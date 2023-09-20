中秋國慶免費搭車｜港鐵/渡輪/巴士4大交通有優惠 附假期好去處

十一國慶免費搭車！為慶祝十一國慶，政府宣布推出5大免費交通優惠，包括電車、天星小輪及富裕小輪全民任搭、小童免費搭地鐵及巴士等優惠，可趁機乘坐不同交通工具遊覽港九各區，探索更多香港好去處，即睇免費交通優惠詳情！



往年的維園中秋晚會（李澤彤攝）

中秋國慶免費搭車/有優惠 5大交通優惠全面睇

【1】免費搭電車

於中秋、國慶當日，全港市民可免費任搭電車。

（unsplash/ alisonpang）

電車亦會於中秋夜當晚延長營運時間至凌晨約1時，放假可以趁機會去港島區覓食或者遊覽多個好去處，即睇港島好去處推介👇👇👇

電車延長服務的安排如下：

（截圖來源：香港電車）

【2】免費搭天星小輪、富裕小輪

10月1日當天，全港市民可以免費乘搭天星小輪往返尖沙咀至灣仔，除了可以歎到中西美食，亦可以順道前往港島其他地區，參觀歷史古蹟及建築，打卡之餘又可以發掘更多香港靚景！即睇灣仔美食及好去處提案👇👇👇

回到尖沙咀鬧市，可以到品嘗不同美食，例如只賣3款麵的隱世麵店、復古風打卡Cafe或落地玻璃花園餐廳等！即睇尖沙咀美食及一日遊提案👇👇👇

（資料圖片）

除此之外，富裕小輪為慶祝回歸，宣布於10月1日舉辦免費乘船日。當日所有市民可以免費乘搭旗下「北角—觀塘—啟德」航線。

【3】小童免費搭九巴及龍運巴士、十一凌晨城巴、九巴指定路線半價

九巴及龍運巴士響應十一國慶，於國慶日舉辦小童免費乘車日，鼓勵大人帶兒童遊覽香港不同地方，愉快享受豐富假期！

（資料圖片）

除此之外，城巴、九巴2間巴士公司將於9至10月期間深夜設有車費優惠，以配合「香港夜繽紛」活動。

（圖片授權：城巴）

城巴方面，獨營的通宵路線將於10月1日凌晨期間提供半價優惠。要留意！優惠只適用於使用八達通與電子支付工具。以現金乘車的乘客，需如常繳付正價。提供優惠的路線如下：

（截圖來源：城巴）

至於九巴，於9月至11月的特定日子，為指定通宵路線推出75折優惠。跟城巴一樣，乘客以八達通卡或電子支付方式繳付車資，才可享用優惠。此外，九巴表示優惠更適用於分段收費及轉乘優惠，惟長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃除外。提供優惠的路線如下：

（截圖來源：九巴）

【4】小童免費搭港鐵 所有乘客免費搭輕鐵

於10月1日小童八達通乘客免費乘坐港鐵，包括本地、羅湖及落馬洲站線。此外，所有乘客同日可免費乘坐輕鐵及港鐵巴士。

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