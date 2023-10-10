10月生日優惠2023｜20大生日餐飲優惠！免費自助餐　BBQ/釣蝦有折

10月生日優惠2023！記者整合了10月生日壽星可享用的19項生日餐飲優惠，讓10月生日的朋友大飽口福及過得盡興。提供優惠的餐廳包括連鎖食肆、車仔麵檔、燒味餐廳、中菜館、酒店自助餐、放題、燒烤場、釣蝦場、餅店等，部分餐廳請壽星免餐食！即睇以下詳情。



（符祥定攝）

- 下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定

- 部分優惠或會因應節日或公眾假期暫停提供，最終優惠情況視乎個別餐廳而定，詳情可致電餐廳查詢。



10月生日優惠一覽

10月生日優惠【1】新記雞粥

元朗起家的新記雞粥近期在觀塘開設了新分店，新分店提供半價優惠予今個月生日的壽星。優惠詳情可參閱下文：

新記雞粥以雞粥為招牌菜（圖片來源：新記雞粥）

10月生日優惠【2】Nina Patisserie

如心酒店集團推出生日優惠，已登記成為CCG Hearts如心賞會員的朋友，可於生日月份獲贈旗下時尚甜點品牌——Nina Patisserie的蛋糕或折扣。突破級會員於生日月份可獲贈指定口味Nina Patisserie 拿破崙蛋糕 （12cm）一個；而熱心級或以上之會員於生日月份購買指定蛋糕。

（圖片來源：KLOOK）

優惠不適用於網上商店及不可與電子優惠券同時使用，需要前往如心酒店集團的指定店舖選購。

Nina Patisserie

優惠適用店舖：

Café Circles、 如、 canton pot 、阿翁小館、I-O-N 黃竹坑、 I-O-N 觀塘、Nina Patisserie 荃灣西、Nina Patisserie 銅鑼灣、 Nina Patisserie 黃竹坑、Nina Patisserie 觀塘、Nina Patisserie 中環街市，以及 Nina Patisserie 雅蘭中心期間限定店



能提取蛋糕之店舖：

Nina Patisserie 荃灣西、Nina Patisserie 銅鑼灣、 Nina Patisserie 黃竹坑、Nina Patisserie 觀塘、Nina Patisserie 中環街市，以及Nina Patisserie 雅蘭中心期間限定店



10月生日優惠【3】LIFETASTIC

LIFETASTIC的「銀會員」可於生日月內凡作任何消費可享免費件裝蛋糕1件，而「金會員」可獲免費原個小型蛋糕1個。要注意，要在領取前至少3天預訂。

（圖片來源：LIFETASTIC）

LIFETASTIC

地址：

銅鑼灣希慎廣場分店：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場3樓326號舖

銅鑼灣 Fashion Walk 分店：銅鑼灣記利佐治街11-19號名店坊1樓Kiosk 1B號舖

將軍澳PopCorn分店：將軍澳PopCorn1期地下G19號舖

中環 ifc 商場分店：中環金融街8號國際金融中心商場2樓2096B號舖

金鐘港鐵站分店：金鐘港鐵站ADM 30B號舖(近E出口)

太古城中心2期分店：太古城中心2期1樓112號舖

元朗形點I分店：元朗朗日路9號形點I期2樓2065號舖

尖沙咀海港城分店：尖沙咀海港城港威商場2樓2201-2號舖

尖沙咀The ONE分店：尖沙咀彌敦道100號The ONE 4樓L406號舖

旺角朗豪坊分店：旺角朗豪坊B2樓35A號舖

九龍塘又一城分店：九龍塘達之路80號又一城LG2層Kiosk C號舖

觀塘APM分店：九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期1樓L1-5舖

沙田新城市廣場分店：沙田沙田正街18-19號新城市廣場1期4樓410號舖



電話：

銅鑼灣希慎廣場分店：2538 6990

銅鑼灣 Fashion Walk 分店： 2564 8283

將軍澳PopCorn分店：2695 4677

中環 ifc 商場分店：2564 8280

金鐘港鐵站分店：3709 6364

太古城中心2期分店：2395 3368

元朗形點I分店：3998 4262

尖沙咀海港城分店：3709 6045

尖沙咀The ONE分店：2564 8533

旺角朗豪坊分店：2557 7261

九龍塘又一城分店：2154 1278

觀塘APM分店：3568 1352

沙田新城市廣場分店：2117 0708



10月生日優惠【4】小鎮雪糕店

於生日時惠顧位於香港迪士尼樂園美國小鎮大街的小鎮雪糕店，店員會額外免費為壽星的雪糕插上「Duffy與好友」生日小牌，讓大家的生日體驗更甜美。

插上「Duffy與好友」生日小牌的雪糕（圖片來源：香港迪士尼樂園度假區）

小鎮雪糕店

地址：竹篙灣香港迪士尼樂園美國小鎮大街區316-318號舖

電話：3550 3388



10月生日優惠【5】牛氣Nabe Urawa

牛氣向壽星供應「牛肉蛋糕」。壽星於生日內一周內惠顧牛氣晚市，會獲贈以牛肉堆砌，如蛋糕形狀的「牛肉蛋糕」。謹記壽星須在到訪之日前最少一日致電店方訂檯，方可獲贈「牛肉蛋糕」。

（圖片來源：牛氣）

牛氣Nabe Urawa

地址：

荃灣分店：荃灣大河道98號如心廣場二期1樓104號舖

東涌分店：東涌達東路18-20號東薈城1樓119號舖

屯門分店：屯門屯盛街1號屯門市廣場一期3樓3235, 3236, 3237及3239號舖

大埔分店：大埔南運路9號新達廣場1樓052B號舖

尖沙咀分店：尖沙咀彌敦道100號The ONE 4樓L404-405號舖

銅鑼灣分店：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場14樓1404-1405號舖

康城分店：西貢將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓305號舖

將軍澳分店：將軍澳唐德街9號將軍澳中心1樓140-141號舖

旺角分店：旺角彌敦道625及639號雅蘭中心地下(部份)及1樓118號舖



電話：

荃灣分店：2662 6610

東涌分店：2818 8028

屯門分店：2363 3181

大埔分店：2838 0036

尖沙咀分店：2295 1833

銅鑼灣分店：2652 0008

康城分店：2663 2863

將軍澳分店：2330 0050

旺角分店：2866 8876



10月生日優惠【6】Holly Brown

Holly Brown推出生日禮遇。壽星於生日當月光顧 Holly Brown Coffee Roaster，可獲得丹麥吐司1份。丹麥吐司上放滿雪糕、朱古力、忌廉、果醬，一定讓壽星感到愉快。

（圖片來源：Holly Brown）

Holly Brown

地址：九龍荔枝角長順街15號D2 Place二期地下1號舖

電話：2371 2826



10月生日優惠【7】蝦立方

位於新蒲崗的室內釣蝦場「蝦立方」，佔地近4,000呎，空間感十足，可以釣淡水大頭蝦，在購買鐘數內釣到多少，就可以帶走多少！場內更提供免費即場烹調大頭蝦服務，即釣即歎大頭蝦，夠晒過癮！壽星生日前後3日2人同行前往，可享免費釣蝦3小時優惠。

蝦立方

地址 : 九龍新蒲崗大有街3號萬迪廣場8樓D及E室

電話 : 3565 4233

時間 : 星期一至日中午12時至凌晨2時（逢星期二休息）（最後入場午夜12時）



10月生日優惠【8】八歌仙

八歌仙主打日本和牛燒肉和Shabu Shabu兩食，現推出生日優惠，當月壽星前往八歌仙慶祝生日，4人同行1人可以免費食燒肉，再送生日蛋糕1件及即影即有1張！生日優惠限晚市M9+澳洲和牛燒肉放題或A5鹿兒島日本和牛燒肉放題，平日星期一至四都適用，需於一天前訂座及入座前要出示生日證明。

八歌仙

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓802號鋪

電話：2328 7303

*此優惠不能與其他優惠同時使用

*加一服務費以原價計算

*優惠適用於當月生日的顧客

*入座前請向職員出示生日證明



10月生日優惠【9】 Suage北海道湯咖哩

成為Suage北海道湯咖哩的會員後，於生日正日、之前或之後7日光顧餐廳，便得到全單8折的生日優惠。

（圖片來源：FB@我は何しに香港へ？）

Suage北海道湯咖哩

地址：九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊4A層1號舖

電話：2622 2388



10月生日優惠【10】香港百樂酒店

百樂酒店Park café推出生日優惠，凡至少4人一同惠顧於Park café享受「心『花』怒放．海鮮自助晚餐」，1位當月生日壽星即可享免費自助午餐優惠，同行親友都有85折。

「心『花』怒放．海鮮自助晚餐」（圖片來源：香港百樂酒店）

百樂酒店 Park café

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話：2731 2168



10月生日優惠【11】九龍東皇冠假日酒店

九龍東皇冠假日酒店旗下的自助餐廳正供應晚市生日優惠。壽星於晚市光顧自助餐廳，便可免費獲得火焰朱古力球雪山蛋糕，更可以自訂朱古力賀詞牌！雪山蛋糕每晚限量供應，謹記要在欲光顧之日的至少前一日預訂。

（圖片來源：香港九龍東皇冠假日酒店）

九龍東皇冠假日酒店

地址：將軍澳唐德街3號 (港鐵將軍澳站C出口)

電話：3983 0388



10月生日優惠【12】城景國際酒店

供應超過數十款環球美饌，供應即切燒美國牛肉眼的城景國際酒店自助餐店——City Café提供生日福利。壽星可於生日正日、之前或之後3天內獲贈生日蛋糕（半磅）。要換取蛋糕，須於入座前2天向店方預訂。壽星須於換取蛋糕時出示身份證明文件。

（圖片來源：城景國際酒店）

城景國際酒店

地址：九龍油麻地窩打老道23號

電話：2783 3287



10月生日優惠【13】半島酒店

半島酒店推出生日優惠，當月生日壽星可享有「快樂生辰獎賞」生日優惠，於生日當日惠顧大堂茶座晚餐2位或以上，可獲贈生日蛋糕1個。

如果想使用半島酒店生日優惠，記得要在3日前向餐廳預訂，用餐時需出示出生日期證明，如要取消訂座要最少1日前通知。

半島酒店

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道22號

電話：2696 6772



10月生日優惠【14】中庭

位於灣仔會展中心中的中菜館——中庭推出「生日賞你食」優惠。壽星與其餘3位或以上的同行者一起於壽星的生日月份享用晚餐，並消費滿港幣1,000元（不包括茶芥及加一服務費），壽星可獲免費，所有人更可獲贈壽包一個。

（圖片來源：中庭）

中庭

地址：香港島灣仔港灣道1號香港會議展覽中心1樓

電話：2582 7332



10月生日優惠【15】苪碗麵

位於荃灣的車仔麵店——苪碗麵推出「10月壽星優惠」。10月壽星或其同行者於周一至五12:30 - 14:30期間出示身份證後點選車仔麵達4個餸或以上，自己與同行者將得到10％優惠。此外，壽星更會有免費獲得1份隨機供應款式的小食。

苪碗麵

地址：荃灣荃景圍86號荃灣中心商場1期地下S52號

營業時間： 12:00 - 14:30（周一至五）

電話：2389 3838



10月生日優惠【16】聯和墟新好運燒臘工房

聯和墟新好運燒臘工房10月推出生日優惠，10月壽星於結帳時出示身份證，便可以得到「全單9折優惠」，以優惠價享用燒味飯、雀籠燒鴿、素鵝、紅荳冰等美點。

聯和墟新好運燒臘工房

地址：粉嶺聯和墟聯安街45號

營業時間：09:30 -20:30

電話：2669 2186



10月生日優惠【17】全新餐廳

聯和墟新開業的全新餐廳已提供生日優惠，10月壽星於出示身份證後，可免費獲得紅荳冰1杯。紅荳冰全日供應，生日優惠於早餐時段經已能夠享用。

全新餐廳

地址：粉嶺聯和墟聯安街43號

營業時間：07:00 -17:00（周一至五）；09:00 - 21:00 （周六、日及公眾假期）

電話：5365 9106



10月生日優惠【18】大欖燒烤

大欖燒烤推出生日多人同行優惠。凡於生日正日、前或之後1天與5位朋友同行光顧「港式燒烤」。在出示身分證明文件後，壽星便能獲免費招待。此外，同行朋友亦可同時得到啤酒塔9折及海鮮拼盤95折優惠。優惠只適用於星期一至五，不適用於星期六、日、公眾假期及指定日子，需在使用前一天先預訂。

（圖片來源：大欖燒烤）

此外，於生日正日、前或後7天內惠顧，除上述優惠，更可以獲得無酒精香檳或莎莉蛋糕，作慶祝之用。

（圖片來源：大欖燒烤）

大欖燒烤

地址：大欖大欖涌村385地段

營業時間：14:00 - 22:00 （星期一至五）；13:00 - 22:00（星期六、日及公眾假期）

電話：2613 1811



10月生日優惠【19】龍鼓灘海邊BBQ

位置屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐的龍鼓灘海邊BBQ，除了普通座位，另設有海景位及冷氣VIP房！壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，無限時歎到多款燒烤美食。另外，壽星可享代雪蛋糕服務及免費額外蛋糕餐具。

（圖片來源︰龍鼓灘海邊BBQ@Facebook）

生日優惠必須於3日前預訂，每組客人可享有的壽星優惠數量不限，惟扣除壽星費用後，其餘收費如常計算。壽星需出示身份證明文件作實。

龍鼓灘海邊BBQ

地址：屯門龍鼓灘村136地段

電話：5601 1002



10月生日優惠【20】Pizza Hut

Pizza Hut會向所有8月生日的會員派發電子優惠券，普通會員的優惠券面額為$50，而「金會員」的優惠券總面額為$100，更可免費得到拔呼地必勝批1個。