裕華「台灣糕餅美食節暨名茶和茶文化展」為今個中秋添上台灣味

中秋節傳統送禮不外乎是送各式月餅和水果給親朋好友，如果今個中秋想送禮有特色，或者感受一下台灣的味道，就要去裕華國貨的「台灣糕餅美食節暨名茶和茶文化展」！數百款經典台灣餅食和近百款名茶任你選擇，一於為自己和親朋好友打造一個有台灣味的中秋！



中秋特色送禮 台灣餅食及名茶

中秋節象徵團團圓圓，是充滿歡樂和溫度的節日之一，跟親戚和好友眾首一堂，互相送禮，為對方送上祝福，不亦樂乎。中秋送禮普遍是送各式月餅和水果，又或者送上一枝美酒，添加多一層氣氛。然而，裕華國貨今年決定為送禮賦予特色，舉辦了「台灣糕餅美食節暨名茶和茶文化展」，讓大家選購台灣特色餅食和名茶作送禮之用。

今次展覽提供了數百款經典台灣餅食，包括百年喜餅老店郭元益、知名台日糕餅店陳允寶泉、鳳梨酥專家顏新發、中外餅舖、先麥餅家、老太陽堂、華珍煎餅、海邊走走、躉泰芋香流芯酥和糖村法式牛軋糖等等。除了有精致小巧的糕點外，同場亦有民雄咸金桔系列、百二歲台灣茶系列、芝麻先生健康茶和品牌台灣茶系列等等。

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想為自己和親朋好友打造一個有台灣味的中秋節，就記得來裕華國貨的「台灣糕餅美食節暨名茶和茶文化展」選購各款餅食和名茶！

「台灣糕餅美食節暨名茶和茶文化展」詳情

地點：裕華國貨佐敦總店5樓展覽廳

日期：即日至10月8日

時間：上午10時至晚上10時

（資料及相片由客戶提供）