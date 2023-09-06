麥當勞咖啡McCafé取代　即磨咖啡$18>$22.5網民拆穿2細節變相加價

麥當勞自星期一停售簡稱「麥當勞咖啡」的優質濃香咖啡及優質即磨咖啡後，咖啡於昨天全由McCafé咖啡取代！表面上為全面升級咖啡質素，又有$10早餐時段換購優惠等，但有精明網友發現，即磨咖啡正價直接由$18加價至$23，甚至有2大魔鬼細節變相再加價「賺到盡」，又列舉3大經營例證，直指「金拱門（麥當勞俗稱）慳錢、賺盡」！即睇網民點講！



麥當勞將停售的普通咖啡採用白色杯（左），McCafé則是黃色杯。（倪清江攝）

麥當勞咖啡轉McCafé出品$18變$22.5 升幅近三成 網民表示心理不太平衡

麥當勞McCafé咖啡昨天（5/9）全面取代麥當勞原有的優質濃香咖啡及優質即磨咖啡，一如大家所料，咖啡價格即日作出調整，以元朗教育路分店的單買售價來計，即磨黑咖啡（細）即時由原來$18增至$22.5，升幅達三成，隨即惹來網友留言批評「夾硬加價離晒譜」、「昨日仲飲緊$18，今日飲要$23，心理好x不平衡」。

大量網民湧入麥當勞Facebook留言派嬲。（截圖自麥當勞官方 Facebook）

網民指咖啡已加咗價 2大細節變相賺盡

網民不滿麥當勞除直接加價好離譜之外，還有2大「魔鬼」細節變相再加價，有「賺到盡」之嫌。

麥當勞咖啡由昨天起全面統一由McCafé取代出品。（張旭珠攝）

1/ 黑啡不再免費跟奶

過往麥當勞咖啡，意指由咖啡壺裝好的優質濃香咖啡，黑啡可免費跟奶，但一但升級為「McCafé即磨咖啡」，便細緻分為黑、白啡，黑啡（$22.5）無奶跟，要跟就要加2蚊，或直接買白啡（$23），網民力指屈「水」（錢）。



2/ 黑啡不再設添飲服務

又有網民指，全線換做McCafé咖啡，另一問題是連帶原來的「濃香咖啡」添飲服務都消失了。不少市民愛在麥當勞打躉，通常飲咖啡都會多添飲一、兩杯，現不再供應濃香咖啡，變相連這個服務都沒有，惹起網民極大不滿。



網民力數麥當勞慳家3招 「真係識做生意」

除了上述魔鬼細節，又有網民列舉麥當勞咖啡由McCafé統一出品的3大慳家好處，揶揄大公司識做生意。

（一）麥當勞將咖啡出品統一，不再讓顧客二擇一，其實慳了成本。

（二）咖啡豆、咖啡杯以及包裝材料單一，貨倉儲存更慳位，運送更方便。

（三）備餐工作人員不用再分訂單是舊有濃香咖啡還是McCafe咖啡，工作流程相對更暢順。



有網民卻力撐 即使加價麥當勞咖啡仍物有所值

網民對麥當勞咖啡由McCafé取代，雖普遍持反對意見，不過亦有網民表示McCafé咖啡價格還是普遍較市價低，「公道講，比起STARxxxx同埋PACxxxx平，又好飲點」，直指抵飲過兩大連鎖咖啡店，質素對得住個價先！又有人指近年物價上漲，麥當勞要實施政策控制成本都無可厚非，如味道不是變質，仍值得支持。