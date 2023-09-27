海洋公園哈囉喂6大鬼屋率先睇　怨靈鬼校／妖怪の森…附票價開放日

海洋公園哈囉喂！Ocean Park Halloween！6大鬼屋率先睇︰怨靈鬼校、怨靈異域、異度空間、壹捌靈實驗室、妖怪の森、咒偶II，今年秋季鬼聲鬼氣再襲海洋公園，海洋公園被妖魔鬼怪佔據。萬聖節期間，園內具有6大鬼屋，以學校、森林、片場等設施為背景，挑戰大家的膽量。除了鬼屋，大家亦可以在園內通道、表演場地等多處看到嘩鬼東搖西擺、張牙舞爪。跟往年一樣，鬼屋另作收費，除入場費外需額外購票方能到訪，即睇活動日期、時間、票價！



海洋公園哈囉喂期間，園內通道、表演場地等多處會有哇鬼東搖西擺、張牙舞爪（圖片授權：香港海洋公園）

海洋公園哈囉喂6大鬼屋登場！

今年海洋公園哈囉喂以「鬼校輪迴」為主題，勢要讓大家在充滿兒時回憶的校園裡擔驚受怕及挑戰膽量。大家登上「亡命校巴」後，將會被帶到恐怖教室、鬼怪異世界、荒廢實驗室、鬧鬼禮堂與陰深花園等凶鬼徘徊之地。

海洋公園哈囉喂【1】AEON信用卡呈獻：怨靈鬼校

（圖片授權：香港海洋公園）

大家下校巴後，可以探索滿佈鬼怪的「怨靈鬼校」。該荒廢了的校舍不時傳出的怪叫聲，使人膽戰心驚。據說，只要幻想與昔日同窗重返校園，鼓起勇氣踏進未知的國度，再跟隨神秘的腳步聲，便能一步一步重回過去，揭發到該校變得血腥的驚慄真相。

位置：海濱樂園（山下）夢幻水都怡慶坊

開放時間：17:00 - 23:00



海洋公園哈囉喂【2】怨靈異域

（圖片授權：香港海洋公園）

逃離鬼校後，若想得悉更多關於該校的恐怖故事，不妨走進「怨靈異域」繼續探索。由於「怨靈異域」是「怨靈鬼校」的延續，記者建議大家即使看到「怨靈異域」的等候時間較短，也先到訪「怨靈鬼校」以得到更佳的體驗。

位置：海濱樂園（山下）夢幻水都怡慶坊

開放時間：17:00 - 23:00



海洋公園哈囉喂【3】異度空間

（圖片授權：香港海洋公園）

一道奇幻的大門在園裡一隅出現，引領大家跌入怪奇的異空間。在「異度空間」裡，有看不到盡頭的無限迴廊、迷幻鏡像空間和令人眩暈的恐怖巨型旋轉木馬，讓大家於未知之處心慌慌。

位置：海濱樂園（山下）夢幻水都海濱樂園廣場

開放時間：17:00 - 23:00



海洋公園哈囉喂【4】壹捌靈實驗室

（圖片授權：香港海洋公園）

除了校舍，園內被架設了一所正秘密進行恐怖實驗的「壹捌靈實驗室」。室主試圖將活人變成生化武器，而致命病毒更迅速擴散播至整個實驗室，考驗大家能否逃出恐怖角度。

位置：高峰樂園（山上）海洋天地極速之旅舊址

開放時間：17:00 - 23:00



海洋公園哈囉喂【5】妖怪の森

（圖片授權：香港海洋公園）

園內的一片森林突現出現百鬼妖物，據悉還有探險家在林間失蹤。大家若有勇氣，可以在森林中與世隔絕的日式村莊尋找他們的下落，協助搜索一眾生還者，不然他們或許會變成一堆冰冷的骸骨。

位置：高峰樂園（山上）海洋天地怡庭

開放時間：17:00 - 23:00



海洋公園哈囉喂【6】咒偶II

（圖片授權：香港海洋公園）

「咒偶II」延續往年鬼屋「咒偶」的故事。大家在片場裡，可以體會到一名寂寂無名的女演員的故事。女演員終日夢想成為女主角，可惜直至死前都未能完夢，她的執念在片場內陰魂不散。大家在探索她的故事期間，一不留神或許就會掉進模糊界限，與惡靈接通。

位置：高峰樂園（山上）動感天地帳篷

開放時間：17:00 - 23:00



嘩鬼震撼舞台 表演展「鬼才」

除了多所鬼屋，園內亦有多個由哇鬼主演的演出。當中包括能讓大家一睹魔界女王風姿的「魔間女王祭典」，大家亦能夠於首屆地獄選美大賽，見證「奪命選美騷」，看看一眾「凶」靈女神、鬼界KOL如何大展「非人」魅力。另有更多妖魔會在「嘩鬼大匯演」上，大展鬼才。

（圖片授權：香港海洋公園）

哈囉喂指定日子舉辦 入鬼屋要額外購票

跟往年一樣，鬼屋另作收費，除入場費外需額外購票方能到訪。大家可以根據喜好，購買「鬼怪三重奏門票」或「「恐怖三重奏門票」進入擬到訪的鬼屋。若想探索所有鬼屋，便需要購買所有「三重奏門票」。各門票所包含的鬼屋、價格如下：

（圖片來源：香港海洋公園）

而園內的所有鬼屋，將於2023年10月13至15日、20至23日、27至29日 及31日期間開放。鬼屋只接待年滿5歲或以上的人士，而3至11歲的小童必須由年滿15歲或以上的人士陪同入園。