十一國慶｜香港夜繽紛活動懶人包！港鐵巴士戲院優惠夜市日期地點

【香港夜繽紛懶人包】政府為推動夜經濟而舉辦的「香港夜繽紛」日前正式展開。即日起至2024年春季期間，政府與多間企業將會舉行一連串夜間特備活動以及提供夜間消費優惠，部份旅遊景點亦會延長開放時間。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合「香港夜繽紛」逾22大活動及著數優惠！即睇下文！



（圖片來源：香港夜繽紛）

香港夜繽紛活動懶人包

「香港夜繽紛」於即日起至2024年春季舉辦，涵蓋中秋、萬聖、聖誕、除夕、新年等多個節日。期間，商場、博物館、主題公園等旅遊景點將會延長開放時間並於夜間舉辦購物、飲食、藝術、教育、文化等活動。活動種類多元，甚至提供折扣優惠，讓大家盡慶佳節、歡度晚上。

「香港夜繽紛」盛況：

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【9月27日更新】

城巴、九巴設深夜優惠

城巴、九巴2間巴士公司將於9至10月期間深夜設有車費優惠，以配合「香港夜繽紛」活動。

（圖片授權：城巴）

城巴方面，獨營的通宵路線將於10月1日凌晨期間提供半價優惠。要留意！優惠只適用於使用八達通與電子支付工具。以現金乘車的乘客，需如常繳付正價。提供優惠的路線如下：

（截圖來源：城巴）

至於九巴，於9月至11月的特定日子，為指定通宵路線推出75折優惠。跟城巴一樣，乘客以八達通卡或電子支付方式繳付車資，才可享用優惠。此外，九巴表示優惠更適用於分段收費及轉乘優惠，惟長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃除外。提供優惠的路線如下：

（截圖來源：九巴）

【9月26日更新】

香港夜繽紛9月起主要活動及優惠：

香港夜繽紛【1】大型商場 —— 延長開放時間、提供優惠

超過80個大型商場將延長營業時間，並於晚間舉辦不同活動和推出餐飲、泊車、購物等優惠。

例如沙田的新城市廣場將舉辦「Night Fever夜遊三重賞」，向大家提供2小時免費泊車優惠、消費回贈及夜間美食優惠。荃灣廣場亦會於秋季舉行「夜消費獎賞」，除了泊車、購物優惠，也會增設中秋發光打卡裝飾以及歌唱表演。

香港夜繽紛【2】戲院 —— 深夜特價

百老匯戲線的戲院（圖片來源：百老匯戲線）

部分戲院亦推出不同夜場購票優惠，海運戲院星期二推出買一送一優惠，再送HK$100美食現金券。除了現時的夜場購票優惠，由9月26日至11月5日的每個星期二，於戲院即場購買晚上6時後之電影放映場次，即可享買一送一優惠。再憑相關電子消費收據及電影戲票票尾，可換領海港城HK$100電子美食現金券。最平每人只需HK$20即可睇戲！買星期二晚上9時後的2D電影場次可享有三重優惠：首先憑現時海運戲院的推廣以HK$40購票，再享有今次活動的買一送一優惠，更可換領HK$100電子美食現金券。

【海港城泊車優惠】

晚上7時後，於海運戲院旁的海港城，泊車著數會加碼！由即日起至10月20日，逢星期一至五晚上7時後入車，消費HK$100即獲3小時免費泊車；消費HK$200更享5小時。其他時段消費每HK$100可享1小時免費泊車，每日最高享6小時。

另外，百老匯全線戲院21:00後票價劃一為$50，有分院更推出$35午夜場優惠，詳情可參閱以下連結：

香港夜繽紛【3】馬場 —— 免費開放

跑馬地馬場（圖片來源：香港賽馬會）

9月至12月期間，跑馬地馬場公眾席逢周三晚免費開放予公眾，賽道旁亦會設有多個主題表演、啤酒園。

香港夜繽紛【4】主題公園 —— 延長開放時間

海洋公園與迪士尼樂園均會於9至10月期間延長開放時間以配合舉辦萬聖節活動。於指定日子，海洋公園更會延長營業至23:00並在黃昏舉行「海洋公園夜趣自然遊蹤」，園方亦會在12月31日舉辦除夕倒數派對。

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香港夜繽紛【5】音樂會 —— 全新場地辦夜間表演

香港海洋公園水上樂園（圖片來源：香港海洋公園水上樂園）

耀榮文化聯同香港海洋公園水上樂園，於9月23日晚間在水上樂園門口廣場全新的音樂會場地「AQUALANE」舉辦「NewBomb」音樂會。

香港夜繽紛【6】大坑舞火龍 —— 疫後首次舉辦

疫前中秋節期間的大坑街頭（江智騫攝）

因疫情而停辦多年的大坑舞火龍將會在9月28日至30日復辦，多名健兒會在晚間舞動火龍。

香港夜繽紛【7】政府博物館 —— 新增夜遊體驗

入夜後的太空館與香港藝術館（余睿菁攝）

香港藝術館、香港科學館及香港太空館3間政府博物館將在9月28日，連續8個星期五、六、日及公眾假期延長開放時間至晚上10時，為遊客帶來夜遊體驗。

香港夜繽紛【8】港鐵 —— 推出夜間乘車優惠

（歐嘉樂攝）

9月29日至11月23日期間，港鐵乘客使用已連結MTR Mobile賬戶的成人八達通，於晚上乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士達五次並於22:30後出閘，可獲得1次免費本地車程獎賞，最多4次。不過，進出部份車站、乘搭機場快綫並不適用於該優惠。

香港夜繽紛【9】無人機表演 —— 港、深同步夜間舉行

9月30日晚上，中環海濱活動空間上空將有紫荊文化集團安排的1200架次無人機舉行飛行表演。當晚，深圳也會同時舉辦無人機演出。

香港夜繽紛【10】海濱夜市 —— 設攤位遊戲、美食檔、文藝表演

灣仔海濱（李澤彤攝）

政府將於9月底至11月下旬的周末在灣仔、卑路乍灣和觀塘的海濱舉辦夜市。夜市內將設10多項活動，包括攤位遊戲、美食檔、文藝表演、社區導賞等。

香港夜繽紛10月新增的主要活動及優惠：

香港夜繽紛【11】十．一煙花匯演 —— 停辦4屆後復辦

十．一煙花匯演（余俊亮 攝）

因反修例運動與疫情而停辦4屆的十．一煙花匯演將於10月1日晚上在維多利亞港復辦。

香港夜繽紛【12】大館 —— 安排多場夜間活動

大館已多次舉辦夜間活動（林靄怡攝）

大館10月起至下年2月期間，會在夜間安排多場表演、藝術及美食活動，讓大家夜遊大館時，體驗更佳。

香港夜繽紛【13】M+博物館 —— 特設夜間工作坊

M+博物館（圖片來源：M+博物館）

Ｍ＋會於10月6日下午開始舉辦「M+夜不同」夜間展廳活動和工作坊。館方表示，當晚的主題將圍繞最新特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」，讓大家體會展覽在日、夜間的不同。

香港夜繽紛【14】香港美酒佳餚巡禮 —— 恢復實體活動

香港美酒佳餚巡禮（HK01攝）

隨疫情緩和，美酒佳餚巡禮不用再於線上舉辦。旅發局將於10月26至29日期間舉行「2023香港美酒佳餚巡禮」，讓大家在中環海濱活動空間舉行享用來自各國的美酒與食品。

香港夜繽紛11月新增的主要活動及優惠：

香港夜繽紛【15】「香港夜饗樂」旅客餐飲消費券 —— 派發餐飲消費券

旅發局將會派發價值$100「香港夜饗樂」旅客餐飲消費券，以鼓勵旅客2023年11月至2024年1月放期間，於18:00後在食肆和酒吧消費。局方將在稍後安佈派發詳情。

香港夜繽紛【16】 開篷巴士夜間遊 —— 飽覽都市夜色

紅隧夜色（賴南秋攝）

旅發局於11月至下年1月期間，會舉辦開篷巴士夜間遊活動。只要繳付$20車費，大家便可以在車上飽覽都市夜色。

香港夜繽紛【17】 香港繽紛冬日巡禮 —— 巨型聖誕樹再臨西九

香繽紛冬日巡禮2022（圖片來源：旅遊發展局）

2023年11月24日至2024年1月1日期間，西九文化區會再度舉行香港繽紛冬日巡禮。屆時，巨型聖誕樹與聖誕市集會再臨文化區。

香港夜繽紛12月新增的主要活動及優惠：

香港夜繽紛【18】工展會

人山人海的工展會（廖雁雄攝）

12月16日至下年2024年1月8日，維多利亞公園將會有由香港中華廠商聯合會主辦的「第57屆工展會」，為期24天。主辦方預計會設900個戶外攤位，提供多種產品、美食和其他娛樂。

香港夜繽紛【19】廟街夜市 —— 新增裝飾、夜間本地文化活動

入夜後的廟街（歐嘉樂攝）

旅發局表示，正與廟街販商商會以及政府部門商討，在年末提升廟街夜市氛圍，包括透過加添裝飾佈置及舉辦美食活動，以推動夜間本地文化。

香港夜繽紛【20】跨年倒數 —— 戶外大型倒數活動

維港除夕倒數活動（圖片來源：旅發局）

除夕當晚，旅發局將舉辦戶外倒數活動，透過跨年活動帶動經濟。

香港夜繽紛2月新增的主要活動及優惠：

香港夜繽紛【21】農曆年宵市場 —— 部份日子開放至清晨

維園年宵市場（歐陽德豪攝）

2024年2月4至10日期間，食物環境衞生署會於全港多區設立15個年宵市場。市場的首3日會開放至00:00，而第4至6日則開放至翌日凌晨。

香港夜繽紛【22】新春國際匯演之夜 —— 疫情後重臨尖沙咀

新春國際匯演之夜（羅君豪攝）

2024年2月10日大年初一當晚，停辦4年的新春國際匯演之夜會再次於尖沙咀上演，令新年的夜間氣氛更為高漲。