魔雪奇緣世界迪士尼新園區直擊7大亮點！阿德爾城堡神還原

「魔雪奇緣世界」（World of Frozen）主題園區11月20日於香港迪士尼樂園登場，《香港01》「好食玩飛」頻道記者率先進入園區直擊7大亮點！香港迪士尼全球首個設有Frozen園區，內有包括1比1大的阿德爾城堡、阿德爾小鎮，園內還設有全新過山車「雪嶺滑雪橇」及遊樂設施「魔雪奇幻之旅」。此外，Frozen粉絲不可錯過「滴答精品店」及「極光糖果屋」一系列限定紀念精品！（9月12日持續更新）



香港迪士尼樂園全新「魔雪奇緣世界」將於11月登場，今次記者帶大家率先直擊有咩好玩！（圖片來源：Disney Magical Kingdom Blog）

由美國小鎮大街直入奇妙夢想城堡，位於小小世界及反斗奇兵大本營之間，即是迪士尼全新「魔雪奇緣世界」主題園區！園區靈感源自《魔雪奇緣》和《魔雪奇緣２》兩部電影動畫，故事圍繞著2個皇室姊妹愛莎及安娜追尋真愛及追夢的經歷。園區主分「阿德爾小鎮」及「阿德爾森林」兩部分，中間為阿德爾城堡及阿德爾港，大家可透過王國穿梭兩邊，遊覽多個電影出現過的建築物！

魔雪奇緣世界概念圖。（圖片來源：Disney Magical Kingdom Blog）

據說園區設置了正在舉辦「夏雪節」的背景設定，而今日記者所見，入口處已見寫著「普天同慶夏雪節」的路牌，加上沿路播放著悠揚的Frozen主題音樂，未入園已經好有氣氛！

何謂夏雪節？

在魔雪奇緣世界中，愛莎和安娜攜手讓四季冰封的阿德爾王國得以迎來夏天。「夏雪節」即紀念兩位公主成功拯救王國的慶典活動。



香港迪士尼魔雪奇緣世界亮點【1】神還原電影多個建築 阿德爾城堡、冰雪皇宮、小鎮鐘樓、雪花噴泉…

作為Frozen鐵粉，記者第1時間即去愛莎及安娜成長的阿德爾城堡！這兒按電影規格1:1還原打造，不論雪花紋理城塔、藍色尖塔瓦片屋頂、菱格木牆、圓柱塔樓、冰雕狀裝飾…等，每個細節都處理細緻，令人有置身Frozen世界的感覺！

此外，細心留意還會發現，在阿德爾城堡後的北山主峰上還有愛莎獨居的冰雪皇宮！還記者愛莎發現自己無法控制自身魔法，選擇在山上以魔法打造冰堡獨居，還演唱了經典主題曲《Let It Go》一幕，雖然冰堡小小一座，僅是裝飾物，無法打卡，但也可見園區對還原細節上非常用心！

（圖片來源：Disney Magical Kingdom Blog）

至於阿德爾城堡外側，還有多個阿德爾小鎮打卡點，如雪花噴泉、小鎮鐘樓 （遊樂設施「魔雪奇幻之旅」入口）、海灣碼頭亭閣、「滴答精品店」及「極光糖果屋」等。

當中，必訪打卡位「小鎮鐘樓」，其實曾多次出現在《魔雪奇緣》動畫系列中，現鐘樓上擺放了愛莎和安娜木偶，有讚頌她們之間的姊妹情誼的意義。而阿德爾海灣碼頭則可找到安娜和漢斯王子初次相遇時所摔落的小木船，眼利粉絲不妨找找看！

香港迪士尼魔雪奇緣世界亮點【2】極速滑行「雪嶺滑雪橇」過山車

提到魔雪奇緣世界，必玩全新「雪嶺滑雪橇」過山車！整個過程，玩家可體驗乘坐雪橇高速滑行、轉彎的極速快感，路線先經過商棧老闆奧肯的商店，中途會聽到雪橇穿越王國森林和峽灣的廣播故事，旅途還有雪人小白及馴鹿斯特，齊心合力地把雪橇拉上最高處的場景，既刺激又可賞風景。

香港迪士尼魔雪奇緣世界亮點【3】「魔雪奇幻之旅」冰雪皇宮探索之旅

不想太刺激，又有較溫和的遊樂設施「魔雪奇幻之旅」！進入小鎮鐘樓，穿過等候區就可玩！整個過程，總括即是探索愛莎的冰雪皇宮之旅，先由「阿德爾皇家碼頭」出發，乘坐精美的手工木刻小船，探見冰雪皇宮的每項細節！完成魔雪奇幻之旅，遊樂設施結尾又有以「聲像同步機械人技術」呈現愛莎、安娜和小白的對話。

香港迪士尼魔雪奇緣世界亮點【4】森林小天地互動體驗 探訪火精靈布魯尼

魔雪奇緣世界另一部分就是阿德爾森林，在魔雪奇緣故事中，愛莎擁有控制冰雪的力量，為了讓愛莎小時候能自由地探索她的冰雪魔法，她的父母阿德爾國王和伊冬娜皇后，特地在阿德爾森林創造了一個神秘的森林小天地！在這個小天地，玩家可大玩獨特的互動體驗，並有機會與兩個皇室姐妹見面！此外，在阿德爾森林還有《魔雪奇緣2》中出現過的火精靈布魯尼裝置，遊走在長滿苔蘚的巨石中，就可找到牠的踪影！

（圖片來源：Disney Magical Kingdom Blog）

香港迪士尼魔雪奇緣世界亮點【5】滴答精品店 限定紀念品

在小鎮鐘樓旁即是提供特色紀念品的「滴答精品店」，店子設定為小鎮居民世世代代光顧的玩具和禮品店，在安娜和愛莎出世時，精品店的店主曾經為她們製作玩具，因此這家商店門口更刻有皇家認可的印章。在這兒可看到各式各樣香港園區限定精品，Frozen迷必滿載而歸！

（圖片來源：Disney Magical Kingdom Blog）

精品店內有安娜和愛莎小時候創造小白的美好回憶油畫！

香港迪士尼魔雪奇緣世界亮點【6】極光糖果屋 特色極光糖果

如想買小吃類限定紀念品，不妨去阿德爾小鎮內的「極光糖果屋」，同樣主售限定紀念品，但這兒找到的以食品為主。在魔雪奇緣世界的設定中，極光糖果屋為鎮中最歷史悠久的糖果店，店主喜歡北極光，所以店內的裝潢和甜品均以北極光為靈感。

（圖片來源：Disney Magical Kingdom Blog）

香港迪士尼魔雪奇緣世界亮點【7】阿德爾港畔餐廳 Frozen主題料理

走了一圈，累了不可到阿德爾港畔餐廳享用午餐，餐廳以皇室的徽號番紅花作為標幟及英文店名，為阿德爾人民世代光顧的餐廳。阿德爾人民喜歡在餐廳舉辦聚會和慶祝活動，享受美味佳餚，可在這兒享受一系列特色Frozen料理。

（圖片來源：Disney Magical Kingdom Blog）

香港迪士尼魔雪奇緣世界

開園日期：2023年11月

