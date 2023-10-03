大閘蟹放題2023｜大閘蟹宴推介$468起　任食爆膏蒸蟹／焗蟹／蟹粉

大閘蟹放題2023！大閘蟹宴推介！今次《香港01》「好食玩飛」記者為大家精心挑選5間推出大閘蟹蟹宴餐廳，除了能夠品嚐到新鮮的清蒸大閘蟹之外，還可以享受到多種口味的大閘蟹菜式，最平$468起！這些餐廳遍佈於港九新界，總有一家符合你口味！



又到一年一度的大閘蟹季！（圖片來源：陶源酒家官方）

⽴秋之際，秋意漸濃，不經不覺又到大閘蟹季！5大蟹宴推介最平$468起！

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大閘蟹2023套餐推介【1】六両⼤閘蟹 蟹粉佳餚配花雕酒

今年个園⽵語於9⽉25⽇起隆重推出「个園⽵語六両⼤閘蟹套餐」，為彰顯江蘇經典風味，只選⽤「⾜六両」⼤閘蟹公蟹，並特設 「⾜六両保證」，包換包新鮮。此外，个園⽵語還將鮮拆蟹粉、蟹⾁入饌，炮製⼀系列重量級⼤閘蟹粉菜式，如蟹粉拌麵、蟹粉三鮮⽯鍋飯、蟹粉燴原件花膠、蟹粉炒野⽣河蝦仁、蟹粉扒⾖苗、蟹粉扒原隻開邊澳洲龍蝦等，令食客盡情實踐「蟹粉⾃由」。本年度蟹宴，个園⽵語還精選4款美酒供⼤家搭配⼤閘蟹，分別為青⽟⼆⼗年極品花雕酒、庫藏⼆⼗年花雕酒、 庫藏⼗年花雕酒，以及善釀⼗年紹興酒。

大閘蟹2023套餐推介【1】个園⽵語

个園⽵語六両⼤閘蟹套餐

售價：特價$588／位（原價$988／位）

地址：九龍尖沙咀廣東道25號海港城港威商場3樓3202號舖

訂座：2116 8328



大閘蟹2023套餐推介【2】鵝肝鮑魚入饌 精緻蟹粉菜式

米芝蓮食府國金軒將於10月至11月期間推出時令江蘇大閘蟹盛宴。今年總廚精心挑選優質 6 両大閘蟹，以紫蘇葉原汁原味清蒸，還新鮮生拆蟹粉，準備一系列精緻的蟹粉菜式！當中，最新推介菜式包括蟹粉鵝肝鮑魚墨魚夾、蟹粉冬絲豆腦素翅羹、蟛蜞醬蟹粉魚米湯琵琶蝦泡仙翁米等，讓饗客盡享極品蟹香滋味。

大閘蟹2023套餐推介【2】國金軒

國金軒江蘇大閘蟹盛宴 X NIKKA WHISKY（只限一晚）

日期：10月6日，19:00-22:30

售價：8 道菜盛宴$1088／位（兩位起）配五款 Nikka Whisky 雞尾酒

地址：尖沙咀彌敦道 118-130 號 Mira Place, The Mira Hong Kong 國金軒3樓

訂座：2315 5222



大閘蟹2023套餐推介【3】清蒸江蘇大閘蟹 八頭鮑魚扣海參

港島海逸君綽酒店中菜廳君綽軒於10月2日至11月30日期間推出大閘蟹盛宴套餐，菜單包括清蒸五兩江蘇大閘蟹、紅燒蟹粉翅、蟹粉小籠包、蠔皇原隻八頭鮑魚扣海參、脆皮和牛臉及蟹肉燴伊麵等，讓人盡享大閘蟹的鮮味以及濃郁甘香。最後以一客暖胃散寒的薑茶芝麻湯丸為大閘蟹盛宴畫上完美句號。

大閘蟹2023套餐推介【3】港島海逸君綽酒店 君綽軒

君綽軒大閘蟹盛宴套餐

日期：10月2日至11月30日

售價：特價$1,673／2位（原價＄1,833／2位）

地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓君綽軒



大閘蟹2023套餐推介【4】2小時無限任食大閘蟹放題 一口氣嘗盡多種煮法大閘蟹

今年陶源酒家再度推出人氣的2小時大閘蟹放題，僅需$528起，即可無限制地品嘗多種煮法的大閘蟹，包括清蒸大閘蟹、太雕蒸大閘蟹、油鹽焗大閘蟹，還有多款美味的小菜和小食供應，如椒鹽海中蝦、避風塘雞中翼、脆鹵豆腐、川味牛柏葉等等，讓人放縱味蕾盡享多重滋味！另外，每位客人更可享用特盛三式一份，包括鮑汁扣原隻鮑魚伴百靈菇、金湯小米燴遼參及蟹粉扒豆苗，份量十足！

大閘蟹2023套餐推介【4】陶源酒家

2小時無限任食大閘蟹放題

日期：即日起至另行通知

售價：$528／位

地址：灣仔菲林明道 8 號大同大廈 1-2 樓（灣仔店）

觀塘成業街 7 號東廣場 2 樓 201 至 204 號舖（觀塘店）

旺角豉油街 118 號仕德福酒店地下（旺角店）

尖沙咀加連威老道 98 號東海商業中心 LG1 樓（尖沙咀店）

九龍灣常悅道 9 號企業廣場 1 期地下（九龍灣店）

荃灣沙咀道 6 號嘉達環球中心地舖（荃灣店）

將軍澳康城路 1 號 The LOHAS 康城 4 層 418 號舖（日出康城店）



大閘蟹2023套餐推介【5】2小時任食大閘蟹+片皮鴨

每逢大閘蟹季節，金黃色的蟹膏散發著鮮甜的香氣，吸引著眾多蟹迷前來品嘗。今年富臨海鮮酒家推出2小時任食大閘蟹放題，除可歎大閘蟹外，同樣還設有任食片皮鴨放題及各式珍味菜式！此外，每位客人還可各得一份蠔皇原隻鮑魚、花膠濃雞湯、生拆蟹粉扒豆苗、菠蘿生炒骨，每枱送白葡萄酒一支。

大閘蟹2023套餐推介【5】富臨海鮮酒家

2小時無限任食大閘蟹放題

日期：即日起至另行通知

售價：$468／位（星期一至四），$528／位（星期五六日及公眾假期）， 2位起

多間分店預約：柴灣分店、美孚分店、黃大仙分店、欣榮分店、天盛分店、紅磡分店、沙田分店、建勞分店、貿易分店、和宜分店、中央分店、鯉魚門分店、九龍灣分店、西環分店



大閘蟹2023套餐推介【6】極致蟹宴自助晚餐

踏入微涼的秋季，正是一衆海鮮饕客盡情品嚐鮮蟹的最佳季節。香港JW萬豪酒店的JW咖啡室推出極致蟹宴自助晚餐，提供多款令人食指大動的冰鎮鮮蟹，如英國麵包蟹、亞洲紅蟹或加拿大鱈場蟹腳等。琳瑯滿目的熱葷匯聚國際風味，滿足不同喜好的蟹迷。喜歡濃郁香口菜式的食客，又可品嘗湖南炒辣蟹、泰式咖喱炒蟹、焗釀蟹蓋和西式煎蟹餅，款款惹味十足。花雕雞油蒸蟹、蟹粉小籠包及蟹肉扒時蔬帶出鮮蟹的香甜滋味，回味無窮。即席烹調專區更供應鮮味無比的秘製蟹粥和蟹粉撈麵，定必讓客人捧腹而回。

大閘蟹2023套餐推介【６】JW咖啡室

日期：10月1日至31日，18:00-22:00（星期一至日）

售價：星期一至四/成人$928位；小童（3-12歲）$648位

星期五至日及公衆假期/成人$968位；小童（3-12歲）$678元位



大閘蟹2023套餐推介【7】甘香大閘蟹盛宴

又到大閘蟹當造的季節！香港W酒店星宴中餐廳於10月1日至11月30日期間推出限定⼤閘蟹菜單。星宴將採用鮮甜爆膏的六両⼤閘蟹，大家可選擇蟹膏硬身香口的雄蟹或蟹膏軟身滑口的雌蟹。此外，必食「蟹粉扒百花煎釀花膠」，花膠經過煎炸後形成金黃酥脆的外皮，內部則保持著彈性嫩滑的口感；「石窩鮑魚蟹粉燴飯」有原隻鮑魚一隻，配上吸收鮑魚和濃郁蟹粉精華的燴飯，每一口帶有濃郁的海鮮滋味，令人回味無窮；「蟹粉鍋巴脆蝦球」新鮮即炸的香脆鍋巴，放上爽口蝦球和香濃滑溜的蟹粉，令口感更有層次等，一系列滋味蟹粉菜餚，令人食指大動！

大閘蟹2023套餐推介【7】香港W酒店

日期：10月1日至11月30日

