄級的紅豆軍艦壽司，實現紅豆軍艦偉大復興！留名睇創意壽司、片皮鴨壽司、福壽螺刺身壽司、小龍蝦壽司、支竹火腩壽司、鯇魚壽司」創意想法等榜上有名，最多人有反應是有網民用零食魚仔餅放在壽司上，獲得最多人讚好。其次是可樂糖壽司如果翻生，可否用生可樂整？說不定食完會發光。

中式食材壽司例子（小紅書@巨無霸壞壞）

按圖有網民留言︰

大眾對日本水產及壽司的食品安全有所關注，有居於日本的內地人拍片分享所見所聞，超市中的海鮮刺身區乏人聞津，相比肉類區有較多客人，馳名壽司店本來多人排隊，現在不用排而可直入店內。大家到日本旅遊時有沒有觀察到這些現象呢？