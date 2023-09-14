將軍澳火鍋鬍鬚佬任食$68起！午市宵夜供應免加一附地址營業時間

將軍澳火鍋、將軍澳美食推介！火鍋店「鬍鬢佬」近日進駐將軍澳寶琳，供應任食放題。餐廳於午市、宵夜時段更特設優惠，最平只要$68，大家便可以在1小時內任飲啤酒、任食魷魚、牛栢葉、蔬菜、雜丸等30多款火鍋配料以及獲得鮮肉1客。餐廳更免收加一服務費，即睇優惠詳情、地址！



（圖片來源：FB@Dick Yau）

任食$68起！午市／宵夜時段都供應

火鍋店「鬍鬚佬」上月進駐將軍澳寶琳的新都城中心，提供午、晚市與宵夜時段火鍋放題。當中，於午市、宵夜時段享用1小時的「午市／宵夜自選火鍋」，只需要$68。另想將時間多加長30分鐘，只需要多付$20。

「午市／宵夜自選火鍋」涵蓋湯底、1份鮮肉、30多款配料以及飲品。湯底方面，有多達9種選擇，包括皮蛋芫荽、椰奶木瓜、重慶麻辣清潤石鮮桃等市面較少見的湯底。而鮮肉方面，大家可選擇肥牛片、豬頸肉片豬、豬梅肉片或白羽雞肉其中1款。最後，大家可以到雪櫃、菜架選擇魷魚、牛栢葉、蔬菜、雜丸等30多款火鍋配料與飲品，大快朵頤。

免收加一！仲有其他3種放題 可點海鮮

「午市／宵夜自選火鍋」於12:00至15:30與21:30 - 00:00期間供應，2個時段都免收加一服務費，相當化算。此外，餐廳供應「白羽」、「皇麻」、「羽鳳皇」3種放題，額外供應扇貝、青口、黑松露蝦滑、廣島蠔等美點，價錢由$128起，詳情可參閱下圖：

（圖片來源：鬍鬚佬）

網民盛讚價錢抵：當食車仔麵都抵啦

由於$68的價錢非常化算，不少網民盛讚「鬍鬚佬」。網上飲食關注群組——「香港茶餐廳及美食關注組」更有組員表示火鍋的價錢「抵到爛」，甚至將價錢與日漸漲價的車仔麵相比。不過，另有網民擔心「鬍鬚佬」推出如此低價的火鍋，是餐廳捱不下去的跡象，憂慮餐廳會於短期內結業。

鬍鬚佬

地址：將軍澳貿業路8號新都城中心三期地下G23號舖

電話：6760 1177

