萬聖節好去處｜怨靈鬼校/惡人狂野舞會/怪誕餐7大推介 人均$108起

萬聖節好去處2023！每年萬聖節都一定要與一大班朋友去主題樂園玩鬼屋「嚇餐飽」才夠過癮！記者這次整合了萬聖節7個好去處，除了兩大主題樂園的萬聖節慶典，還有萬聖節主題的狂歡派對以及餐飲美食，絕對可感受到極致的萬聖節氣氛，最平人均更只需HKD$108！



萬聖節好去處【1】海洋公園哈囉喂全園祭

海洋公園哈囉喂全園祭2023以鬼校輪迴為主題，呈獻鬼怪三重奏的「怨靈鬼校」、「妖怪の森」、「咒偶2」和恐怖三重奏的 ｢怨靈異域」、「壹捌靈研究所」、「異度空間」共6間鬼屋，哈囉喂鬼怪三重奏門票可進入3間鬼屋各一次。此外，海洋公園更有不少打卡熱點及遊戲攤位，包括「哈囉喂大匯演」、「暗黑嘉年華」、「搗蛋糖果派對」等狂歡活動，讓你可以完全地感受哈囉喂帶來的驚嚇與驚喜！

哈囉喂鬼怪三重奏門票

門票優惠：HKD$272（原價：HKD$280）

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開賣日期：即日至10月28日

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萬聖節好去處【2】海洋公園鬼馬水上南瓜祭

海洋公園水上樂園推出鬼馬水上南瓜祭，水上樂園化身成嘩鬼聖地，瘋狂南瓜遍佈樂園讓你可以瘋狂打卡、瘋狂尖叫！除了有「嘩鬼攤位遊戲」及「TRICK OR TREAT!」巨型扭蛋機，更有「瘋狂南瓜漂流之旅」及「吹氣南瓜波波池」任玩！濕身過後就有「哈囉喂」水上電影節為你帶來連場搞鬼好戲，讓你可以盡情投入狂歡！

海洋公園鬼馬水上南瓜祭

門票優惠：HKD$560

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萬聖節好去處【3】香港迪士尼樂園萬聖節惡人狂野舞會

香港迪士尼樂園萬聖節由迪士尼惡人帶領萬聖潮流，一起進入惡人世界！今年迪士尼迎來全新萬聖節活動「惡人大宅舞會」，以經典惡人庫伊拉為主角的時尚狂野音樂派對！萬聖節限定歌舞劇「惡人舞動迪士尼」則由小魚仙邪惡女巫烏蘇拉帶領，以魔性的笑聲與歌聲嚇你一驚！此外，迪士尼樂園更有萬聖節限定的「米奇Halloween玩轉大街派對」、「『萬』遊 Trick-or-Treat」、「派對惡人谷」等打卡位及巡遊，萬勿錯過！

此外，《魔雪奇緣》主題園區亦將於11月20日正式開幕，想開幕當日立即入園，就要趁早買門票！購票時於01空間輸入推廣碼【DISNEY86】，即可獨享低至官方原價的86折優惠！

香港迪士尼樂園惡人主題萬聖節活動

門票優惠：HKD$574（原價：HKD$639）

開賣日期：即日至12月5日

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萬聖節好去處【4】香港迪士尼樂園河景餐廳 - 阿Jack怪誕大餐

香港迪士尼樂園河景餐廳因應萬聖節推出阿Jack怪誕大餐，餐廳以《怪誕城之夜》主題佈置，阿Jack與莎莉更會於餐廳舞台登場，與大家近距離接觸！享用款款賣相怪誕的晚餐菜式。菜式除了擁有視覺享受以外，更會衝擊你的味蕾！生命魔藥（飲品）、粟米青豆凍湯配帶子、萬聖節美食拼盤、驚嚇朱古力球等怪誕又別致的菜式款款出色！大餐更可加購兒童餐，非常貼心！

香港迪士尼樂園河景餐廳 - 阿Jack怪誕大餐（2位用）

門票優惠：HKD$794（原價：HKD$796）

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開賣日期：即日至10月24日

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萬聖節好去處【5】香港樂高探索中心 - 小魔怪狂歡派對

香港樂高探索中心今年舉辦萬聖節限定活動「小魔怪狂歡派對」，戴上限定詭怪面罩，參與好玩詭秘的各項體驗，感受熱烈節日氣氛！家長可以帶同自家「小魔怪」參與LEGOLAND呈獻的「小魔怪追逐戰」4D動感體驗、創意工作坊、「BRICK OR TREAT」拼砌樂高小南瓜等，更可以與巨型樂高南瓜打卡！除了萬聖節限定活動外，LEGOLAND更有古堡歷險、迷你天地、城市歷奇、樂高賽車場等娛樂設施，讓你一次玩個夠！

香港樂高探索中心 - 小魔怪狂歡派對

門票優惠：HKD$240

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萬聖節好去處【6】GO Museum恐懼樂園 + 雍雅山房晚餐

GO Museum為沉浸式科幻藝術打卡展覽館，因應萬聖節推出Fear Paradise 恐懼樂園主題，展開層次豐富的恐懼體驗！進入鬼魅世界被360度的鬼怪光影環繞猶如走入迷宮、充滿恐懼感的神秘通道隨時被人嚇破膽，讓人又怕又期待！被人嚇完一餐肯定肚餓，享用雍雅山房懷舊紅燒乳鴿套餐精選晚餐醫肚就最好不過！野菌忌廉湯、秘製紅燒炸乳鴿、瑤柱蛋白炒飯等精緻美食超吸引，配上絕美城市景色渡過美好的晚上！

GO Museum 恐懼樂園 + 雍雅山房晚餐（2人套票）

套票優惠：HKD$724（原價：HKD$1072）

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萬聖節好去處【7】《鬼滅之刃全集中展》香港站送福袋

講起鬼怪，當然不得不提鬼滅之刃！亞洲巡迴第四站《鬼滅之刃全集中展》香港站登陸尖沙咀iSQUARE，展覽包括囚禁著鬼怪的藤襲山、鬼殺隊總部、體驗群鬼嚇人的鬼之間、無限列車等展區，打卡able之餘更能讓你身歷其境，感受鬼殺隊與鬼的英勇戰鬥史！此外，10月23日起至11月12日的場次即送總值超過HKD$100的福袋！（限量200份，送完即止）

《鬼滅之刃全集中展》香港站

門票優惠：HKD$108（優惠票）、HKD$128（單人票）

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開賣日期：即日起至11月26日（10月23至11月12日之場次送限定福袋）

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